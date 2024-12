Cent’anni di solitudine è basata su una storia vera? Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix

Netflix sta andando alla grande con i suoi adattamenti di fanzione. Certo, ha avuto la sua parte di successi e insuccessi quando si tratta di live-action, ma il catalogo continua a espandersi e a far crescere l’hype. Hanno trovato la salsa segreta per il successo, anche con qualche intoppo lungo la strada, e ora si stanno tuffando in uno degli adattamenti più interessanti di Cent’anni di solitudine. I topi di biblioteca potrebbero non aver bisogno di queste presentazioni, poiché il titolo è sufficiente a far salire l’attesa.

Per i non addetti ai lavori che si chiedono se questa storia sia basata sulla vita reale, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie, la trama e molto altro ancora.

Cent’anni di solitudine su Netflix: Realtà o finzione?

Cent’anni di solitudine è un romanzo del 1967 di Gabriel García Marquez che racconta l’epopea della famiglia Buendía attraverso più generazioni. Al centro di questa storia c’è il patriarca della famiglia, José Arcadio Buendía, che ha fondato la città immaginaria di Macondo. Se da un lato offre una lente metaforica e critica sulla storia colombiana, dalle sue origini ai tempi moderni, dall’altro il libro è un brillante esempio di realismo magico, che intreccia il mito in una narrazione fittizia per riflettere gli eventi storici.

La serie prevede un totale di 16 episodi, divisi in due parti da otto episodi ciascuna. Netflix ha appena annunciato la data della prima parte, che debutterà l’11 dicembre 2024. Il progetto è co-diretto da Alex García López e Laura Mora, con la produzione curata dalla società colombiana Dynamo. Il team di sceneggiatori comprende José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias e Albatrós González.

Sebbene non sia basato su una storia vera, attinge a una storia straordinaria, rendendo il progetto una sfida emozionante per i registi.

I registi di Cent’anni di solitudine di Netflix raccontano la loro esperienza

Netflix può anche fare passi coraggiosi per aumentare la qualità dei suoi contenuti , ma quando si impegna a fondo in un progetto, è difficile non rimanere a bocca aperta. Alex García López ha recentemente condiviso con Netflix la sua esperienza alla regia degli episodi 1, 2, 3, 7 e 8 di Cent’anni di solitudine, descrivendo il processo come una “sfida e un’avventura”. Il suo obiettivo, ha sottolineato, era quello di creare qualcosa di autentico che fosse all’altezza della grandezza di una produzione internazionale.

Laura Mora, che ha diretto i restanti episodi, ha espresso un immenso orgoglio sia come regista che come colombiana, sottolineando il loro sforzo di onorare il materiale originale. La serie sarebbe stata girata interamente in Colombia, con il sostegno della famiglia di Gabriel García Marquez. Il cast comprende Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suárez, Moreno Borja e Santiago Vásquez.