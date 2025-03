The Punisher: cosa è accaduto al figlio di Frank Castle?

Frank Castle, alias The Punisher, ha avuto una tragica storia di origine nel MCU prima di incontrare Matt Murdock in Daredevil di Netflix e tornare in Daredevil: Rinascita. Frank Castle di Jon Bernthal ha fatto il suo debutto nella seconda stagione di Daredevil, dove il Diavolo di Hell’s Kitchen lo ha affrontato per i suoi metodi ultraviolenti di lotta al crimine. Frank Castle è andato in prigione, ha collaborato con riluttanza con Wilson Fisk e ha unito le forze con Daredevil prima di continuare la sua crociata autoimposta per eliminare il crimine alle sue condizioni.

L’ultima volta che si è visto Punisher è stato negare a un ufficiale di lavorare come assassino per la CIA per continuare a spazzare via intere bande criminali da solo. La storia di Frank Castle nel MCU è sconosciuta in seguito. Daredevil: Rinascita, ambientato sette o otto anni dopo gli eventi della terza stagione di Daredevil, riporterà in vita il Punitore e rivelerà cosa ha fatto da allora. Sebbene siano passati almeno dieci anni da quando The Punisher ha subito il trauma che da cambiato la sua vita, Frank Castle vive ancora secondo quei criteri autoimposti.

L’origine traumatica di The Punisher nel MCU

La tragedia familiare di Frank Castle è una costante in ogni linea temporale Marvel

Nel 2015, Frank Castle è tornato da un tour in Iraq dopo una faticosa carriera come Marine. Castle si è riunito alla moglie Maria e ai figli, Lisa e Frank Jr, e li ha portati a fare una passeggiata a Central Park. Con grande sorpresa di Frank Castle, un apparente spaccio di droga andato male ha innescato una sparatoria, in cui Maria, Lisa e Frank Jr. sono morti. Frank Castle è stato colpito alla testa, ma non ha riportato ferite gravi. Traendo ispirazione dalle radiografie del suo cranio e dai resoconti dei media sui suoi attacchi alle gang coinvolte nella sparatoria, Frank Castle adotta l’emblema del teschio e si fa chiamare “The Punisher”.

Frank Castle si rifiuta di perdonarsi per non essere rimasto più vicino alla sua famiglia. In particolare, il ricordo di essersi rifiutato di raccontare una favola della buonanotte alla figlia per la troppa stanchezza il giorno prima della sua morte lo tormenta. Castle è stato anche perseguitato da sogni in cui si riunisce con sua moglie, Maria. Sebbene Frank Castle abbia cercato di lasciarsi alle spalle la sua identità di Punisher e ricostruire la sua vita, le sue tendenze violente tendono a riaffiorare, spingendolo a riprendere il suo arsenale più e più volte.

Chi ha ucciso la famiglia di Punisher? La famiglia di Frank Castle è stata assassinata dai suoi stessi superiori

Spiegazione del finale della seconda stagione di The Punisher

Prima che la sua famiglia morisse, Frank Castle faceva parte del “Progetto Cerberus”, un’unità di operazioni segrete che lo costringeva a compiere omicidi illegali. Uno degli individui che Castle dovette giustiziare mentre era in servizio lo rese un peso per il Progetto Cerberus e per le persone che beneficiavano delle attività illegali dell’unità. Mentre la mafia irlandese, il cartello e la banda di motociclisti Dogs of Hell erano i diretti autori dell’omicidio della famiglia di Frank Castle, il Punisher scoprì in seguito che i suoi ex comandanti erano le menti dietro il crimine. Il Punisher prima eliminò tutte le bande coinvolte, poi passò ai veri colpevoli.

Frank Castle ha raddoppiato la sua personalità di Punisher per dare la caccia al colonnello Ray Schoonover, alias il Fabbro, e all’agente della CIA William Rawlins, costringendoli a pagare per i loro ruoli negli omicidi della sua famiglia. Castle ha anche scoperto che il suo amico di lunga data e collega Marine William “Billy” Russo lo aveva tradito, poiché Russo sapeva che Frank Castle e la sua famiglia erano stati presi di mira. Inoltre, Russo ha anche avuto un ruolo all’interno della cospirazione, poiché sbarazzarsi di Frank Castle avrebbe protetto le sue operazioni di riciclaggio di denaro. Russo, gravemente ferito, è tornato con una vendetta dopo che il Punitore gli ha lasciato delle ferite che gli hanno cambiato la vita, chiamandosi “Jigsaw”.

L’origine di Punisher è stata legata al suo show Netflix

Frank Castle ha fatto pagare le azioni degli assassini della sua famiglia

Frank Castle si è vendicato di Schoonover e Rawlins. Alla fine, Frank Castle ha anche ucciso Billy Russo. Dopo aver ucciso tutti coloro che erano collegati all’omicidio della sua famiglia, Frank Castle si è ritrovato senza uno scopo nella vita. Tuttavia, non è riuscito a evitare il suo stile di vita da Punisher. Frank Castle ha ricevuto un’ultima opportunità per evitare ulteriori problemi legali e mettere a frutto le sue capacità lavorando privatamente con la CIA, ma ha rifiutato. Invece, ha ripreso ufficialmente la sua identità di Punisher e ha iniziato ad adottare un approccio ancora più audace alla lotta al crimine, attirando due gang in una trappola che gli avrebbe permesso di ucciderle tutte contemporaneamente.

Ora, il Punisher tornerà in Daredevil: Rinascita, dove si riunirà a Matt Murdock. Similmente a Matt Murdock dopo la morte di Foggy Nelson, la vita di Frank Castle sembra aver preso una piega selvaggia dagli eventi della terza stagione di The Punisher e dal suo debutto ufficiale nell’MCU. Anche se The Punisher ha già ricevuto una punizione per la morte della sua famiglia, non ha ancora soddisfatto completamente la sua sete di vendetta.