Daredevil: Rinascita, foto e video delle Anti-Vigilante Taskforce dal set

Altre foto e video dal set della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono stati condivisi online, e questa volta abbiamo un primo sguardo al costume che indosserà l’AVTF (Anti-Vigilante Taskforce) di Wilson Fisk. Mentre le riprese della seconda stagione della serie Marvel Television proseguono, abbiamo altre foto e video dal set di New York.

Sebbene sia già stato confermato il ritorno di Deborah Ann Woll per la seconda stagione, se non hai seguito la copertura online della serie, il fatto che Karen Page possa essere vista con Matt Murdock (Charlie Cox) nelle foto dal set potrebbe essere visto come uno spoiler.

Sembra che entrambi i personaggi, che sembrano tenersi per mano in un video, abbiano indossato dei travestimenti (quanto siano efficaci è discutibile), probabilmente nel tentativo di eludere la task force anti-vigilanti del sindaco Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio).

Parlando della gang che Fisk recluta per dare la caccia ai criminali mascherati, che ora hanno adottato l’acronimo AVTG, le foto ci danno anche una visione molto più chiara delle uniformi che indosseranno nella seconda stagione e, come puoi vedere, mostrano con orgoglio il logo del teschio, la firma del Punitore. Resta da vedere come Frank Castle (Jon Bernthal) si inserirà nella storia, ma qualcosa ci dice che non ne sarà troppo felice.

Un nuovo episodio di Daredevil: Rinascita, intitolato “Sic Semper Systema”, andrà in onda dal 19 marzo su Disney+.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.