Daredevil: Rinascita, cosa succede al Punitore? il MCU sta cercando di riconfigurare l’identità del vigilante Frank Castle?

Nonostante il ritorno di diversi personaggi chiave, Daredevil: Rinascita manca palesemente di un eroe fondamentale: il Punitore. Il Marvel Cinematic Universe ha ampliato il suo panorama televisivo e una delle aggiunte più attese è Daredevil: Rinascita (la nostra recensione). Questa serie segna non solo il ritorno di Matt Murdock, l’avvocato cieco di giorno e vigilante di notte, interpretato da Charlie Cox, ma anche di Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio. La serie è il seguito della serie Daredevil di Netflix e, come tale, molti del cast originale sono tornati. Tuttavia, il Punitore è assente.

Frank Castle, alias il Punitore, ha fatto il suo debutto nell’MCU nella seconda stagione di Daredevil, interpretato da Jon Bernthal. Un ex marine diventato vigilante dopo il brutale omicidio della sua famiglia, Castle si è imbarcato in un’incessante ricerca di giustizia. Il suo debutto in Daredevil ha posto le basi per la sua serie autonoma, The Punisher, che ha ulteriormente esplorato la sua crociata contro la criminalità organizzata e le sue battaglie interiori.

Lo status canonico di questi show Netflix ha subito delle fluttuazioni in passato, ma da allora sono stati aggiunti alla linea temporale ufficiale dell’MCU e sono considerati parte del canone ufficiale dell’MCU.

Kingpin fa riferimento a The Punisher e ad altri vigilanti mascherati in Born Again

Kingpin fa specificamente riferimento a The Punisher, Spider-Man e White Tiger

In Daredevil: Rinascita, Wilson Fisk esce dal carcere con ambizioni rinnovate, in particolare quella di candidarsi a sindaco di New York. Al centro della sua campagna c’è una posizione veemente contro i vigilanti mascherati, che egli ritiene responsabili dell’escalation di violenza e illegalità in città. La retorica di Fisk è strategicamente studiata per influenzare l’opinione pubblica, posizionandosi come il precursore dell’ordine in mezzo al caos.

Nel secondo episodio di Daredevil: Rinascita, Fisk mette in particolare The Punisher sullo stesso piano di altri vigilanti mascherati come Daredevil e Spider-Man. Sostiene che questi individui operano al di fuori della legge, minando l’autorità delle istituzioni consolidate e mettendo in pericolo i civili. Evidenziando le loro azioni extragiudiziali, Fisk mira a presentarsi come la forza legittima in grado di riportare la sicurezza e la legalità a New York City.

Ma il Punitore non è un vigilante mascherato, la sua identità è ben nota a New York

L’identità del Punitore è stata rivelata nella seconda stagione di Daredevil

La classificazione di Fisk di Punisher come vigilante mascherato solleva qualche perplessità, soprattutto considerando la storia di Frank Castle. A differenza di Daredevil o Spider-Man, che nascondono le loro identità dietro delle maschere, la trasformazione di Frank Castle in Punisher è stata un evento pubblico. Il suo arresto e il successivo processo sono stati ampiamente trattati dai media nella seconda stagione di Daredevil, consolidando la consapevolezza che Frank Castle e Punisher sono la stessa persona.

Inoltre, il modus operandi di Castle contrasta nettamente con quello dei tradizionali eroi mascherati. Lui opera senza travestimento, il suo abbigliamento con il teschio serve più come simbolo che come occultamento. Questa trasparenza nell’identità rende sconcertante il tentativo di Fisk di raggrupparlo con i vigilanti mascherati. Ci si chiede se Fisk stia deliberatamente distorcendo i fatti per i suoi scopi o se sia in atto un cambiamento narrativo più profondo.

Daredevil: Rinascita ha semplicemente modificato l'identità di Punisher?

L’identità di Punisher è ancora nota?

L’incoerenza nella rappresentazione di Fisk di Punisher porta a speculare su una possibile modifica in Daredevil: Rinascita. Una possibilità primaria è che la serie stia tentando di riscrivere o oscurare la conoscenza pubblica dell’identità di Frank Castle per meglio servire la sua narrativa. Questa potrebbe essere una mossa strategica per allineare il personaggio al tema più ampio del vigilantismo contro cui Fisk sta facendo una campagna. Dipingendo tutti i vigilanti con lo stesso pennello, indipendentemente dai loro personaggi pubblici, la narrativa potrebbe enfatizzare i pericoli della giustizia extralegale nel suo complesso.

I retcon sono strumenti narrativi comuni nei fumetti, utilizzati per alterare fatti precedentemente stabiliti all’interno di un universo immaginario, spesso per servire nuove direzioni della storia.

In alternativa, la retorica di Fisk potrebbe essere una manovra politica calcolata, che fa affidamento sulla memoria corta del pubblico o sull’apatia verso i dettagli dell’identità di ogni vigilante. Generalizzando la minaccia, semplifica il suo messaggio, rendendolo più appetibile per gli elettori che sono più interessati ai risultati che ai dettagli. Potrebbe anche semplicemente usare il termine vigilante “mascherato” per indicare qualcuno che opera al di fuori della legge, dato che in effetti Punisher è in minoranza tra coloro che scelgono di non indossare una maschera.

D’altra parte, includendo Punisher in questi discorsi, Fisk potrebbe tentare di dipingere tutti i vigilanti come brutali assassini. Frank Castle mette in atto una forma di giustizia sanguinosa e violenta che contrasta con gli eroi più virtuosi come Spider-Man.

Semmai, è proprio il tipo di vigilante di cui politici e legislatori dovrebbero preoccuparsi. Indicandolo come esempio, Kingpin è in grado di dipingere altri eroi sotto la stessa luce e quindi metterli tutti nello stesso paniere. Piuttosto che chiedersi perché Punisher sia incluso, forse la domanda è perché lo siano tutti gli altri?

Tuttavia, è uno sviluppo interessante, che suggerisce che il Punitore sia ancora attivo a New York. È quindi solo questione di tempo prima che riemerga come uno degli eroi più brutali e iconici della città. Naturalmente, questo presuppone che abbia continuato a combattere il crimine negli anni intermedi prima di Daredevil: Rinascita.

Dove si trova il Punitore durante Daredevil: Born Again?

Mentre Daredevil: Rinascita si svolge, la presenza fisica di Frank Castle rimane vistosamente assente, ma la sua influenza è suggerita nella narrazione. Alla fine della seconda stagione di The Punisher, Castle aveva abbracciato pienamente il suo ruolo di vigilante, continuando la sua guerra personale contro il crimine. Nella scena finale, Castle indossa il suo nuovo giubbotto con il teschio e massacra un magazzino pieno di criminali di New York City armati di due fucili.

Sebbene non confermato dalla Marvel al momento della stesura di questo articolo, è probabile che Daredevil: Born Again sia ambientato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, escludendo l’apertura ambientata 12 mesi prima. La seconda stagione di The Punisher (2019) è ambientata nel 2018, il che suggerisce che ci sono stati tra gli otto e i nove anni in cui il Punitore presumibilmente è stato operativo. A differenza di Daredevil e Kingpin, che sono apparsi nell’MCU sin dall’era Netflix, il Punitore di Bernthal deve ancora riapparire, nonostante sia stato confermato nel cast di Daredevil: Rinascita.

I riferimenti di Wilson Fisk a The Punisher suggeriscono che Castle rimanga attivo nella malavita di New York, le sue azioni sono abbastanza significative da giustificare la menzione insieme a vigilanti attivi come White Tiger. Ciò implica che, nonostante la sua assenza dallo schermo, la crociata di Punisher contro il crimine persiste, mantenendo il suo status di figura controversa nel dibattito in corso sulla giustizia privata nella città. Indipendentemente da ciò, nonostante non sia apparso finora, la presenza di Punisher si fa già sentire in Daredevil: Rinascita.