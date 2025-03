The Batman – Parte 2: Robert Pattinson offre una vaga risposta sulla possibile presenza di Joker

The Batman – Parte 2 sta a suo modo andando avanti, dopo i diversi ritardi che lo hanno e tutt’ora lo caratterizzano. Il più recente è quello che ha spostato la data di uscita dal 2026 all’ottobre 2027. Tuttavia, i fan sono in trepida attesa di sapere di cosa parlerà il sequel. Una teoria popolare prevede il ritorno del Joker di Barry Keoghan come antagonista principale, ma al momento non ci sono conferme né smentite di nessun tipo.

In una nuova intervista rilasciata a Technikart, l’interprete di Batman, Robert Pattinson ha parlato brevemente del film, ma è rimasto in gran parte silenzioso, poiché i dettagli della trama sono ancora avvolti nel segreto. Quando gli è stato però chiesto se il Joker di Keoghan potrebbe essere presente nel prossimo sequel, Pattinson ha dichiarato solo: “Sì, no, non lo so. Potenzialmente...”. L’inizio della produzione di The Batman – Parte 2 è previsto per la fine del 2025, come Pattinson ha confermato in un’intervista del mese scorso, a quel punto sarà magari possibile saperne di più.

Powered by

Cosa la dichiarazione di Robert Pattinson può dirci sulla presenza di Joker in The Batman – Parte 2

Sebbene le dichiarazioni di Robert Pattinson sul Joker possano essere interpretate in diversi modi, è chiaro che, anche se fosse a conoscenza dello status del Joker di Keoghan, non gli sarebbe stato permesso di condividerlo. Quando si tratta di dettagli sulla trama di un grande film di supereroi come The Batman – Parte 2, spetta a Matt Reeves e ai DC Studios decidere quanto condividere con il pubblico. Dal momento che il sequel è ancora in fase di pre-produzione, condividere qualcosa sull’ipotetico ruolo di Joker sarebbe troppo prematuro, dal momento che il regista potrebbe essere ancora al lavoro per definire i dettagli definitivi su chi farà effettivamente parte del cast.

Ma è interessante notare quanto sia criptico persino Pattinson sul potenziale ruolo di Joker nel film, dato che anche Keoghan ha ventilato un suo possibile ritorno in The Batman – Parte 2. Data la loro interazione nel primo film, sarebbe incredibilmente affascinante vedere una storia più estesa tra Bruce Wayne e Joker nell’universo di The Batman che Reeves sta sviluppando. Con le molte possibilità che si possono dare alla rivalità tra Batman e Joker, si spera quindi che il Clown Principe del Crimine abbia almeno una parte nel sequel.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte 2

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di indiscrezioni sulla produzione. Di recente, Jame Gunn è dovuto intervenire per smentire le voci secondo cui Boyd Holbrook sarebbe stato scritturato per interpretare Harvey Dent/Due Facce. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, The Batman – Parte 2 è stato rinviato prima all’ottobre 2026 e poi all’ottobre 2027. Le riprese del sequel inizieranno alla fine del 2025.

Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar.

In un’intervista pubblicata nel settembre 2024, il regista ha dichiarato alla rivista SFX di aver pianificato le riprese nel 2025, poiché stava “finendo la sceneggiatura adesso”. “Colin [Farrell] farà parte del film. Abbiamo condiviso [la sceneggiatura] man mano con la DC e lo studio e loro sono super eccitati”, ha dichiarato Reeves alla rivista. Reeves ha sottolineato che The Penguin, che vede Farrell nel ruolo del cattivo di Gotham City, è il “punto d’ingresso” del sequel di Batman ed è “assolutamente collegato a dove lasciamo le cose nella serie”.

Il regista ha aggiunto che The Batman – Parte 2 “scaverà nella storia epica della corruzione più profonda, e si addentrerà in luoghi che non ha potuto anticipare nel primo. I semi di dove si va a parare sono tutti nel primo film, e si espande in un modo che vi mostrerà aspetti del personaggio che non avete mai visto”. L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 1 ottobre 2027. Nel cast, ad oggi, vi sono Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.