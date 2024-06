Dark Matter, spiegazione del finale: Di quale mondo parallelo si tratta?

Sebbene il finale della stagione 1 di Dark Matter (serie Apple TV+) porti a una chiusura completa di molte trame di fondo, fa anche spazio per un’altra stagione lasciando intenzionalmente gli spettatori con diversi intriganti cliffhanger. Dopo aver ripercorso i viaggi multiversali di Jason per tutta la durata e aver introdotto molte versioni alternative di lui nell’episodio 8, l’episodio 9 di Dark Matter (la nostra recensione) mette in evidenza come il Jason “Giove” si ricongiunge con la sua famiglia mentre cerca di proteggerla dalle sue controparti alternative. Nel frattempo, una versione sfregiata di Jason1 tortura Jason2, ricordandogli il disastro che ha creato.

Nonostante le numerose sfide affrontate negli episodi 8 e 9 di Dark Matter Jason “Jupiter” riesce a proteggere la sua famiglia. Si rende anche conto che deve fuggire con loro in un altro mondo parallelo per assicurarsi che possano vivere il resto della loro vita in pace. Con questo, la stagione 1 di Dark Matter giunge al termine, rivelando poco sul destino degli altri Jason e sul mondo in cui Daniela, “Jupiter” Jason e Charlie finiranno. Senza svelare troppo, si lascia intendere che l’arco narrativo di Ryan1, Amanda, Blaire e Dawn è più ampio di quanto sembri.

In quale mondo parallelo si recano Jason, Charlie e Amanda nel finale di Dark Matter

Il finale della stagione 1 di Dark Matter mantiene un’aria di ambiguità riguardo all’universo in cui i tre personaggi finiscono dopo aver lasciato il loro mondo originale. Ciò suggerisce che Jason li abbia portati in un mondo familiare già visitato in precedenza o che abbia manifestato un mondo completamente nuovo per tenere la sua famiglia al sicuro dagli altri Jason. Poiché quasi tutti i mondi incontrati in precedenza durante i suoi viaggi multiversali erano post-apocalittici e pericolosi per gli esseri umani, è probabile che abbia scelto il mondo utopico in cui ha lasciato Amanda.

Se questo è vero, prima o poi incontrerà Amanda e Ryan1. Jason potrebbe anche aver manifestato un mondo simile al suo per garantire che Daniela e Charlie possano adattarsi facilmente. Tuttavia, deve anche essersi assicurato che non esistano versioni alternative di tutti e tre nel nuovo mondo in cui sono approdati, perché questo potrebbe creare molte complicazioni e mettere potenzialmente in pericolo la sua famiglia. Indipendentemente da dove Jason, Daniela e Charlie finiranno negli episodi della stagione 1 di Dark Matter, alla fine incontreranno altre varianti malvagie di Jason che vorranno riavere Daniela e Charlie.

Va notato che Charlie apre la porta del nuovo universo nella scena culminante, suggerendo a Jason di lasciargli decidere in quale mondo parallelo andare. Questo impedirebbe agli altri Jason di rintracciarli e permetterebbe loro di vivere in un mondo che Jason non ha mai esplorato in precedenza. Tuttavia, sembra improbabile che sia stato Charlie a manifestare il nuovo mondo perché, come si è visto negli episodi precedenti, ci vuole molto allenamento per padroneggiare l’abilità di trovare una realtà sicura attraverso la Scatola.

Spiegato l’incontro tra Ryan1 e Amanda nel finale di Dark Matter

Prima dello scorrere dei titoli di coda, la stagione 1 di Dark Matter presenta una sequenza in cui Ryan1 prepara la droga centrale del suo mondo e successivamente incontra Amanda. Nella breve scena in cui incrocia Amanda, lei gli chiede se si conoscono. Lui risponde che, anche se non si conoscono, la stava cercando. Dato che Jason2 non ha parlato di Amanda a Ryan1 durante la loro breve interazione nell’universo originale di Jason1, sembra strano che Ryan1 sappia di lei.

L’inquadratura finale di Ryan1 e Amanda in Dark Matter sembra confermare che i due faranno squadra in una potenziale stagione successiva.

La scena suggerisce persino che Ryan1 sa in qualche modo che Amanda, come lui, è originaria di un altro mondo, cosa che probabilmente verrà spiegata nella seconda stagione. Tuttavia, poiché Ryan1 inizia a creare altra droga nel finale della stagione 1 di Dark Matter è probabile che abbia intenzione di tornare alla Scatola ed esplorare altri mondi. Si rende conto dei rischi associati e probabilmente vuole che Amanda lo guidi sul funzionamento della Scatola. L’inquadratura finale di Ryan1 e Amanda in Dark Matter sembra confermare che i due faranno squadra in una potenziale stagione successiva.

Perché gli altri Jason hanno lasciato andare Daniela e Charlie

Nel finale della stagione 1 di Dark Matter, Jason lotta per proteggere Daniela e Charlie mentre molte altre varianti di lui tentano di attaccarlo. Le cose si complicano ulteriormente quando Daniela prende il portatile di Jason, apre la bacheca degli altri Jason e li informa che ha scelto di rimanere con il Jason con cui sta attualmente. Mentre molti Jason non prendono bene questa notizia e si mettono a fare la guerra al Jason scelto da “Giove”, molti altri si rendono conto che non tutti possono avere Daniela e Charlie.

Per questo motivo, invece di lottare l’uno contro l’altro, capiscono che devono dare priorità alla felicità di Daniela e Charlie, invece di essere guidati dall’egoistica ricerca di riunirsi alla loro famiglia. Di conseguenza, i Jason, che sono convinti di lasciare andare Daniela, si presentano vicino alla Scatola per dare l’ultimo saluto. Alcuni Jason riconsiderano la loro decisione, ma un Jason conduce il prescelto, Daniela e Charlie al sicuro. Dato che solo pochi Jason accettano che Daniela starebbe meglio senza di loro, probabilmente ci sono molti altri Jason malvagi che continueranno a cercarla.

Perché Jason2 aiuta Jason1, Daniela e Charlie

Jason2 si rende conto di dove ha sbagliato

Dopo essere stato il cattivo principale per tutta la durata della stagione 1 di Dark Matter, Jason2 cambia idea. Incontra una versione più insensibile di Jason1, che gli fa capire come l’invenzione della Scatola sia stato il più grande errore della sua vita. Come rivelerà in seguito la sua nota vocale per Daniela, è stato talmente consumato dalla ricerca di una vita che non ha mai avuto e di rimediare ai suoi rimpianti, da ignorare completamente come le sue decisioni avrebbero influenzato le vite di Daniela, Charlie e di tutte le altre versioni alternative di se stesso. Capisce che Daniela non sarà mai felice con lui perché non è mai stata la sua Daniela.

Per trovare una parvenza di redenzione nell’arco finale dell’episodio 9 di Dark Matter, salva i “prescelti” Jason, Daniela e Charlie da altri Jason violenti e li aiuta a partire. Dà loro un’auto e lascia anche diverse fiale di droga per loro, rendendosi conto che dovranno trasferirsi in un altro mondo parallelo per trovare la pace. Nel finale della stagione 1 di Dark Matter, Jason 2 capisce anche quanto Amanda lo amasse, cosa che probabilmente lo spingerà a tornare nella scatola e a riprendersela prima che sia troppo tardi.

Cosa significa il finale di Dark Matter per Leighton, Dawn e Blaire?

Nella sequenza conclusiva, la stagione 1 di Dark Matter mostra anche Dawn (presumibilmente dall’universo di Jason2), Leighton (dall’universo di Jason1) e Blaire (dall’universo di Jason2). Mentre Dawn guarda la Scatola e sembra pensare di usarla, Blaire si prepara finalmente a tornare alla Scatola dopo averla temuta a lungo. Nel frattempo, Leighton sembra divertirsi come un matto mentre viaggia da un mondo parallelo all’altro alla ricerca della migliore realtà alternativa. Nei libri originali di Blake Crouch, tutti e tre i personaggi hanno a malapena un significato.

Mettendo in evidenza come anche loro saranno parte integrante della narrazione generale, Dark Matter crea un’intrigante espansione narrativa del suo materiale di partenza. Poiché Leighton e Blaire sono alla ricerca della realtà perfetta, potrebbero finire nello stesso mondo utopico di Ryan1 e Amanda. Per vendicarsi di Jason1, Dawn potrebbe diventare il futuro cattivo di Dark Matter dopo aver usato la Scatola per trovarlo nel suo mondo. Tuttavia, poiché imparare a usare la Scatola richiede pazienza e pratica, sarebbe interessante vedere tutti i mondi che incontrerà prima di raggiungere il mondo desiderato.

Spiegato l’entanglement quantistico nel finale della materia oscura

Dato che l’episodio 9 di Dark Matter si intitola “Entanglement”, vale la pena di discutere il suo significato nella fisica quantistica e di come lo show fantascientifico di Apple TV+ si allinei con la sua esplorazione dei mondi paralleli. In fisica quantistica, l’entanglement è un fenomeno in cui due o più particelle sono collegate in modo tale che le proprietà di una particella possono influenzare istantaneamente quelle delle altre. Dark Matter lo descrive mostrando come tutti i Jason pensino allo stesso modo. Quando il “prescelto” Jason accede per la prima volta alla chat di Jason, riceve diversi messaggi simili da molti Jason.

L'”entanglement” aiuta anche molti Jason a capire che devono lasciare che siano Daniela e Charlie a decidere con quale Jason vogliono stare.

In seguito chiede a Charlie e Daniela di decidere dove andare dopo, perché ogni altro Jason è legato a lui e penserebbe esattamente come lui. Verso l’arco finale dell’episodio, molti Jason si presentano vicino alla Scatola perché sono mentalmente legati l’uno all’altro e pensano esattamente come il Jason “prescelto”. Il “legame” aiuta anche molti Jason a capire che devono lasciare che siano Daniela e Charlie a decidere con quale Jason vogliono stare.

Come la stagione 1 di Dark Matter prepara la stagione 2?

Il finale della stagione 1 di Dark Matter apre perfettamente la strada a ulteriori avventure multiversali

Non rivelando in quale mondo si stabiliscono Jason, Daniela e Charlie, la stagione 1 di Dark Matter lascia gli spettatori con un importante cliffhanger che rende difficile non chiedersi se i tre personaggi abbiano completamente scampato il pericolo dei malvagi Jason alternativi. La sequenza conclusiva pone anche le basi per il ritorno di Ryan1, Amanda, Blaire e Leighton nella seconda stagione, aprendo le porte a ulteriori avventure multiversali dalle loro prospettive individuali. Dato che la prima stagione di Dark Matter si concentra principalmente su Jason, Daniela e Amanda, sarebbe interessante vedere come la seconda stagione accoglierà e bilancerà le narrazioni degli altri personaggi.