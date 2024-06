A Quiet Place – Giorno 1 ha una scena post credits?

Il franchise di A Quiet Place presenta il suo primo prequel e si sa se c’è una scena post-credits di A Quiet Place – Giorno 1, che definisce il futuro, è noto. John Krasinski ha dato il via al franchise di A Quiet Place nel 2018 con il primo capitolo di grande successo. Dopo un breve accenno in A Quiet Place Part II a come era la vita della famiglia Abbott quando gli alieni l’hanno invasa, A Quiet Place – Giorno 1 riporta il pubblico a quel giorno. Il film segue Sam (Lupita Nyong’o) ed Eric (Joseph Quinn) come estranei che fanno coppia per cercare di sopravvivere a New York.

Quando il finale di A Quiet Place – Giorno 1 (recensione), l’emozionante storia di sopravvivenza giunge a una conclusione drammatica che si collega direttamente a ciò che accade in A Quiet Place – Parte II. Poiché è già stato confermato che A Quiet Place 3 è in lavorazione, è lecito chiedersi se il franchise utilizzerà una scena post-credits per fornire una diretta anticipazione del sequel o di un altro prequel. Ora che il film è uscito, lo status di una scena post-credits di A Quiet Place – Giorno 1 è confermata.

A Quiet Place – Giorno 1 non ha una scena post-credits

Non ci sono scene extra

È ufficialmente confermato che A Quiet Place – Giorno 1non ha una scena post-credits. Non c’è nessuna scena di mid-credits o end-credits o qualsiasi altra cosa inclusa nei titoli di coda che possa fungere da promessa per il futuro. Ciò significa che chiunque guardi A Quiet Place – Giorno 1 al cinema o in streaming non deve preoccuparsi di perdere una rivelazione importante dopo l’inizio dei titoli di coda. Si consiglia comunque di seguire i titoli di coda per conoscere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile il film.

A Quiet Place – giorno 1: La decisione della scena finale continua la tendenza del franchising

Il fatto che A Quiet Place: Day One non ha incluso una scena finale non è troppo sorprendente. Questa decisione è la stessa presa dai due film precedenti. Non c’era spazio per una scena post-credits, dato che il finale di A Quiet Place arrivava bruscamente e preparava il sequel. Nel frattempo, anche A Quiet Place Part II non ha incluso una scena di coda che rispondesse alle domande in sospeso o che anticipasse il prossimo capitolo.

Poiché i due film precedenti non includevano nulla nei titoli di coda, ha senso che A Quiet Place – Giorno 1 abbia scelto di non inserire nulla. Il pubblico non è necessariamente già condizionato ad aspettarsi che questo franchise includa scene post-credits. Poiché A Quiet Place – Giorno 1 è un prequel, le possibilità di includere una scena dei titoli di coda senza creare troppe complicazioni per il franchise sono minori. In definitiva, è stato più sicuro non includere una scena post-credits e lasciare che il pubblico ne volesse ancora.