Cobra Kai – Stagione 6, clip: Miyagi-Do si allena per il round finale

Netflix sta condividendo uno sguardo ravvicinato agli ultimi episodi di Cobra Kai. Lo show, che ha debuttato nel 2018, è la continuazione del franchise di Karate Kid e segue la rivalità in corso tra i personaggi storici Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), vantando un vasto cast corale che include molti nuovi arrivati e personaggi storici. L’imminente stagione 6 di Cobra Kai, parte 3, chiuderà sia la stagione che la serie nel suo complesso con cinque episodi finali.

Netflix ha ora offerto diversi nuovi scorci della stagione 6, parte 3 di Cobra Kai. Si tratta di tre nuove immagini in anteprima degli episodi finali. Due delle immagini mostrano Daniel e Johnny impegnati in diverse sessioni di allenamento individuali con gli studenti, presumibilmente per prepararsi alla continuazione del torneo mondiale Sekai Taikai. Un’altra mostra Tory Nichols (Peyton List) mentre si allena da sola, senza uniforme. Le immagini sono riportate di seguito:

Powered by

Il servizio di streaming ha anche rilasciato un nuovo sneak peek della stagione 6, parte 3. Il filmato include le scene di allenamento mostrate nelle nuove immagini, con una voce fuori campo che spiega che i personaggi si stanno preparando per il torneo, che ha “un pubblico molto più numeroso di prima”. La voce fuori campo sottolinea anche che “la posta in gioco non è mai stata così alta”, prima che il teaser riveli che l’oratore è il capo della Sekai Taikai, che dice di essere arrivato nella Valle nel tentativo di evitare ulteriori drammi con il torneo. Guardate il video qui sotto:

Cosa significa per Cobra Kai

Questo nuovo teaser offre un contesto fondamentale per gli episodi finali della serie. Mentre c’era qualche dubbio sulla continuazione del torneo dopo la morte di Kwon Jae-Sung (Brandon H. Lee), ucciso durante una scaramuccia scoppiata nell’episodio finale della stagione 6 parte 2 di Cobra Kai. Lo sneak peek ha rivelato definitivamente che il torneo continuerà, anche se è implicito che è passato del tempo tra il finale della seconda parte e la prima della terza.

Con la ripresa del torneo, è vero che la posta in gioco non è mai stata così alta. Il torneo in sé si rivelerà un’enorme fonte di ansia per i restanti personaggi di Cobra Kai, poiché il suo esito potrebbe determinare il loro futuro. Tuttavia, le continue tensioni tra i partecipanti sono già diventate mortali, il che significa che un altro scontro potrebbe macchiare per sempre la reputazione del torneo e che, nel peggiore dei casi, altre vite potrebbero essere in pericolo.