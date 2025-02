Dexter: Original Sin – Stagione 2 – Succederà? Tutto quello che sappiamo

Dexter: Original Sin di Showtime è un prequel del popolare successo degli anni 2000, ma la sanguinosa storia delle origini sarà rinnovata per una seconda stagione? Sviluppato per il piccolo schermo da Clyde Phillips, Original Sin racconta i primi giorni di Dexter Morgan (ora interpretato da Patrick Gibson) quando inizia la sua carriera nel dipartimento di polizia di Miami. Con il rifacimento di molti dei personaggi riconoscibili della serie originale, la serie mira a spiegare come è nato il famigerato serial killer e cosa è successo nel decennio precedente agli eventi della serie originale.

Dopo l’uscita un po’ deludente di Dexter: New Blood nel 2021, il franchise nato dal romanzo di Jeff Lindsay sembrava essere finito per sempre. Tuttavia, Showtime ha improvvisamente annunciato una serie prequel e, non molto tempo dopo, ha anche rivelato una continuazione, Dexter: Resurrection, con Michael C. Hall. Mentre quest’ultima è ancora lontana, Original Sin sembra dare nuova vita al franchise in rapida espansione negli anni 2020. Il prossimo passo sarà il rinnovo della seconda stagione di Dexter: Original Sin, ma non è chiaro cosa Showtime abbia in programma per la serie prequel.

La seconda stagione di Dexter: Original Sin non è confermata

Con un altro spinoff in arrivo, non è ancora chiaro cosa Showtime abbia in programma per la prequel di Dexter. Con il rinnovo (o la cancellazione) della seconda stagione ancora in sospeso, è del tutto possibile che il network premium via cavo stia aspettando di vedere come verrà accolta la prequel prima di prendere decisioni importanti. Anche se è stato pianificato un grande progetto per la storia, Original Sin non avrà una seconda stagione se nessuno si sintonizzerà per guardarla. L’accoglienza dello show non sarà nota fino al termine della prima stagione e Showtime non prenderà una decisione fino ad allora.

Una cosa che ha affossato New Blood è che era stata pubblicizzata come la ciliegina sulla torta della serie originale, ma Original Sin è più un complimento a Dexter che altro.

Tuttavia, Dexter ha dimostrato di essere un prodotto molto richiesto anche a quasi due decenni dal debutto della serie, e non c’è motivo di pensare che Original Sin non attirerà un pubblico curioso. Anche l’accoglienza piuttosto fredda riservata a New Blood può essere corretta dal prequel, che non corre il rischio di dover impegnarsi in qualcosa di definitivo. Una cosa che ha affossato New Blood è che era stata pubblicizzata come la ciliegina sulla torta della serie originale, ma Original Sin è più un complimento a Dexter che altro.

Dettagli del cast di Dexter: Original Sin – Stagione 2

Poiché la serie è un prequel, è quasi certo che alcuni membri del cast di Dexter: Original Sin torneranno perché compaiono nella serie originale. Anche se nel prequel sono avvenuti alcuni cambiamenti, probabilmente non ci sarà una morte prematura di un personaggio importante. Chiunque non appaia in Dexter, però, è un bersaglio facile e non ci sono davvero garanzie che sopravviverà alla prima serie di omicidi di Dexter. Parlando del personaggio omonimo, il cast della seconda stagione sarà guidato da Patrick Gibson nei panni del giovane Dexter Morgan.

Allo stesso modo, Christian Slater dovrebbe tornare nel ruolo del padre di Dexter, Harry, e Molly Brown tornerà a riprendere il suo ruolo di Debra, la sorella minore di Morgan. Michael C. Hall è tornato nella prima stagione del prequel per narrare il monologo interiore di Dexter, e probabilmente tornerà a farlo di nuovo. I nuovi colleghi di Dexter, come Maria LaGuerta (interpretata da Christina Milian), Angel Batista (James Martinez) e Vince Masuka (Alex Shimizu), appaiono tutti nella serie originale, quindi sono una certezza per la seconda stagione di Original Sin.