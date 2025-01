Harry Potter, la serie della HBO dovrebbe riportare in scena due attori da Animali Fantastici

L’imminente serie televisiva di Harry Potter della HBO ha l’opportunità di mostrare un’incredibile storia di fondo con gli attori del franchise di Animali Fantastici. Sebbene il franchise di Animali Fantastici sia partito alla grande, i film alla fine sono crollati di popolarità, lasciando gli attori di talento in un limbo dopo aver creato un avvincente mondo magico. Tuttavia, con il reboot della storia di Harry Potter, raccontata in formato televisivo e con diverse stagioni in programma per raccogliere l’intera eredità del Ragazzo che visse, ci sono opportunità per rimediare ad alcuni errori.

Mentre i film, sia quelli originali di Harry Potter che quelli di Animali fantastici, si muovevano al ritmo delle storie dei personaggi e offrivano azione, dramma e meraviglia incredibili, uno show televisivo ha intrinsecamente molto più spazio per esplorare davvero una storia da ogni punto di vista. Che si tratti di dedicare più tempo all’esplorazione di un singolo evento o di approfondire la storia dei personaggi, il formato è più dinamico e offre possibilità di espansione che superano di gran lunga la maggior parte dei franchise cinematografici.

Powered by

Harry Potter dovrebbe riportare Mads Mikkelsen e Jude Law per la storia di Silente

Quando la serie di Harry Potter arriverà a parlare della storia di Silente e della sua ex fiamma Grindelwald, sarà un’occasione incredibile per riportare in scena due attori che non hanno mai potuto esplorare appieno questa dinamica nei film di Animali Fantastici. Mads Mikkelsen ha interpretato un Grindelwald minaccioso e provocatorio, avvolto da un’aria di mistero e tristezza. Nel frattempo, Jude Law ha interpretato il potente Albus Silente, che si è trovato diviso tra i suoi doveri e le sue emozioni quando il suo amato Grindelwald è diventato un noto criminale.

Entrambi gli attori sono stati eccellenti nei loro ruoli, ma il fatto che i film non abbiano mai affrontato a fondo il loro legame romantico rimane un’occasione mancata. Ma fortunatamente, dato che le storie di Harry Potter sono ambientate decenni dopo, ha ancora senso presentare questi attori come versioni più giovani nella serie. Questo aiuterebbe a chiudere il franchise della Bestia Fantastica e ad aprire i retroscena della storia degli appuntamenti di Silente.

Inserire le star di Animali fantastici nel remake della HBO aiuterebbe la continuità del franchise

Questo significa anche che c’è un chiaro legame tra lo show della HBO e il franchise di Animali Fantastici. Mentre i film originali di Harry Potter sono usciti tra il 2001 e il 2011, i film di Animali fantastici si sono fermati molto più recentemente, con l’ultimo film in uscita nel 2022. Questo significa che è probabile che i fan dei film si appassionino anche alla serie. Così come il cast originale dei film di Harry Potter potrebbe apparire in camei e interpretare personaggi molto diversi, gli attori di Bestie fantastiche potrebbero in realtà ritrarre gli stessi personaggi su cui hanno lavorato per i film.

È possibile che la serie TV di Harry Potter voglia seguire una direzione nuova e audace, distinguendosi dal resto del franchise, ma è difficile immaginare che uno show che ha in programma di continuare per diverse stagioni non riconosca mai i progetti precedenti. Piuttosto che rifuggire dal passato, la serie dovrebbe abbracciarlo, il che non solo gioverebbe alla continuità e alla credibilità dello show, ma sarebbe anche un omaggio ai fan dei franchise precedenti, che li aiuterebbe a impegnarsi con la storia aggiornata.

Il remake di Harry Potter può dare agli attori di Animali Fantastici un addio adeguato

Alla fine, i film di Fantastic Beasts hanno subito un brusco stravolgimento dei piani del franchise. A causa delle numerose disgrazie che hanno coinvolto le star dei film, ci sono stati diversi rifacimenti e altri elementi che hanno fatto sì che i film diventassero meno focalizzati. I film di Animali fantastici dovevano concludersi dopo cinque film, il che significa che c’era ancora quasi metà della storia da esplorare nei film successivi. In questo modo si sarebbe potuto realizzare il legame promesso tra Grindelwald e Silente, ma invece la storia è stata interrotta.

Se Mads Mikkelsen e Jude Law tornassero per concludere la loro narrazione sotto forma di un cameo televisivo, in cui esplorano la storia di Albus Silente, contribuirebbero immediatamente a distinguere il personaggio dai film precedenti.