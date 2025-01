Lily-Rose Depp difende Sam Levinson e The Idol dopo le numerose polemiche

Lily-Rose Depp, protagonista di The Idol della HBO, parla delle critiche ricevute dalla serie e difende il co-creatore Sam Levinson. Presentata a metà del 2023, The Idol raccontava la storia di una pop star (Depp) e della sua relazione tossica con Tedros, una figura di culto interpretata da Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd. Sebbene sia stata promossa come un’esplorazione dei limiti della fama e dello sfruttamento, la serie ha ricevuto pesanti critiche per i suoi contenuti espliciti, le scelte narrative e le accuse di sfide dietro le quinte della produzione, che hanno accusato Levinson di aver favorito un ambiente creativo problematico.

In una recente intervista rilasciata a Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused, durante la promozione di Nosferatu di Robert Eggers, la Depp ha riflettuto sul contraccolpo ricevuto da The Idol, esprimendo la sua frustrazione per i commenti negativi su Levinson, che ha descritto come un caro amico e mentore. Depp ha affrontato le critiche rivolte al cinema di Levinson dicendo: “Le cose che hanno detto su di lui, in particolare come regista, non potrebbero essere più lontane dalla verità”. Ecco cosa ha detto:

Powered by

Credo che la cosa più brutta sia stata che la gente abbia parlato male di Sam, che è un mio grande amico e una persona che considero come una famiglia, sono molto legata a lui e ad Ashley, sua moglie, che è una produttrice dello show, e sono persone meravigliose, incredibili, gentili, e mi hanno davvero preso sotto la loro ala protettrice.

Quindi credo che l’unica cosa che mi ha turbato in quel periodo sia stata la gente che parlava male di lui, perché le cose che dicevano di lui, soprattutto come regista, non potevano essere più lontane dalla verità e dalla mia esperienza di lavoro con lui. È uno schifo. Non vorresti mai che la gente parlasse male del tuo amico”.

La Depp ha poi parlato di come The Idol l’abbia spinta a uscire dalla sua zona di comfort, esprimendo il suo amore per il suo personaggio, Jocelyn, e per lo show. Ha anche riconosciuto la sua accoglienza controversa, dicendo: “Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato controverso”. Leggete i suoi commenti qui sotto:

Amo quel personaggio. E amo quello show. E, come dicevo prima, la gente si fa sempre la propria opinione sulle cose. Quindi devi essere fermamente convinto di sapere perché l’ho fatto. Ed è stato un punto di svolta. È stato un periodo della mia vita in cui sento di aver imparato molto. Sono stata spinta così tanto fuori dalla mia zona di comfort nel modo più bello.

E mi ha fatto crescere così tanto che lo considererò sempre uno dei momenti più speciali della mia vita. È stato surreale e non, perché abbiamo sempre saputo che sarebbe stato controverso. Quindi in un certo senso bisogna aspettarselo e va bene così. Sono interessato a questo tipo di lavoro, sono pronto a farlo, e credo che stessimo anche spingendo le domande della società, credo intenzionalmente, in un certo senso, e, naturalmente, è stato accolto nel modo in cui lo è stato, ma va bene così.

Da allora, a volte la gente viene da me e mi dice: “Ho amato The Idol”, e io rispondo sempre: “Lo adoro”, e questo mi rende molto felice. E sì, penso che sia bellissimo e non avrei cambiato nulla.