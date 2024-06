House of the Dragon 2: trailer del secondo episodio, Re Aegon vuole vendicarsi

Quando i Verdi hanno inavvertitamente spinto il regno in una spirale di guerra civile, la disavventura del Principe Aemond (Ewan Mitchell) sui cieli di Storm’s End si è conclusa con la morte del nipote, anche se per errore. Era chiaro che i Neri si sarebbero vendicati e così è stato. La seconda stagione della popolare serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, ha debuttato ieri sera con un episodio intitolato “Un figlio per un figlio“, in cui la regina Rhaenyra (Emma D’Arcy) ha chiesto la vita del fratellastro Aemond come punizione per la morte del figlio Lucerys (Elliot Grihault). Il Principe Daemon (Matt Smith), da sempre fatidico e doveroso Consorte, dà il via a un tentativo di assassinio di Aemond, che va in fumo molto rapidamente.

Ora guardiamo a ciò che verrà, mentre i Verdi si riprendono dalla morte del principe Jaehaerys, di sei anni, per mano di Blood (Sam C. Wilson) e Cheese (Mark Stobbart). Max ha pubblicato il trailer del prossimo episodio dello show, che mostra un Re Aegon (Tom Glynn-Carney) terribilmente infuriato che dichiara guerra ai Neri e mette in moto le pedine per la Danza dei Draghi.

Il trailer cattura anche la reazione di Rhaenyra all’attentato, che chiaramente disapprova. Il trailer vede i pezzi della guerra iniziare a muoversi, mentre Ser Criston Cole (Fabien Frankel) indica Harrenhal come base strategica per vincere la guerra imminente. Mentre Aemond capisce che gli eserciti hanno lo stesso valore dei draghi.

Mentre le avventure di Blood and Cheese continueranno a vivere nella memoria degli annali della storia di Westerosi, la rappresentazione dello show varia rispetto a quella che conoscono coloro che hanno familiarità con i libri. Parlando della scena, lo showrunner Ryan Condal osserva che il tempo è stato un fattore di cambiamento. “Non si trattava tanto di cercare di superare il libro, quanto piuttosto di essere più pratici rispetto alla situazione in cui ci trovavamo.

Per quanto riguarda il periodo storico coperto dalla prima stagione, si trattava comunque di un periodo di tempo compresso: il libro copriva più di 30 anni e noi lo abbiamo ridotto a 20″, spiega Condal. E aggiunge:

“Uno degli effetti collaterali è che i figli di Rhaenyra e Daemon sono molto più giovani rispetto al libro, così come i figli di Helaena e Aegon. Non sono stati insieme abbastanza a lungo da avere due generazioni di figli. Quindi Maelor non esiste ancora e abbiamo solo i gemelli. Quindi, partendo da questo punto, volevamo solo cercare di rendere Sangue e formaggio una sequenza televisiva viscerale“.

Quando è iniziata questa relazione?

Tra le tante situazioni e trame che il ritorno dello show ha offerto, in mezzo al caos c’è stata la relazione illecita di Alicent (Olivia Cooke) con Criston Cole. All’indomani della morte del figlio, la regina Helaena (Phia Saban) si imbatte nella madre con il suo amante. Condal, parlando con Collider, ha rivelato da quanto tempo andava avanti questa relazione.

“Si sentono a loro agio l’uno con l’altra? La situazione è molto imbarazzante. Stanno letteralmente parlando del tempo. Quindi, questo è il punto, è una relazione nuova di zecca. Non entriamo nello specifico, intenzionalmente, di quando e dove è iniziata. In parte questo è il divertimento di lasciarlo all’interpretazione del pubblico. Ma è certamente una cosa nuova, una nuova storia d’amore. L’idea è che questi due personaggi abbiano uno sviluppo emotivo molto stentato, in particolare nel mondo dell’intimità con un partner. Cole, perché è stato un uomo inscatolato per tutta la vita nell’ordine della Guardia Reale e per i suoi peccati passati con Rhaenyra e per il fatto di portare questo fatto come un macigno intorno al collo”.

