Melo Movie: la spiegazione del finale. Gyeom smette di guardare film?

Il finale di Melo Movie disponibile su Netflix è un po’ diverso dal solito K-drama romantico: è un po’ triste, un po’ felice ed estremamente romantico. La serie, composta da dieci puntate, sembra suggerire un epilogo malinconico, forse sulla falsariga di Twenty-Five Twenty-One o Mr. Plankton, ma invece ci regala un finale “adulto”. Ciò che intendo dire è che si tratta di un epilogo realistico e agrodolce, e sono consapevole che molti potrebbero non essere d’accordo con me. Sì, la coppia protagonista finisce insieme ed è felice, ma, ammettiamolo, tutto il resto è un po’ un pasticcio, no? Sicuramente si guadagna il titolo di Melo Movie, perché quando si è innamorati, anche le cose più complicate e spaventose sembrano trovare il loro posto. Questa è la sensazione che lascia il finale della serie.

Non c’è molto da raccontare in termini di trama. Melo Movie è una storia guidata interamente dai personaggi e dal loro stato emotivo. Ciò che apprezzo davvero è il modo in cui il racconto suggerisce sottilmente che, anche se la tua vita è un disastro a vent’anni, potrai sistemarla a trenta; e se affronti difficoltà a sessant’anni, troverai comunque qualcosa di nuovo da fare. Detto questo, analizziamo rapidamente il finale di Melo Movie.

Gyeom e Mubee finiscono insieme?

La vera domanda dovrebbe essere: sono davvero fatti l’uno per l’altra? All’inizio della serie, la loro storia d’amore sembrava un po’ forzata e quasi ossessiva (per esigenze narrative), ma col tempo ci rendiamo conto che Mubee e Gyeom sono due facce della stessa medaglia. Entrambi affrontano lo stesso tipo di depressione, ma reagiscono in modi opposti. Per Gyeom, il legame con suo fratello è la cosa più importante al mondo, mentre per Mubee lo era ricevere amore da suo padre. Gyeom ha sempre finto di amare ogni momento della vita, mentre Mubee ha fatto l’opposto. Ciò che li rende una coppia perfetta è il loro modo di bilanciarsi a vicenda: come affermano nell’episodio finale, il lato oscuro della vita è più facile da affrontare quando sono insieme.

Nel finale, Gyeom e Mubee si scelgono reciprocamente dopo aver affrontato i loro traumi individuali. Insieme imparano a riconoscere e superare le proprie difficoltà. Mubee realizza di essere stata così ossessionata dal bisogno dell’amore paterno da concentrarsi sull’odio per il cinema, ignorando tutto ciò che sua madre aveva fatto per lei. D’altra parte, Gyeom ha sempre creduto che suo fratello si prendesse cura solo di lui, senza considerare che anche lui aveva una vita propria. Quando finalmente lasciano andare il passato, si aprono a un futuro insieme. Un anno e mezzo dopo che Mubee si è vista rifiutare il suo film dagli investitori, riesce comunque a realizzarlo. Il risultato è una rivisitazione artistica del romanticismo che, sebbene non sia un successo commerciale, viene apprezzata da chi lo guarda.

Qual era lo scopo di Melody?

In Melo Movie, Mubee desidera girare un film intitolato Melody, basato su una storia scritta dall’amica d’infanzia di Gyeom, Ju-A, ispirata alla sua relazione con Si-Jun, un altro caro amico di Gyeom. La motivazione di Mubee non è tanto onorare l’eredità di suo padre, quanto dimostrare a se stessa che il cinema non era un peso e nemmeno la ragione per cui lui aveva abbandonato la famiglia. La storia affronta il tema del legame tra cinema e realtà: “Il film riflette la vita reale o la vita riflette il film?”.

Alla fine, Mubee comprende che suo padre non l’ha mai veramente abbandonata, ma ha semplicemente inseguito la sua passione. Melody le insegna che, anche quando la vita lancia ostacoli, si possono raccogliere e trasformare in opportunità. Per la giovane Mubee, quell’equilibrio veniva da sua madre; da adulta, deve imparare a costruirlo da sola. Inoltre, forse Melody le fa capire che il cinema le piace più di quanto pensasse. E possiamo apprezzare che il produttore Ma trovi un nuovo impiego come regista? Un ottimo esempio di resilienza!

Si-Jun e Ju-A sono felici?

Nel finale, Si-Jun capisce che deve lasciarsi il passato alle spalle per poter proseguire la sua carriera musicale. Sebbene Melody non sia un successo commerciale, la sua colonna sonora diventa un fenomeno, spingendo la sua carriera alle stelle. Questo avviene solo quando finalmente smette di incolpare Ju-A per i suoi fallimenti e si libera della sua versione passata, egoista e intrappolata in una relazione senza futuro. Ju-A è sempre stata la sua sostenitrice, ma lui ha impiegato anni a comprendere che prima doveva credere in se stesso. Probabilmente Ju-A scriverà storie migliori in futuro e continuerà a crescere come sceneggiatrice. Entrambi sembrano destinati alla felicità, anche se separati.

Perché Gyeom smette di guardare film?

Gyeom era ossessionato dai film perché gli permettevano di distogliere l’attenzione dall’assenza del fratello. Erano il suo rifugio, il suo unico intrattenimento, il suo modo di proteggersi emotivamente. Il legame tra i due fratelli era profondo, ma Jun era intrappolato in un’infelicità costante, vivendo solo per il bene di Gyeom. Quando quest’ultimo cresce, Jun capisce che è il momento di lasciarlo andare.

Sebbene le recensioni cinematografiche fossero il suo lavoro, Gyeom decide di abbandonarle: se non lascia andare il passato, non può guardare al futuro con speranza. Alla fine, ciò che davvero conta per lui non sono i film, ma i piccoli momenti quotidiani, quelli che danno significato alla vita. Crescendo, decide di viverli di più, piuttosto che concentrarsi sul lavoro e sulle responsabilità adulte. In un certo senso, alla fine del film, entrambi i protagonisti ritrovano la loro infanzia.