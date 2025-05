Jeffrey Wright in The Last of Us – Stagione 2: chi è Isaac Dixon e qual è il suo legame con Abby

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER su The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” e su The Last of Us Parte II

The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” presenta agli spettatori il personaggio di Jeffrey Wright, Isaac Dixon, che ha un legame inaspettato con Abby. Dopo la fine dell’episodio 3, in cui Ellie e Dina hanno attraversato il paese a cavallo di Shimmer e sono arrivate al Seattle Q.Z., l’episodio 4 inizia la loro ricerca del Washington Liberation Front, e più specificamente di Abby. A quanto pare, non devono cercare molto lontano, perché il W.L.F. è una milizia di migliaia di persone con una presa spietata sulla città.

Mentre The Last of Us Parte II si limita alla prospettiva di Ellie mentre esplora la città, l’adattamento televisivo sfrutta le sue capacità trasversali per offrire uno sguardo alle operazioni quotidiane della W.L.F. Il personaggio di Jeffrey Wright, Isaac, viene presentato come un soldato della FEDRA in una scena iniziale fredda. Uccide tutti i suoi uomini per riaffermare la sua fedeltà al crescente movimento W.L.F. e, ora, è il capo dei Lupi, torturando senza sosta i Seraphites – o, come li chiama lui, “Iene” – per ottenere informazioni utili in una brutale guerra civile. Chi è Isaac e qual è il suo legame con Abby?

Isaac è il comandante di Abby

Isaac, interpretato da Wright, è il capo della W.L.F. in The Last Of Us – Stagione 2, quindi è il comandante di Abby. Per quanto ne sa Ellie, Abby e i suoi amici costituiscono la maggior parte della W.L.F. Ma quando lei e Dina arrivarono a Seattle e vedono un enorme convoglio militare attraversare la città, diventa chiaro che si tratta di un gruppo molto più numeroso di quanto avesse previsto. Isaac è il responsabile dell’intera organizzazione, sposta le unità in città e pianifica la loro campagna contro i Seraphites (e, ora, la loro campagna contro gli intrusi provenienti da Jackson).

Spiegazione del passato di Isaac nel gioco The Last of Us Part 2

Isaac è un antagonista minore nel gioco

Isaac Dixon non è un eroe glorioso in The Last of Us Part II. Anni dopo aver prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Isaac iniziò a usare la sua esperienza militare per resistere all’ingiusta presa di potere di Seattle da parte della FEDRA. I suoi sforzi per raggiungere questo obiettivo divennero sempre più estremi, portando lui e pochi altri a diventare i membri fondatori del Washington Liberation Front (W.L.F.), noto anche come i Lupi. Inizialmente, il contributo di Isaac alla resistenza si concentrò principalmente sulla propaganda anti-FEDRA e sulle rapine, ma tutto si intensificò dopo che i leader originali del W.L.F. furono uccisi dalla FEDRA.

Isaac divenne un leader brutale e implacabile dei Lupi, incoraggiando molti a unirsi allo sforzo, nonostante le sue tattiche diventassero più spietate. Non si fermò finché non riconquistò il controllo di Seattle dalla FEDRA, e anche allora, mantenne fermamente l’atteggiamento che la gente lo avrebbe ascoltato o sarebbe stata uccisa. Sebbene questo potesse salvare loro la vita in alcuni casi, era comunque un modo estremo di guidarli. Isaac rimase in questo stato anche quando il gruppo entra in guerra con i Seraphites, un gruppo di persone confinanti con il loro stesso territorio. Questa guerra distrusse completamente Isaac.

Isaac è stato già visto nei videogiochi, in The Last of Us Parte II

L’acclamato attore torna nel ruolo

Jeffrey Wright è uno dei pochi doppiatori del videogioco originale The Last of Us a riprendere il suo ruolo nell’adattamento della HBO. Anche come antagonista, Isaac di Wright è una parte estremamente avvincente di The Last of Us – Parte II.

Forse più noto nel mondo dei film d’azione per aver interpretato il Tenente James Gordon in The Batman del 2022 e Felix Leiter nei film di James Bond di Daniel Craig, Wright ha costruito la sua carriera sulla sua affinità sia per il cinema che per il doppiaggio. Uno dei suoi ruoli vocali più noti è quello dell’Osservatore nella serie animata What If…? del Marvel Cinematic Universe. Il ruolo di Wright nel franchise distopico Hunger Games nei panni di Beetee ha probabilmente contribuito a prepararlo per un ruolo nel mondo post-apocalittico di The Last of Us, tra i suoi molti altri ruoli di grande impatto.

Come la storia di Isaac Dixon si collega a quella di Abby in The Last Of Us – Stagione 2

Lui è una parte importante della sua storia

Dopo che Joel ha massacrato le Luci al St. Mary’s Hospital, Abby e gli altri sopravvissuti hanno fondato una nuova comunità nel W.L.F. Isaac ha accolto le Luci sfollate e ha dato loro un nuovo scopo: annientare i Seraphites e riconquistare Seattle. È uno scopo molto più oscuro e meno nobile rispetto alla creazione di una cura per l’umanità, ma dopo aver perso suo padre, Abby aveva un disperato bisogno di un nuovo senso di appartenenza e Isaac ne ha approfittato. Isaac è diventato una sorta di figura paterna incasinata per Abby in assenza del padre.

Alimentata dalla rabbia e dalla sete di vendetta, Abby divenne uno dei soldati preferiti di Isaac, guadagnandosi col tempo una posizione di comando. Le sue tattiche brutali senza dubbio la contagiano. Il suo bisogno di approvazione da parte di questa nuova figura paterna la rende spietata nella guerra contro i Seraphites; viene spesso descritta come “la migliore assassina di iene di Isaac”. Quando Abby ricevette una soffiata sul luogo in cui si trovava Tommy, Isaac fu colui che diede il via libera alla sua vendetta e le diede il tempo e le risorse per andare da Jackson a trovare Joel.

Ma nonostante la loro rabbia violenta condivisa, Abby e Isaac non sempre vanno d’accordo. Nel corso della storia della Parte II, Abby diventa più compassionevole verso la fazione avversa e prende decisioni con cui Isaac non è d’accordo, arrivando persino a sfidare i suoi ordini in alcuni casi. Questo trasforma Isaac in un antagonista minore nel gioco, soprattutto perché le sue azioni come leader dei Lupi durante la guerra contro i Seraphites diventano sempre più estreme.

Cosa aspettarsi dall’Isaac di Jeffrey Wright in The Last Of Us – Stagione 2

La serie TV sta ampliando il passato di Isaac

Proprio come è successo con Bill nella prima stagione, The Last Of Us – Stagione 2 sta ampliando il personaggio e il passato di Isaac. Nel gioco, ci sono molti appunti e artefatti che Ellie può trovare che forniscono indizi su chi sia Isaac e su come si sia ribellato e abbia riconquistato Seattle dalla FEDRA, ma l’adattamento televisivo è in grado di mostrarlo. Nell’episodio 4, scopriamo che Isaac era un tempo un soldato della FEDRA che si è rivoltato contro i suoi stessi uomini e si è alleato con i Lupi.

Ellie non incontra mai Isaac nel gioco – legge solo di lui e si fa strada tra alcune legioni dei suoi soldati semplici – quindi non è una parte importante della sua storia. Ma il personaggio ottiene un ruolo molto più importante quando la prospettiva si sposta su Abby. Isaac sta tramando un attacco spietato contro i Seraphites per porre fine al conflitto una volta per tutte, il che pone una metafora stravagante per la ricerca di vendetta di Ellie sullo sfondo della storia. Ma The Last of Us probabilmente non arriverà alla versione di Abby della storia fino alla terza stagione.