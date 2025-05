Flight Risk fa scalare a Mark Wahlberg la classifica degli attori con i maggiori incassi

Mentre lo aspettiamo per l’8 maggio nelle sale italiane con Eagle Pictures, Flight Risk di Mel Gibson con Mark Wahlberg è già uscito nelle sale USA e si è piazzato subito al primo posto al botteghino grazie a un incasso di 11,5 milioni di dollari, superando di 3 milioni Mufasa: Il Re Leone.

Il 27 gennaio, il film ha inoltre incassato altri 9.829.000 dollari, che si sommano ai 707.000 dollari provenienti dai mercati internazionali, per un totale mondiale di poco più di 13 milioni di dollari. Con un incasso del genere, che nelle settimane successive è solo aumentato, il film ha aiutato la sua star principale, Mark Wahlberg, a superare Denzel Washington nella classifica delle star con i maggiori incassi di tutti i tempi al botteghino nazionale, secondo The Numbers, scalzandolo dalla top 40. Entrambi gli attori si aggirano intorno ai 2,7 miliardi di dollari, ma Flight Risk ha dato a Wahlberg una spinta che lo ha aiutato ad avvicinarsi di un passo al superamento di Jack Black, il secondo attore con i maggiori incassi nella lista.

Mark Wahlberg non ha ancora avuto un film che abbia incassato più di 250 milioni di dollari al botteghino nazionale, ma ha più di 10 film che hanno superato la soglia dei 100 milioni di dollari, con 12 film a nove cifre che contribuiscono a rappresentare circa 1,5 miliardi di dollari del suo totale al botteghino nazionale. Il film con il maggiore incasso nella carriera di Wahlberg è Transformers: L’era dell’estinzione, che ha incassato 245 milioni di dollari al botteghino nazionale. È un peccato per Wahlberg che gli incassi internazionali non siano considerati, dato che il film ha incassato 858 milioni di dollari dai mercati esteri, portando il totale mondiale a oltre 1 miliardo di dollari. Il secondo film con il maggiore incasso nella carriera di Wahlberg è Ted, la commedia del 2012 in cui ha collaborato con la star e creatore de I Griffin Seth MacFarlane, che ha incassato 218 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Cosa ha fatto Mark Wahlberg di recente?

Nel 2024, Mark Wahlberg è stato impegnato a recitare al fianco di Halle Berry in The Union, il film d’azione originale Netflix che è rimasto in cima alle classifiche di streaming per più di una settimana dalla sua première estiva. All’inizio dell’anno, ha anche collaborato con la star della Marvel Simu Liu per Arthur the King, il toccante dramma sugli animali che ha incassato 40 milioni di dollari al botteghino mondiale. Wahlberg ha recitato in un solo film nel 2023, The Family Plan, la commedia d’azione originale di Apple TV+ che ha avuto un tale successo che lo studio ha annunciato che sta lavorando a un sequel. Wahlberg ha anche recitato al fianco di Kevin Hart in Me Time, la commedia di amicizia in streaming su Netflix.

Flight Risk esce nelle sale italiane l’8 maggio distribuito da Eagle Pictures. Diretto da Mel Gibson, Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico e vede protagonisti Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.