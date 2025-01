La prova, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Adnan e Gunilla? E perché?

Il finale della serie Netflix “La prova” (The Breakthrough) era dedicato a svelare l’identità dell’assassino che ha pugnalato a morte Adnan e Gunilla a Linköping, in Svezia. L’indagine della polizia svedese, guidata da John, è iniziata nel 2004 e non ha fatto progressi per i successivi 16 anni. Quando stava per essere trasferita alla divisione dei casi irrisolti, John ha lanciato un’Ave Maria contattando un genealogista di nome Per, nella speranza di trovare una svolta grazie alle montagne di prove e dati raccolti in quasi due decenni.

Stina, una giornalista che si era occupata del caso quando era scoppiato e che aveva quasi rovinato la carriera di John pubblicando le loro conversazioni personali come comunicato stampa ufficiale, decise di scrivere un articolo di approfondimento intervistando Per. Mentre spiegava il processo di utilizzo della genealogia per catturare l’assassino, Per prese un campione di tampone orale di Stina e le diede una breve idea di come la costruzione di un albero genealogico lo avesse aiutato a risolvere molte situazioni intricate. Sebbene quell’interazione sembrasse inizialmente una perdita di tempo, Stina si rivelò essere la chiave per risolvere un caso che stava per essere archiviato. Chi era il colpevole? Scopriamolo.

In “La prova” (The Breakthrough), David Nilsson è stato arrestato.

Francy, uno degli agenti di polizia che lavorava con John al caso del duplice omicidio, inviò a Per i risultati degli ultimi tamponi orali effettuati (tra cui quello di Stina). Mentre li esaminava, Per notò che Stina era collegata a due uomini già presenti nell’elenco come loro cugina. I nomi di questi due uomini erano David e Stefan Nilsson, e Per era estremamente certo che uno di loro fosse il colpevole. Ora, per l’amor del cielo, non chiedetemi di spiegarvi qual è il processo utilizzato da Per per arrivare a questa conclusione, perché non sono un genealogista. Il metodo consisteva nel costruire l’albero genealogico di una persona per determinare la fascia d’età di ogni suo membro. Se l’anno di nascita e la località corrispondevano a quelli della persona ricercata dalle autorità, credo che Per potesse giungere a una conclusione in modo piuttosto concreto.

In ogni caso, sulla base di questa teoria, Per, John e Miran si presentarono dal procuratore per ottenere un mandato di arresto per David. Perché non Stefan? Perché Stefan aveva una famiglia e un lavoro stabili, mentre David era un solitario, un aspetto che combaciava con il profilo del sospettato.

All’inizio, il procuratore era titubante: l’uso della mappatura genealogica per arrestare un assassino era un metodo mai sperimentato prima. Chiese quindi a John, Per e Miran di condurre ulteriori test. Tuttavia, John riuscì a convincerlo che dovevano agire rapidamente: se David avesse avuto anche solo il minimo sentore che la polizia lo stava cercando, sarebbe potuto fuggire. Alla fine, il procuratore emise il mandato di arresto per David.

Stina, in qualche modo, venne a sapere dell’uso di un genealogista da parte della polizia per catturare l’assassino e mise John alle strette con una serie di domande sui metodi utilizzati dalle autorità. John zittì Stina, rivelandole che tutto era collegato a lei (ci tornerò tra poco). Successivamente, incontrò Per sul luogo del delitto avvenuto più di dieci anni prima, per riflettere sul fatto che questa lunga saga stava finalmente per concludersi. Qualche ora dopo, John tornò sul posto insieme a Francy, Lollo e un gruppo di agenti di polizia armati e corazzati per arrestare David, il quale non oppose molta resistenza.

David Nilsson ha ucciso Adnan e Gunilla

Dopo aver eseguito tutti i test disponibili su di lui, Maria (un’altra collega di John) annunciò che David era, in realtà, colui che aveva ucciso Adnan e Gunilla. John ringraziò Per (che stava portando avanti la sua indagine personale ad Älgbosätter, perché era lì che l’albero genealogico dei Nilsson lo conduceva) e poi si sedette con David per capire il motivo dietro le sue azioni. Dopo aver confessato il crimine, David disse che le voci nella sua testa gli avevano ordinato di uccidere due persone per trovare pace. È tutto.

John dichiarò ufficialmente chiuso il caso. Stappò una bottiglia di champagne nel suo ufficio e la condivise con Francy, Lollo e Per. Poi informò Kjell (il marito di Gunilla) e Saad (il padre di Adnan) della cattura di David, e loro trasmisero gli ultimi dettagli dell’indagine a Maya (la sorella di Adnan) ed Elena (la madre di Adnan). Più tardi, John e Per si incontrarono con Saad, Maya ed Elena per ricordare Adnan e ripercorrere tutto ciò che avevano affrontato per arrivare a questa conclusione ingannevolmente semplice.

Saad, per andare avanti e al tempo stesso esprimere la sua gratitudine, regalò l’orologio di Adnan a John, che lo accettò con emozione.

Mentre si separavano, John scoprì che Saad ed Elena avevano chiamato la loro figlia più giovane Gunilla, in onore della vittima dell’omicidio e del suo coraggio nel tentativo di salvare Adnan. Alla fine di “La prova” (The Breakthrough), John decise di occuparsi finalmente della sua famiglia, trascurata per gli ultimi 16 anni. Questo comportamento aveva portato al divorzio da Anna e all’allontanamento dal figlio Henry. John incontrò Henry nella loro pizzeria preferita, e i due decisero di intraprendere insieme un’immersione, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita.

Altrove, Stefan Nilsson venne informato dell’arresto di David e raccontò a Stina che il loro fratello era un assassino. Stina, colpita dalla vicenda, decise di incontrare Per per scrivere un libro sugli omicidi e sull’utilizzo della genealogia per risolvere un caso che era stato quasi archiviato.

Ora, capisco che questa è la nota con cui la miniserie ha scelto di concludersi per collegarsi al libro di Anna Bodin e Peter Sjölund, che ha fornito il materiale di partenza per la serie. Tuttavia, oh mio Dio, era un modo piuttosto bizzarro di concludere la storia.

Perché il finale di La prova (The Breakthrough) è stato così brusco?

Non entrerò nel merito dell’autenticità di questo finale (dato che ci sono articoli su questo sito che trattano l’argomento), perché non è questo il motivo per cui non è stato catartico. È solo che è sembrato brusco, come se lo scrittore si fosse annoiato e avesse deciso di smettere di scrivere. Lo show ha dedicato molto tempo a Stina e al modo in cui ha usato il suo potere come membro della stampa per mettere in discussione il modo di lavorare di John. Naturalmente, ho pensato che questo avrebbe contribuito alla rivelazione del suo legame con l’assassino. Credevo che stesse deliberatamente ostacolando la polizia per proteggere suo fratello.

Ancora una volta, non so se questo sia accaduto nella vita reale e se Anna Bodin e Daniel Nyqvist siano effettivamente imparentati o meno. Sto solo dicendo che la miniserie ha scelto di collegare i due e di usarlo come pretesto per costringere la versione presumibilmente fittizia di Bodin a scrivere una versione fittizia del libro reale su cui si basa questa serie senza senso. Cosa? Inoltre, che diavolo è successo a David Nilsson? Ho cercato notizie sulla controparte reale di David, Daniel, ma non ho trovato aggiornamenti sul caso dopo il 2020. È stato processato, condannato a cure psichiatriche a tempo indeterminato e si è rifiutato di fare appello, per ragioni note solo a lui. Quindi, il destino della versione fittizia di questo assassino doveva essere altrettanto ambiguo?

Insomma, continuavo a pensare che David, o il suo alter ego, si sarebbe dichiarato pazzo a causa delle “voci” e avrebbe evitato qualsiasi tipo di punizione reale. Ma, dopo aver visto il finale, mi sono reso conto di averci riflettuto troppo. Dopo tre episodi e mezzo di giri a vuoto, La prova (The Breakthrough) si è accontentato di un finale in stile La La Land. Perché dovrei preoccuparmi tanto di un epilogo adeguato a questo viaggio decennale, giusto?

L’unica cosa che aveva un senso narrativo era il sacrificio di John: rovinare la sua vita familiare per dare una chiusura a due famiglie, per poi scusarsi con suo figlio (ma non con sua moglie, per qualche motivo) per essere stato così distante. Solo che è stato eseguito così male che non ha avuto alcun impatto emotivo.

Sono sicuro che Per abbia avuto la sua piccola sottotrama – con sua figlia che aveva l’abitudine di scappare – per dare un po’ di profondità al personaggio, ma tutto ciò sembrava solo un riempitivo per allungare il minutaggio. Non so nemmeno perché sia stata creata questa serie. Non siamo nemmeno riusciti a comprendere appieno l’efficacia della genealogia nella risoluzione dei crimini.

Se qualcuno proveniente dal mondo degli investigatori, dei detective o degli analisti del crimine è in grado di istruirmi in merito, la sezione commenti è aperta per voi. Gli altri, invece, possono dirmi cosa hanno provato guardando il finale di La prova (The Breakthrough). Vi ha emozionato o vi è sembrato solo una perdita di tempo?