Here: guida al cast e ai personaggi del film di Robert Zemeckis

Here (qui la nostra recensione) di Robert Zemeckis descrive le vite di diversi personaggi che appaiono in un singolo luogo attraverso il tempo. Basato sull’omonimo fumetto di Richard McGuire, Here segue una storia che abbraccia secoli di storia americana. Il film esce in Italia il 9 gennaio, distribuito da Eagle Pictures.

Con Tom Hanks alla guida del cast del film del 2024, Here porta con sé una grande carica di star. Infatti, oltre al due volte premio Oscar, il film presenta un roster ricco di volti riconoscibili e amati.

L’attore Tom Hanks nel ruolo di Richard Young

Attore – Nato a Concord, California, Tom Hanks ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nella commedia romantica Splash – Una Sirena a Manhattan del regista Ron Howard. Dopo aver recitato in una manciata di altre commedie romantiche, Hanks ha esordito nel dramma con la sua interpretazione da Oscar in Philadelphia del 1993. Si è poi affermato come uno dei migliori attori del cinema moderno recitando in film come Apollo 13, Toy Story, Salvate il soldato Ryan e Il miglio verde. Nel corso della sua illustre carriera a Hollywood, Hanks ha spesso collaborato con Zemeckis recitando in film come Forrest Gump, Cast Away, Polar Express e Pinocchio.

Personaggio – Nel film Here del 2024, Hanks interpreta il baby boomer Richard Young, un marito e padre la cui vita è il fulcro principale della storia. Vanity Fair scrive che Richard inizia nel film come un giovane uomo negli anni ’60, trascorrendo la sua vita nella casa in cui è cresciuto fino alla fine degli anni ’80.

L’attrice Robin Wright nel ruolo di Margaret Young

Attrice – Nata a Dallas, Texas, Robin Wright ha iniziato come modella all’età di 14 anni prima di passare alla recitazione. Quando aveva 18 anni, Wright ha ottenuto il suo ruolo di svolta nella soap opera Santa Barbara. Il suo primo ruolo cinematografico degno di nota è stato quello di Bottondoro nell’amata commedia fantasy La storia fantastica. Ha lavorato per la prima volta con Zemeckis e Hanks interpretando Jenny Curran in Forrest Gump. Da allora, il prestigio di Wright è aumentato con i suoi ruoli di Claire Underwood in House of Cards e del generale Antiope nei film del DC Extended Universe.

Personaggio – Wright recita in Here nel ruolo della fidanzata e futura moglie di Richard, Margaret Young. Margaret entra nella vita di Richard quando è adolescente, ed entrambi crescono i loro figli e trascorrono decenni insieme nella casa d’infanzia di Richard.

L’attore Paul Bettany nel ruolo di Al Young

Attore – Originario di Londra, Inghilterra, Paul Bettany ha iniziato la sua carriera di attore a teatro prima di approdare al cinema con il suo ruolo nel dramma sull’Olocausto Bent. In seguito ha interpretato ruoli in film più noti come Il destino di un cavaliere, A Beautiful Mind, Il codice Da Vinci e Legion. Ora è famoso soprattutto per la sua interpretazione di J.A.R.V.I.S. e dell’androide Vision nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo una nomination al Primetime Emmy Award per il suo ruolo di quest’ultimo in WandaVision di Disney+.

Personaggio – Bettany interpreta Al Young, il padre di Richard in Here. Sebbene Bettany sia più giovane di Hanks nella vita reale, il film sfrutta la sua tecnologia di ringiovanimento per far sembrare Hanks più giovane dell’attore che lo interpreta.

L’attrice Kelly Reilly nel ruolo di Rose Young

Attrice – Kelly Reilly è nata a Chessington, Londra, Inghilterra. Ha trovato lavoro recitando in due film per la TV nel franchise Prime Suspect con Helen Mirren. Reilly è poi salita alla ribalta con i suoi ruoli in film come Orgoglio e pregiudizio del 2005 e Sherlock Holmes del 2009. In seguito ha ricevuto uno Spotlight Award all’Hollywood Film Festival per la sua interpretazione nel film Flight di Robert Zemeckis del 2012. Ora è meglio conosciuta per aver interpretato Beth Dutton al fianco di Kevin Costner in Yellowstone.

Personaggio – Nel film Here, Reilly interpreta la moglie di Al e la madre di Richard. Come il co-protagonista Paul Bettany, Reilly trae vantaggio dalla CGI per far sembrare Hanks, notevolmente più grande, come suo figlio nel film.

Cast e personaggi di supporto in Here

Michelle Dockery nel ruolo della signora Harter: Michelle Dockery, candidata a un Golden Globe e a tre Primetime Emmy per la sua interpretazione di Lady Mary Crawley in Downton Abbey, interpreta la signora Harter in Here.

Gwilym Lee nel ruolo di John Harter: Noto per i suoi ruoli in Midsomer Murders, Jameson, The Great, Bohemian Rhapsody e Oddity, Gwilym Lee interpreta John Harter, il marito della signora Harter, in Here.

Ophelia Lovibond nel ruolo di Stella Beekman: Ophelia Lovibond ha interpretato Carina in Guardiani della galassia e What If…? dei Marvel Studios e Kitty Winter in Elementary. Ha avuto anche ruoli nel film horror di culto The Autopsy of Jane Done e nel film biografico su Elton John Rocketman. Interpreta Stella Beekman in Here.

David Fynn nel ruolo di Leo: avendo precedentemente recitato in serie popolari come Undateable della NBC, Game of Thrones, Sherlock, Doctor Who, The Inbetweeners e Black Mirror, David Fynn interpreta l’inventore Leo in Here.

Jonathan Aris nel ruolo di Earl Higgins: Jonathan Aris, che ha avuto ruoli in film e serie TV di successo come The World’s End, The Martian, Rogue One, Black Mirror, Good Omens e Queste oscure materie, interpreta Earl Higgins in Here.

