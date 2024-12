No Good Deed, la spiegazione del finale: Cosa è successo davvero a Jacob?

In No Good Deed i Morgan cercano di vendere la loro casa per sfuggire alla verità su ciò che è accaduto al figlio Jacob, ma nemmeno loro ne sapevano nulla. Questa serie dark comedy di Netflix esplora i tipi di segreti che le case possono nascondere, specialmente quelle collocate in un mercato competitivo. No Good Deed segue Paul e Lydia Morgan (Ray Romano e Lisa Kudrow), il cui annuncio molto ambito attira l’attenzione di tre coppie: Leslie e Sarah (Abbi Jacobson e Poppy Liu), Dennis e Carla (O-T Fagbenle e Teyonah Parris) e JD e Margo (Luke Wilson e Linda Cardellini).

In No Good Deed diventa subito evidente che Paul e Lydia stanno nascondendo qualcosa, e la tragica rivelazione è che il loro figlio Jacob è stato ucciso con un colpo di pistola nella casa tre anni prima che la mettessero sul mercato (il termine ultimo per la divulgazione di tali eventi). La ricostruzione di ciò che è accaduto a Jacob è tuttavia lenta. Prima viene rivelato che i Morgan hanno fatto credere che Jacob fosse stato colpito da un ladro. Poi, la dark comedy di Netflix svela tragicamente il segreto che è stata la loro figlia, Emily (Chloe East), a sparare a Jacob, pensando che fosse un ladro. Tuttavia, alla fine non è stata Emily a uccidere il ragazzo.

Powered by

Chi ha veramente ucciso Jacob in No Good Deed

Il finale di No Good Deed rivela che, all’insaputa dei Morgan, c’erano due bossoli recuperati sulla scena del crimine la notte in cui Jacob fu ucciso. Paul ne aveva raccolto uno, mentre suo fratello Mikey (Denis Leary) ne aveva nascosto un altro. Poiché Emily aveva sparato una sola volta e i bossoli erano chiaramente diversi l’uno dall’altro, è apparso subito chiaro che qualcosa non quadrava. Desiderosa di saperne di più, Lydia dà un’occhiata ai referti dell’autopsia del figlio e scopre che a ucciderlo è stata una pistola calibro 40, mentre la pistola con cui Emily ha sparato era una 9 mm.

Fu un enorme sollievo che Emily non avesse davvero ucciso suo fratello, ma questo lasciava ancora molte domande. La potenziale acquirente di una casa e avvocato Leslie ha scoperto che il vicino di casa della celebrità JD Campbell possedeva una pistola calibro 40 e che quest’uomo sembrava avere un movente, dato che in seguito è stato rivelato che sua moglie, Margo Starling, aveva una relazione con Jacob Morgan. Tuttavia, Lydia si rese conto della verità. È stata proprio Margo a uccidere Jacob in No Good Deed.

I flashback di No Good Deed rivelano che Jacob aveva rubato ai vicini per adulare Margo con regali costosi. Tuttavia, quando la donna, molto più anziana, ha messo fine alla storia, Jacob si è introdotto in casa sua e ha iniziato a rubare di nuovo gli oggetti. Disse a Margo che avrebbe detto a JD la verità sulla loro relazione e iniziò a tornare a casa sua. La cacciatrice di dote ha afferrato la calibro 40 del marito e ha inseguito Jacob, sparando al ragazzo nello stesso momento in cui Emily ha sparato (mancandolo) al fratello mascherato. I Morgan insabbiarono tutto per proteggere Emily e Margo la fece franca per anni.

La vera identità di Margo Starling e il suo destino spiegati

Il personaggio di Linda Cardellini, Margo, è stato difficile da apprezzare fin dalla sua apparizione sullo schermo in No Good Deed, molto prima che venisse rivelato che aveva ucciso il suo amante adolescente. Lydia Morgan disprezzava la donna, che sembrava non amare altro che i vestiti costosi e il marito famoso. Tuttavia, Margo è riuscita a conquistare momentaneamente Lydia quando le due donne hanno avuto una conversazione a cuore aperto, durante la quale è stato rivelato che Margo aveva perso un fratello in un incendio che lei stessa aveva accidentalmente causato. È stato un momento quasi commovente, ma come tutto ciò che Margo ha detto, era per lo più una bugia.

Il finale di No Good Deed vede JD scoprire che il fratello di Margo, Bobby, non era morto e che il vero nome di sua moglie era Luann. Lei e Bobby erano dei poveri truffatori che avevano manipolato tutto per far sì che Luann sposasse una ricca celebrità. Tutto ciò che doveva fare era aspettare i termini dell’accordo prematrimoniale e “Margo” sarebbe uscita dal suo matrimonio con milioni di dollari. Tuttavia, ciò di cui non si rendeva conto era che aveva già speso tutti i soldi di JD. L’unica cosa che poteva sperare di rivendicare era la costosa casa, ma JD aveva un’idea diversa.

Anche se l’arresto della cattiva non viene mai visto sullo schermo, si presume che abbia finalmente affrontato la giustizia per l’omicidio di Jacob.

Una delle scene finali della dark comedy di Netflix vede Margo/Luann seduta nella vasca da bagno mentre la casa intorno a lei va in fiamme. Il fatto che JD venga poi visto allontanarsi felicemente in auto implica che l’uomo stesso abbia dato fuoco alla casa, con l’intenzione che la moglie truffatrice andasse a fondo con essa. Tuttavia, una scena successiva nell’episodio finale di No Good Deed vede una Margo pesantemente sfregiata che flirta con un uomo in un bar, che si rivela essere Nate Morgan, il nipote poliziotto di Paul e Lydia. Anche se l’arresto della cattiva non viene mai visto sullo schermo, si presume che abbia finalmente affrontato la giustizia per l’omicidio di Jacob.

Chi ha comprato la casa dei Morgan

Oltre al mistero della morte di Jacob, il grande interrogativo di No Good Deed era chi si sarebbe aggiudicato la bellissima casa dei Morgan. A un certo punto, sembrava che ognuna delle tre coppie, desiderose di veder accettata la propria offerta, l’avrebbe reclamata. Paul e Lydia hanno accettato l’offerta di JD e Margo, che però è decaduta perché la star della soap opera non è riuscita a presentare la prova dei fondi. Poi, i Morgan hanno accettato l’offerta di Dennis e Carla, ma la neo-sposa si è tirata indietro quando Sarah ha rivelato di nascosto che Jacob Morgan era stato ucciso nella casa.

Rimangono Leslie e Sarah, che erano state precedentemente squalificate quando la prima era stata sorpresa a curiosare in casa di notte. Come procuratore distrettuale, Leslie era inizialmente una minaccia per Paul e Lydia, in quanto potenzialmente in grado di scoprire la verità su Jacob. Tuttavia, è stato proprio grazie a lei che i Morgan hanno scoperto che Margo, e non Sarah, ha ucciso il loro figlio. Questo fa guadagnare a Leslie e Sarah qualche punto in più e la loro offerta viene accettata alla fine di No Good Deed. Hanno anche rispettato i desideri di Lydia riguardo al bellissimo albero di arance mandarine della proprietà.

Il destino della casa di JD Cambell spiegato

L’ultima volta che la casa di JD Cambell è stata vista in No Good Deed, era in fiamme mentre Margo era intrappolata in un lato. Naturalmente, il fatto che Margo sia stata vista in seguito viva rivela che in qualche modo è riuscita a fuggire (anche se non senza gravi ustioni). Tuttavia, sembra che la casa stessa non se la sia cavata così bene. La clip finale di Dennis e Carla li vede festeggiare il loro atteso trasferimento a Los Feliz, in particolare a Derby Drive. Tuttavia, è subito chiaro che non si tratta della casa dei Morgan. Invece, Dennis e Carla stanno costruendo una nuova casa sul vecchio terreno di JD, rivelando che la casa precedente è stata completamente bruciata.

Cosa ha fatto Dennis con i soldi inviati dal padre di Carla

La scena finale di Dennis e Carla in No Good Deed rivela un lieto fine per la coppia, poiché il primo è finalmente riuscito a pubblicare un altro libro e la seconda ha potuto costruire la casa dei suoi sogni a Los Feliz. Tuttavia, questa non era la fine dei segreti della coppia. Carla dice che stanno costruendo la loro casa con l’enorme anticipo sul terzo libro di Dennis, ma lo sguardo del marito fa capire che non è del tutto vero. I messaggi di Dennis al padre di Carla lo confermano. La nuova casa sarebbe stata costruita con i 5 milioni di dollari inviati dall’uomo, e Carla non ne sa nulla.

Perché Lydia è finalmente riuscita a suonare di nuovo il pianoforte nel finale di No Good Deed

Nel corso di No Good Deed, Lydia ha chiarito di non essere più riuscita a suonare il pianoforte dalla morte del figlio. Un tempo era una pianista professionista, ma l’omicidio di Jacob durante uno dei suoi concerti ha causato un terribile tremore alle mani di Lydia che non riusciva a superare. Tuttavia, l’episodio finale della serie Netflix vede Lydia finalmente suonare, e non una canzone qualsiasi. Lydia e sua figlia Emily eseguono insieme una canzone che Jacob stesso ha scritto prima di morire.

Suonare il pianoforte non era solo una fonte di divertimento per Lydia, ma era un talento e un’arte che lei e Jacob condividevano.

L’incapacità di Lydia di suonare il pianoforte fino alla fine di No Good Deed era in realtà solo una punizione autoinflitta. Aveva deciso di comprare una pistola per proteggere la casa, dato che un noto ladro stava terrorizzando il quartiere. Naturalmente, Lydia non aveva idea che il ladro fosse Jacob, e il suo senso di colpa per aver incastrato la figlia nell’omicidio del figlio era semplicemente troppo da gestire. Suonare il pianoforte non era solo una fonte di divertimento per Lydia, ma era un talento e un’arte che lei e Jacob condividevano. Come penitenza, si è provocata psicosomaticamente il proprio tremore. Ma quando la verità fu rivelata, il tremore scomparve.

La lampada tremolante nel finale di No Good Deed: ecco come si spiega

Tra i segreti di casa Morgan in No Good Deed c’era la luce tremolante nella vecchia stanza di Jacob. Paul credeva che ciò fosse dovuto semplicemente a un cattivo impianto elettrico, mentre Lydia credeva fermamente che suo figlio usasse la luce per comunicare e inviarle dei segnali. Per la maggior parte di No Good Deed non è chiaro chi abbia ragione. Tuttavia, durante la scena finale della serie Netflix, la lampada sul tavolo di Paul inizia a tremolare mentre Emily e Lydia si esibiscono insieme al bar. Poiché si tratta di una scena fuori casa e nessuna delle luci degli altri tavoli sfarfalla, è implicito che Jacob stesse davvero cercando di aiutare la sua famiglia.

Il vero significato del finale di No Good Deed

No Good Deed è una commedia dark in tutto e per tutto, e il tocco di mistero che vi è stato aggiunto ne accresce certamente l’intrigo. Tuttavia, l’aspetto più unico di questa serie Netflix è il cuore emotivo che sta dietro a tutto. La casa dei Morgan è bella dentro e fuori, ma nasconde alcuni brutti segreti, e il tempo trascorso sul mercato ha ispirato altri personaggi di No Good Deed a creare inganni ancora più dannosi. Questo è un parallelismo con il matrimonio dei Morgan. All’inizio di No Good Deed, sembrano una coppia affiatata e con un grande senso dell’umorismo. Tuttavia, la loro relazione era in crisi.

In No Good Deed i personaggi dicono spesso di aver “sempre voluto vedere l’interno” della casa dei Morgan, e così come questo valeva letteralmente per la proprietà, funzionava figurativamente per i segreti della famiglia.

Il finale di No Good Deed vede i segreti di casa Morgan venire alla luce e risolversi. Allo stesso modo, i segreti che Paul e Lydia avevano tenuto nascosti – il risentimento e l’odio reciproco dopo la morte di Jacob – vengono a galla e si risolvono. Inoltre, anche il rapporto conflittuale tra Lydia e sua figlia e tra Paul e suo figlio ha avuto un ruolo importante. In No Good Deed i personaggi dicevano spesso di aver “sempre voluto vedere l’interno” della casa dei Morgan, e così come questo valeva letteralmente per la proprietà, funzionava figurativamente per i segreti della famiglia.