Hitman: Agent 47, dal cast al sequel: tutte le curiosità sul film

La serie di videogiochi Hitman ha avuto due adattamenti cinematografici – Hitman – L’assassino e Hitman: Agente 47 (qui la recensione) – ma mentre c’erano piani per un Hitman 3, il film sembra ormai sempre più improbabile. La serie di videogiochi è stata innovativa per quanto riguarda il genere stealth. Mentre questi erano generalmente lenti e troppo seri, Hitman ha introdotto l’umorismo, consentendo ai giocatori di utilizzare travestimenti stravaganti e modi diversi di assassinare gli obiettivi. E dato che l’Agente 47 era un personaggio giocabile così divertente, si è dimostrata la serie perfetta da adattare in un film.

Purtroppo, gli adattamenti cinematografici non hanno avuto il successo che avrebbero potuto avere. Il primo adattamento, uscito nel 2007, che vedeva Timothy Olyphant nei panni dell’Agente 47, ha sì guadagnato 101 milioni di dollari a fronte di un budget di 24 milioni, dando alla 20th Century Fox il via libera a un sequel, ma Olyphant non ha voluto tornare nel ruolo, il che ha fatto sì che i piani per il sequel venissero trasformati nel reboot che è arrivato otto anni dopo, Hitman: Agent 47, con protagonista Rupert Friend e diretto da Aleksander Bach. Con un budget più alto e un incasso molto più basso, il film del 2015 è stato una delusione per lo studio.

La trama e il cast di Hitman: Agent 47

In questo nuovo film L’agente 47 è un supersoldato geneticamente modificato, creato anni prima dal dottore ucraino Petr Litvenko (Ciarán Hinds), il quale scomparì all’improvviso lasciando incompleta la sua opera e abbandonando la piccola figlia Katia (Hannah Ware). Ora, 47 lavora come sicario per un’agenzia internazionale: i suoi ultimi target sono i mercenari guidati dal dottor Delriego (Rolf Kanies), il quale è sulle tracce del genetista scomparso, per poter sfruttare le sue scoperte e ricreare un esercito di supersoldati. Egli infatti, sarebbe arrivato a scoprire la chiave per riattivare il progetto di Litvenko e servirsene per i propri scopi.

Nel frattempo la Katia, che si trova a Berlino, è tormentata da un’opprimente ansia, dovuta anche ai suoi sensi estremamente sensibili ed è ancora in cerca della verità sul suo passato e su quello del padre. Un giorno, la ragazza viene avvicinata dal misterioso John Smith (Zachary Quinto), il quale l’avverte che l’Agente 47 è sulle sue tracce e le offre protezione. Proprio in quel momento irrompe il supersoldato e i due iniziano una corsa sfrenata per sfuggirgli. Ha così inizio un’avventura che porterà sia Katia che l’Agente 47 a scoprire la verità sulle proprie origini.

Il sequel di Hitman: Agent 47 è stato scartato quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox

Nel 2019, come noto, la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, il che significa che ogni proprietà di cui lo studio aveva i diritti di licenza appartiene da quel momento alla House of Mouse. Tutto ciò che era in fase di sviluppo presso la 20th Century Fox si è dunque trovato in un limbo. Nessun progetto era al sicuro e la Disney ne ha infatti cancellati oltre 200, tra cui il sequel di Hitman: Agent 47. Poiché la Disney è rigorosa nei confronti dei contenuti per famiglie, non sorprende che non avesse idea di cosa fare con questo franchise, in cui il divertimento deriva da uccisioni violente. Un Hitman PG-13 non avrebbe funzionato e sarebbe stato un insulto ai fan del gioco.

La cancellazione potrebbe essere stata la cosa migliore, perché non è che la 20th Century Fox abbia azzeccato l’adattamento con nessuno dei suoi tentativi. Entrambi i film di Hitman sono classificati R, ma nessuno dei due ne trae pieno vantaggio. Inoltre, nessuno dei due utilizza appieno i migliori marchi di fabbrica della serie Hitman, come i travestimenti e gli omicidi inventivi. Semmai, la Disney avrebbe potuto sviluppare un film di Hitman più divertente, sfruttando appunto i ridicoli travestimenti e la personalità socialmente inetta dell’Agente 47. Ciò sarebbe però andato a discapito della violenza, motivo per cui l’abbandono del progetto potrebbe non essere un male.

Che fine ha fatto la serie Hitman di Hulu?

Mentre un Hitman 3 è estremamente improbabile a questo punto, c’erano però dei piani anche per una serie di Hitman su Hulu nel 2017. Il creatore di John Wick, Derek Kolstad, era stato incaricato di scrivere la serie e aveva spiegato il nuovo approccio come “simile ai film di Jason Bourne”. Purtroppo, da allora non ci sono stati aggiornamenti sulla serie. Il doppiatore David Bateson, che ha doppiato l’Agente 47 in ogni singolo videogioco, ha poi semplicemente affermato che il progetto “è morto”, apparentemente ponendo un punto alla vicenda.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Hitman: Agent 47 grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision, Netflix e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 13 dicembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.