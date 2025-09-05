Peacemaker – Stagione 2, episodio 3, la spiegazione del finale: il ritorno di un eroe del DCEU

L’ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker potrebbe essere il più importante della serie, poiché vede il ritorno di un personaggio fondamentale del DCEU che pone gli eventi chiave in un nuovo contesto. La scorsa settimana, il finale del secondo episodio della seconda stagione di Peacemaker ha visto Christopher Smith, interpretato da John Cena, decidere di recarsi nell’universo alternativo e perseguire la sua versione di Emilia Harcourt invece della propria.

Pertanto, l’episodio 3 offre un’immersione profonda nell’universo alternativo. La serie live-action DC offre molte sorprese nella sua nuova puntata, sia nell’universo alternativo visitato da Peacemaker, sia nella sua dimensione natale. Ciò include il ritorno di personaggi del DCEU, con il ritorno di un importante eroe, nonché un emozionante debutto. L’episodio 3 cambia le carte in tavola.

Perché Peacemaker torna nella sua dimensione natale

Durante il suo viaggio nell’universo alternativo, la versione principale di Peacemaker interpretata da John Cena finisce per salvare la situazione. Dopo essersi occupato di un gruppo criminale e aver sventato un attentato dinamitardo, si rende conto di quanto sia bello essere idolatrato. Inoltre, ha avuto una sorta di appuntamento galante con la Harcourt di quell’universo. I personaggi hanno avuto un colloquio a cuore aperto e una relazione è possibile.

Tuttavia, Christopher Smith ovviamente non le sta dicendo tutto. Proviene da un’altra dimensione e ha la sua buona dose di problemi e persone che lo aspettano a casa. Anche se considera la dimensione alternativa migliore, ha ancora questioni in sospeso e legami a casa. A tal fine, la sua decisione di tornare alla sua dimensione originale ha senso.

Per stare completamente con l’Harcourt alternativa, deve prima sistemare la sua vita. Con gli agenti dell’ARGUS che arrivano a casa sua proprio mentre Peacemaker torna dalla dimensione alternativa, non avrebbe potuto scegliere un momento peggiore per farlo. L’ARGUS è lì per indagare sull’energia interdimensionale, e Peacemaker l’ha appena fatta aumentare di nuovo con il suo ritorno.

Spiegato il ritorno scioccante di Rick Flag Jr.

Rick Flag Sr. di Frank Grillo è uno dei personaggi più importanti della seconda stagione di Peacemaker. Ora, la DCU ha fatto una mossa sorprendente riportando in scena suo figlio, con Joel Kinnaman che riprende il ruolo, in due modi diversi. Innanzitutto, Flag Jr. appare in un flashback di 3 anni fa. Si scopre che tradiva June Moon con Emilia Harcourt.

Con il viaggio di Peacemaker nella dimensione alternativa, la DC ha anche potuto esplorare il ritorno di Kinnaman, con l’attore che segna un altro passaggio importante di una star della DCEU alla DCU di James Gunn. Il Peacemaker di Cena non solo trova la Harcourt dell’universo alternativo, ma anche la versione di Rick Flag Jr. di quella dimensione. Dato che i due mondi sono così diversi, Flag è vivo e vegeto in quella dimensione.

Gli episodi precedenti di Peacemaker avevano accennato all’attuale fidanzato di Harcourt nell’universo alternativo. Il fratello di Peacemaker, Keith, ha detto che lei usciva con un “jarhead”. Anche se non è nei Marines, Flag proviene dall’esercito, rivelando che Keith si riferiva a lui in modo beffardo fin dall’inizio. Il Flag dell’universo alternativo non è così figo o serio come la versione principale; invece, è interpretato per dare un tocco comico.

Perché Emilia Harcourt non può abbassare la guardia con Peacemaker

Durante la prima stagione di Peacemaker, la serie ha esplorato come Emilia Harcourt sia passata dall’odiare Peacemaker a diventare una vera amica di Chris e persino a sviluppare un legame romantico con lui. La seconda stagione di Peacemaker ha poi rivelato che tra loro è successo qualcosa su una barca da festa e che Harcourt ha allontanato Chris dopo quell’episodio, cosa che lui non capisce.

Ebbene, la seconda stagione di Peacemaker, episodio 3, lo chiarisce abbondantemente nella sua prima scena. Rick Flag Jr. tradiva Enchantress con Harcourt. Tuttavia, la loro relazione era più di una semplice serie di incontri occasionali. Flag parlava di lasciare June per Harcourt. Lei ha anche detto che lui era il suo unico amico e lui era il suo. Avevano un forte legame.

Il flashback visto in Peacemaker era ambientato poche ore prima che Flag partisse per Corto Maltese per gli eventi di The Suicide Squad di Gunn, che si sarebbero conclusi con l’uccisione di Flag da parte di Peacemaker, interpretato da Cena. La serie DC ricontestualizza la dinamica di Harcourt con Chris, poiché lei non si lascia andare completamente con lui da quando lui ha ucciso Flag, il suo migliore amico e amante.

Chi è il nuovo personaggio DC di Michael Rooker?

L’apparizione a sorpresa di Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag non è l’unico ritorno di una star del DCEU nella stagione 2, episodio 3 di Peacemaker. Judomaster ritorna come membro del team ARGUS che sta per dare la caccia a Peacemaker ed Eagly. L’altro grande ritorno del DCEU non è quello di un personaggio, ma dell’attore Michael Rooker, uno dei principali collaboratori di Gunn.

Rooker aveva già interpretato Savant in The Suicide Squad. Come Flag, anche questo personaggio è morto. Invece di interpretare una versione alternativa del cattivo nella seconda stagione di Peacemaker, Rooker torna nei panni di un personaggio completamente diverso. L’attore dà vita a Red St. Wild, il più grande cacciatore di aquile al mondo. Dopo che l’ARGUS ha quasi perso la sua prima squadra combattendo contro Eagly, non vuole correre rischi.

Il ruolo di Wild è quello di uccidere Eagly quando l’ARGUS fa irruzione nella casa di Peacemaker. Tuttavia, con il personaggio DC di John Cena che torna giusto in tempo per essere presente all’arrivo dell’ARGUS, Eagly avrà un po’ di aiuto contro il cacciatore di aquile. Se Red St. Wild riuscirà a uccidere Eagly dovrebbe essere svelato all’inizio dell’episodio di Peacemaker della prossima settimana, quando l’ARGUS entrerà nella casa dell’eroe.