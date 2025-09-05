Spider-Man: Brand New Day, Mark Ruffalo rompe il silenzio sul ritorno di Hulk

Mark Ruffalo ha interpretato per la prima volta Hulk nell’MCU in The Avengers. Ha sostituito Edward Norton, che lo ha interpretato in L’Incredibile Hulk, e ha rapidamente fatto suo il Gigante Verde. Da quel momento Ruffalo è apparso in numerosi altri progetti del MCU nei panni del gigante verde, fino a She-Hulk: Attorney at Law.Con un’uscita da solista ancora apparentemente fuori discussione, Spider-Man: Brand New Day è ora stato confermato come il prossimo progetto dove rivedremo Ruffalo nei panni di Hulk.

La Marvel Studios e la Sony Pictures non hanno ancora fatto alcun annuncio ufficiale sul cast del film, e l’attore ha scelto con cura le parole quando gli è stato chiesto di una possibile collaborazione con Spider-Man mentre discuteva della sua nuova serie HBO, Task, durante la premiere. “Non lo so, sto ancora aspettando notizie”, ha detto l’attore a ET Online. “Non ho ancora letto la sceneggiatura”.

Non è una smentita categorica, e sembra probabile che Ruffalo stia deliberatamente facendo il misterioso (meglio così che rovinare una sorpresa che Kevin Feige preferirebbe tenere segreta). Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono in corso da luglio, ma non è noto quanto ancora manchi al termine e le scene che coinvolgono Hulk potrebbero ancora dover essere realizzate.

Alla domanda su cosa significhi per lui il suo ruolo di Hulk in vista di un possibile ruolo in Spider-Man: Brand New Day, Ruffalo ha risposto: “Se dovesse succedere, sarebbe incredibile. Sono cresciuto con questo personaggio, che ha cambiato la mia vita in meglio“. “Ogni volta c’è un nuovo regista, un nuovo mondo, ed è così emozionante. Non c’è niente di simile. Una serie TV non cambia il suo mondo da un regista all’altro, ed è questo che è emozionante”, ha aggiunto l’attore.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.