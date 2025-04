Pulse, spiegazione del finale: chi è il nuovo Primario?

Il finale di stagione di “Pulse” potrebbe non essere così sconvolgente come l’episodio di apertura – è difficile superare la devastazione di un uragano – ma la conclusione di questo medical drama di Netflix fa un ottimo lavoro nel chiudere molte trame lasciando comunque spazio a una potenziale seconda stagione. Xander (Colin Woodell) e Danny (Willa Fitzgerald) sembrano riconciliarsi nonostante i problemi di carriera di Danny. Sophie (Chelsea Muirhead) e Camila (Daniela Nieves) continuano a rafforzare la loro amicizia, tirando fuori il meglio l’una dall’altra. Nel frattempo, la competizione per il ruolo di Primario si fa sempre più accesa, mentre le politiche ospedaliere minacciano di dividere i reparti di pronto soccorso e chirurgia sotto leadership diverse.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di stagione di “Pulse” e cosa significa per il futuro del Maguire Medical Center e del suo staff.

Perché Xander ha lasciato Kennedy in Pulse?

Xander rivela a Danny il vero motivo per cui ha lasciato Kennedy: voleva fornirle delle informazioni contro i suoi genitori. La madre di Xander, in particolare, sta guidando la campagna per far licenziare Danny dal Maguire, nonostante lei abbia ritirato la sua denuncia contro Xander. Violando il suo accordo di riservatezza, Xander le confessa di essere stato responsabile della morte di un paziente.

Quel giorno al Kennedy, il pronto soccorso era sovraffollato, ma Xander ha comunque cercato di aiutare un suo paziente di lunga data, Julio, che era arrivato per una paracentesi. Julio, da poco iscritto al college, aveva saltato la procedura abituale con il suo gastroenterologo. Sia lui che sua madre lo supplicano di intervenire per alleviare la pressione interna che avverte. Xander accetta e cerca di nasconderlo alla sua supervisore, la dottoressa Broussard. Quando lei lo scopre, lo esorta a concludere rapidamente la procedura per liberare un posto letto. Xander chiede un’ecografia, ma entrambe le macchine sono occupate. La dottoressa Broussard insiste sul fatto che, sotto la sua supervisione, può eseguire la procedura senza, nonostante non l’abbia mai fatto prima. Xander porta a termine la procedura e dimette Julio, ma quella stessa notte il paziente torna in pronto soccorso.

Sua madre è disperata: Julio è collassato appena rientrato a casa. Xander si affretta a curarlo e si rende conto di aver commesso un errore: Julio ha avuto un’emorragia interna. Nonostante gli sforzi del personale, Julio muore. I genitori di Xander insabbiano tutto, più per proteggere la loro reputazione che per la carriera del figlio.

Alla fine dell’episodio, Danny promette a Xander che, anche se non ha ottenuto il ruolo di Primario, manterrà il suo segreto. Ma Xander le dice che non importa, perché ha deciso di confessare tutto al consiglio dell’ospedale Maguire. Non vuole più vivere con quel peso sulla coscienza, anche a costo di essere citato in giudizio o di perdere la sua licenza medica.

Danny viene licenziata dal Maguire nella prima stagione di Pulse?

Dopo aver spintonato un paziente aggressivo, Danny viene avvertita dalla dottoressa Cruz che la sua posizione in ospedale è a rischio. I vertici dell’ospedale stanno facendo pressioni su Cruz affinché la licenzi, se vuole mantenere il controllo sui reparti di chirurgia e pronto soccorso. Danny cerca di restare concentrata sul suo lavoro, che la porta a curare proprio l’uomo che l’aveva minacciata. Nonostante continui a infastidirla e quasi rifiuti le cure, Danny riesce a salvare lui, sua moglie e il loro bambino, che aveva ferito guidando in modo spericolato sui binari del treno.

Vedendo la compassione di Danny, anche con pazienti che non la meritano, la dottoressa Cruz decide di mantenerla nel team e le comunica che è la sua scelta per il ruolo di Primario.

Camila lascia il Maguire?

Sophie rimane sorpresa nello scoprire che Camila ha richiesto un trasferimento in un altro ospedale per la sua prossima rotazione. Camila le spiega che non sopporta il modo in cui Tom la tratta e non vuole subire la stessa sorte come specializzanda in chirurgia. Questo spinge Sophie a prendere finalmente posizione contro Tom, una conversazione che Camila ascolta di nascosto.

Orgogliosa della sua amica e ispirata dalle parole di incoraggiamento della dottoressa Cruz, Camila decide di restare al Maguire. Tuttavia, non lo rivela subito a Sophie, aspettando che lei faccia un appassionato appello prima di confessarle la sua decisione. Sembra che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia, finché non viene presentato il fidanzato di Camila.

Chi diventa Primario nel finale di Pulse?

L’episodio si conclude con una festa ospedaliera per celebrare il passaggio degli specializzandi ai loro nuovi ruoli. Come già accennato, la dottoressa Cruz è sotto pressione per licenziare Danny, così da mantenere il controllo dei reparti di chirurgia e pronto soccorso. Ma, avendo deciso di tenerla, annuncia che il pronto soccorso passerà sotto la gestione del dottor Patrick Sanchez (J.R. Ramirez), uno dei principali sostenitori dell’idea che Danny non debba diventare Primario.

Di conseguenza, invece di annunciare Danny come Primario, come aveva inizialmente previsto, la dottoressa Cruz viene colta di sorpresa quando il dottor Sanchez annuncia che il nuovo Primario sarà Sam Elijah, amico e rivale di Danny.