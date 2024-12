Siviglia 1992, la spiegazione del finale: I retroscena dell’assassino

Siviglia 1992 di Netflix introduce un colpo di scena dopo l’altro per rivelare finalmente la verità dietro gli omicidi centrali e il legame di Fernando Victoria con essi nei momenti finali. Creata da Jorge Guerricaechevarría, Siviglia 1992 di Netflix è incentrata su una vedova, Amparo, e un ex-poliziotto alcolizzato, Richi, che formano un’improbabile alleanza per risolvere il mistero dietro una serie di omicidi. Amparo mette a repentaglio la sua vita e si impegna a risolvere il mistero perché crede che la morte del marito non sia stata accidentale.

Richi, invece, si occupa del caso perché lo vede come un’opportunità per riscattarsi. Le rivelazioni della serie tv originale di Netflix la ritraggono come una tipica storia di vendetta, in cui un assassino si propone di punire gli assassini di sua madre. Tuttavia, verso i momenti finali della serie, diventa evidente che le sue azioni sono più di quanto sembri. Poiché le rivelazioni finali dello show spagnolo di Netflix possono essere un po’ sconcertanti, sembra necessaria una descrizione dettagliata di ciò che accade nell’arco finale di 1992.

Powered by

Perché Fernando Victoria ha manipolato Victor per fargli commettere gli omicidi in Siviglia 1992

Nel finale di Siviglia 1992, Richi sospetta che qualcuno sia coinvolto negli omicidi del lanciafiamme e che Victor non possa averli commessi da solo. Ricorda di aver visto nella cassetta della posta di Fernando Victoria una lettera dei Procuratori Rivas Guridi, che suggeriva la sua bancarotta. Questo aiuta lui e Amparo a capire che Richi potrebbe aver usato Victor per compiere gli omicidi, ricavandone vantaggi economici. Un flashback conferma che Richi ha incontrato Victor nello stesso periodo in cui stava fallendo. Vedendo in questo un’opportunità di guadagno, ha architettato un piano sinistro.

Dopo essersi allontanato da una foto che ritraeva tutti i membri (Esteban Palacios, Jose Zamorano, Roberto Valcarcel, Domingo Granjero e Fernando Victoria) del comitato dell’Expo del 1992, Fernando la mostra a Victor. Gli disse che i membri del comitato erano responsabili della morte di sua madre e dell’insabbiamento e lo convinse a ucciderli per vendicarne l’omicidio. Mentre Victor cercava di vendicarsi punendo gli uomini che avevano fatto del male a sua madre, Fernando tirava segretamente tutti i fili da dietro le quinte , inviando minacce ai membri del comitato e chiedendo loro un riscatto.

La vera identità e le motivazioni del killer del lanciafiamme spiegate

La storia di Victor rivela che sua madre, Margarita, era una delle tre lavoratrici del sesso invitate a una festa dai cinque membri del comitato dell’Expo. Tuttavia, uno dei membri del comitato, Esteban, che in seguito diventerà ministro, la uccise accidentalmente. Rendendosi conto che l’intero comitato si sarebbe macchiato di una cattiva fama per l’omicidio, assunsero il responsabile della sicurezza dell’Expo per aiutarli a coprirlo.

Poiché Victoria e gli altri membri del comitato avevano bisogno di denaro per pagare il responsabile della sicurezza e coprire il loro crimine, organizzarono un piano per ottenere un assegno dal governo. Iniziarono inventando una storia, sostenendo che un ricattatore anonimo minacciava di rovinare l’Expo se non gli avessero pagato milioni di dollari. Quando il governo si è rifiutato di pagare, hanno sabotato una nave all’Expo chiedendo al responsabile della sicurezza di piazzarvi segretamente degli esplosivi. Per convincere ulteriormente il governo che il ricattatore non si sarebbe fermato, chiesero anche al capo della sicurezza di bruciare il padiglione dell’Expo.

Decenni più tardi, dopo che Fernando gli fece visita e lo incoraggiò a vendicarsi, Victor divenne il killer del lanciafiamme, che inflisse agli assassini di sua madre la stessa punizione infuocata che aveva dovuto subire quando era più giovane.

Prima di bruciarlo, il capo della sicurezza vi ha messo dentro il corpo di Margarita per cancellare tutte le prove del suo omicidio. Tuttavia, pochi istanti dopo che la guardia ha dato fuoco all’edificio, Victor è arrivato e ha cercato di portare via il corpo di sua madre. Sfortunatamente, si ustionò gravemente durante il processo e quasi morì. Decenni più tardi, dopo che Fernando gli fece visita e lo incoraggiò a cercare vendetta, Victor divenne il killer del lanciafiamme, che punì gli assassini di sua madre con la stessa punizione infuocata che aveva dovuto subire quando era più giovane.

Perché Victoria ha avvertito il Ministro prima che Victor lo uccidesse

Nell’arco finale dello show, il ministro Esteban Palacios rimane l’ultima vittima dell’assassino. Poiché l’assassino è riuscito a uccidere tutti gli altri membri del comitato dell’Expo, Palacios teme di andare incontro a un destino simile. Pertanto, prende in prestito 3 milioni di dollari dalla moglie e paga il riscatto, sperando che l’assassino lo risparmi una volta pagato. Non si rende conto che i soldi andranno a Fernando, il che non fermerà il vero assassino dalla sua missione.

Sebbene Fernando si renda conto che Victor ucciderà comunque Palacios perché vuole vendicare la morte della madre, mostra una certa pietà nei confronti di Palacios perché, a differenza degli altri, paga il riscatto. Pertanto, Fernando chiama Palacios e lo avverte un attimo prima che Victor si presenti a casa sua per ucciderlo. Per lo sgomento di Palacios, l’avvertimento arriva un po’ troppo tardi. Prima che possa fuggire dalla scena e salvarsi dal killer del lanciafiamme, Victor irrompe nella sua villa e lo brucia a morte.

Cosa significa il finale di Siviglia 1992 per la relazione tra Richi e Amparo

Tutto finisce bene per Richi e Amparo dopo che sono riusciti a risolvere il mistero dell’omicidio. Amparo riesce anche a far sì che Richi interrompa la sua striscia di alcolismo e abbracci di nuovo la sobrietà. Nell’arco finale della serie poliziesca di Netflix, Richi le chiede se vuole uscire con lui. Purtroppo per lui, Amparo gli dice che vuole rallentare un po’ e concentrarsi su se stessa per una volta.

Dice di voler rimanere single per un po’, ma lascia intendere che potranno pensare alla loro relazione in un secondo momento. Questo suggerisce che potrebbero esplorare un legame più profondo quando Amparo avrà smesso di soffrire per il marito. Nel frattempo, Richi può anche ripensare alle sue scelte di vita e concentrarsi sull’allontanamento dall’alcol.

Come il finale di Siviglia 1992 prepara la stagione 2

Dal momento che Siviglia 1992 è stata promossa come miniserie, sembra improbabile che torni per un’altra stagione. La prima puntata dello show sembra inoltre avere un finale ben strutturato che non lascia nulla in sospeso. Anche se sarebbe emozionante vedere Amaparo e Richi collaborare di nuovo per risolvere un altro mistero di omicidio, il futuro di Siviglia 1992 dipenderà dalla sua performance su Netflix. Per ora, tuttavia, si tratta solo di una miniserie che probabilmente non verrà rinnovata per un’altra puntata.