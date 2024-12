Sonic 4: il film è ufficialmente in lavorazione, al cinema nel 2027

La Paramount Pictures sta ufficialmente preparando Sonic 4, con una data di uscita prevista per la primavera del 2027 per questo ulteriore capitolo del franchise per famiglie. La notizia arriva mentre Sonic 3 arriverà nelle sale statunitensi venerdì (in Italia uscirà il 1 gennaio), dove si prevede che raggiungerà il primo posto al botteghino con 55-60 milioni di dollari in 3.800 sale nordamericane. Il sequel si preannuncia come un bel successo per la Paramount durante le festività natalizie, da cui l’interesse per altre avventure dell’iconico riccio blu.

AAnche la critica ha apprezzato l’ultimo film, assegnando a Sonic 3 un impressionante 87% di voti freschi su Rotten Tomatoes. Insieme, i primi due film hanno guadagnato un totale di 725,2 milioni di dollari al botteghino mondiale e hanno generato oltre 180 milioni di dollari di spesa globale per i consumatori, grazie al noleggio e agli acquisti digitali. Hanno inoltre ispirato una serie spinoff Paramount+, Knuckles, uscita all’inizio di quest’anno. Il tutto si basa sulla popolare serie di videogiochi della Sega, apparsa per la prima volta nel 1991.

Jeff Fowler ha diretto tutti e tre i film ed è probabile che torni a dirigere anche Sonic 4. I dettagli sulla trama di questo quarto capitolo sono – come si può intuire – ancora sconosciuti ma è molto probabile che le annunciate scene post-credits di Sonic 3 possano dare alcune anticipazioni a riguardo. Non resta dunque che attendere di poter scoprire qualcosa di più, ma la notizia di un nuovo capitolo del franchise – confermato ancor prima dell’uscita del terzo film – farà certamente felici i suoi fan più sfegatati.

Tutto quello che c’è da sapere su Sonic 3

In Sonic 3 tornano Jim Carrey nei panni del Dr. Ivo Robotnik, il principale antagonista di Sonic, e Ben Schwartz in quelli del velocista titolare. Carrey fa il doppio lavoro in questo film interpretando anche il nonno di Ivo, Gerald Robotnik. L’ensemble comprende James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey e Keanu Reeves, che interpreta Shadow the Hedgehog, un altro beniamino dei fan dei videogiochi, qui proposto come antagonista.

Nel film, infatti, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Il primo Sonic si è concluso con l’introduzione a sorpresa di Tails, mentre Sonic 2 ha aggiunto Shadow al mix. Secondo Fowler, anche questo terzo capitolo si concluderà con un altro debutto imponente. “È divertente vedere i dibattiti dei fan online su chi arriverà dopo, chi verrà stuzzicato alla fine del film”, dice. “Abbiamo molte delle stesse conversazioni. Abbiamo tutti i nostri preferiti dal punto di vista cinematografico e stiamo tutti sostenendo alla grande che ‘dovrebbe essere questo o quello’. È divertente mantenere questa attesa. Questo film non è diverso in termini di anticipazioni di nuovi personaggi”.