Station 19 – stagione 7: la spiegazione del gran finale

La seconda parte del finale di serie di Station 19 ha dato il giusto commiato ai vigili del fuoco di Seattle e alle loro famiglie, concludendo le loro storie e offrendo uno sguardo al loro futuro immediato e lontano. L’episodio 10 della stagione 7 di Station 19 ha mostrato l’equipaggio lottare per la propria sopravvivenza e per la protezione di Seattle, dividendosi tra la lotta contro uno dei più grandi disastri che abbiano mai dovuto affrontare e le visioni di un possibile futuro che hanno motivato la squadra a resistere. Concentrare l’attenzione sull’incendio ha portato in primo piano il dramma e lo sviluppo del carattere dei protagonisti di Station 19.

Oltre alle tensioni che hanno messo in pericolo diversi personaggi, rendendo incerta la loro sopravvivenza fino alla fine, il finale di Station 19 ha anche concluso con decisione le storie accennate nel corso della settima stagione. Concentrandosi meno sui personaggi i cui finali erano già stati approfonditi nella stagione 7 di Station 19, il finale di serie è riuscito a dare conclusioni parzialmente inaspettate alle storie di alcuni personaggi, tra cui la decisione di Ben Warren di lasciare la Stazione 19 per tornare al Grey Sloan. Concentrandosi sui protagonisti e sull’eredità della caserma, il finale della stagione 7 di Station 19 ha mantenuto intatti i temi centrali del dramma sui pompieri.

Il significato delle visioni dei pompieri nel finale di Station 19

Tutti i personaggi centrali hanno avuto delle visioni nei momenti critici del finale della stagione 7 di Station 19, sia che la loro salute fosse a rischio, come nel caso di Theo al Grey Sloan Memorial, sia che avessero vissuto un’esperienza di quasi morte, come nel caso di Travis e Dominic che hanno evitato per un soffio il tornado di fuoco. Le visioni potrebbero essere facilmente scambiate per una finestra sul futuro dei personaggi di Station 19. Tuttavia, in base ai momenti in cui si sono verificate, queste visioni sono state considerate come una finestra sul futuro dei personaggi. Tuttavia, in base ai momenti in cui tali visioni si sono presentate, avevano più a che fare con le ragioni che i protagonisti diStation 19 dovevano ricordare a se stessi per superare la sfida momentanea che in quel momento sembrava insormontabile.

Il discorso di Andy all’inizio dell’episodio ha inquadrato perfettamente il significato delle visioni quando ha chiesto a Maya di concentrarsi su ciò che l’aspettava dopo la sua difficile situazione. Ogni visione seguiva una situazione a cui i personaggi di Station 19 temevano di non poter sopravvivere, e iniziava con primi piani dei personaggi che lasciavano intendere la natura intima di ciò che stavano evocando, concentrandosi intensamente sulle loro ragioni per cui vivere. Che sia più probabile, come la visione della famiglia di Maya che conferma il lieto fine della stagione 7 di Station 19, o più inverosimile, come la fine di Andy con Jack, era ciò che avevano bisogno di vedere per concentrarsi sulla sopravvivenza.

Come la guida di Andy ha salvato Maya dall’incendio selvaggio

Maya, trovandosi tagliata fuori dal resto della sua squadra a causa dell’imperversare dell’incendio, si era convinta di essere sul punto di incontrare la sua fine, e il suo continuo chiamare Andy e ammetterlo mostrava il luogo oscuro in cui si trovava la sua mente. Sebbene la goccia d’acqua abbia fisicamente salvato Maya pochi istanti dopo, è stato il suggerimento di Andy di “concentrarsi su tutto ciò che ti aspetta quando uscirai da lì, su tutto ciò per cui hai da vivere” a costringere Maya a concentrarsi su ciò che aveva davanti, sulle sue speranze e sui suoi sogni.

Le parole di Andy hanno ispirato Maya a non disperare, facendole vedere cosa l’aspettava dopo l’insormontabile sfida dell’incendio, ricordando efficacemente a Maya le ragioni per cui sopravvivere a quella minaccia.

Il momento successivo alla goccia d’acqua ha chiarito quanto Andy sia stato utile a Maya come leader di Station 19. Andy ha persino offerto a Maya di sedersi a quel tavolo. Andy aveva persino proposto a Maya di assistere a quella chiamata, ma lei aveva rifiutato perché le parole di Andy avevano spostato l’attenzione di Maya dalle sue preoccupazioni alla questione in corso, facendole migliorare la concentrazione e rendendola una risorsa indispensabile per l’ultima resistenza contro la potenziale diffusione dell’incendio verso Seattle e per il recupero del paziente con il fischietto.

Il significato del cameo finale di Station 19 di Okieriete Onaodowan per Vic’s Vision

Il ritorno di Onaodowan nei panni di Dean Miller nella visione di Vic è stato particolarmente significativo in Station 19, stagione 7, episodio 10, perché ciò che ha aiutato Vic a superare un tronco in fiamme che ha fatto breccia nel suo contenimento è stata la certezza che sostenere Crisis One fosse la strada giusta per lei. Lasciare Station 19 sarebbe stato sempre impegnativo, ma vedere la visione di Dean per Crisis One ha reso la decisione di Vic di trasformarla in un’iniziativa nazionale più importante del semplice rendere un programma essenziale disponibile per tutti nel Paese.

La quinta stagione di Station 19 ha istituito Crisis One come programma di Dean per addestrare gli SFD a offrire aiuto e a de-escalare situazioni che prima di allora sarebbero state affrontate solo dalla polizia, danneggiando più che aiutando. Tuttavia, dopo la sua morte inaspettata, Crisis One è diventato effettivamente l’eredità di Dean. Vedere un futuro potenziale in cui Vic avrebbe potuto esportare il bene fatto da Crisis One all’interno dell’SFD di Seattle in tutto il Paese, rendendo Dean orgoglioso di lei, significava che la sua scelta di trasferirsi a Washington era quella giusta, perché aveva fatto del bene e reso l’eredità di Dean ancora più importante.

Perché Travis ha lasciato Station 19 e ha seguito Vic a Washington

Nel corso di Station 19, Travis aveva la tendenza a scappare quando era minacciato dal cambiamento. Tutte le sue relazioni sentimentali dopo la morte di Michael erano fallite, sia perché Travis non era pronto per i passi successivi come i suoi partner, sia perché aveva scelto persone emotivamente non disponibili. Nella stagione 7 di Station 19 Travis è riuscito persino a far fallire la sua relazione con Eli, che sulla carta era buona, perché lo ha ripetutamente tradito con Emmett, nonostante non abbia avuto rispetto per suo padre per anni dopo che questi aveva tradito la madre di Travis.

Il trasferimento di Travis dall’altra parte del paese con Vic ha sfidato efficacemente la sua paura del cambiamento, dimostrando che era la cosa che poteva finalmente fargli superare il suo limbo, dopo che aveva usato la scusa di Station 19 come una comoda coperta di conforto che gli permetteva di evitare il cambiamento. Nonostante la distanza, il trasferimento di Travis potrebbe addirittura far funzionare la sua relazione con Dominic proprio perché ha finalmente costretto Travis a gestire il cambiamento, rendendogli più facile intraprendere una relazione con l’intento di farla funzionare a prescindere dalle sfide che lo attendono.

Il ritorno di Ben a Grey Sloan fa chiudere il cerchio alla Station 19

Station 19 è nato come spinoff di Grey’s Anatomy perché Ben Warren non si sentiva motivato da un intervento chirurgico quanto da un potenziale aiuto sulla scena del crimine dopo aver visto i pompieri in azione. La sua scelta di correre verso il fuoco era stata un arco narrativo centrale sia in Station 19 che in Grey’s Anatomy, perché aveva influenzato molto Miranda e la loro relazione, visto quanto la preoccupava, ma lui continuava a dedicarsi alla lotta antincendio perché si sentiva più utile.

Tuttavia, le cose sono evidentemente cambiate nella stagione 7 di Station 19. Mentre Ben si era concentrato sulla medicina per tutta la durata del dramma antincendio, facendo addirittura del PRT, all’interno del quale poteva operare, una realtà per Station 19, Station 19 stagione 7 ha mostrato Ben più desideroso di fornire aiuto come medico sul campo che come vigile del fuoco. La sua scelta di tornare alla chirurgia non solo non sorprende, ma è anche il finale perfetto per Station 19, in quanto chiude il cerchio della serie, facendo riscoprire a Ben la sua passione per la medicina dopo che lo spinoff era iniziato solo perché l’aveva persa.

Come le scene di flashforward mantengono intatto il messaggio centrale di Station 19

Il finale diStation 19garantisce che la maggior parte della squadra si sia smantellata per seguire la propria vera vocazione o ciò che doveva fare per crescere, sia in un futuro prossimo che in uno lontano. Tuttavia, quello che Beckett descriveva nella stagione 7, episodio 3 diStation 19 come l’approccio “pace nel mondo, l’amore vince, Care Bear” era sempre stato parte di ciò che rendeva speciale quella caserma. In effetti, nel corso delle sue sette stagioni, Station 19 ha sempre avuto al centro la comunità e l’aiuto alle persone in modo solidale, ma fino a quel momento era sempre stato lo stesso gruppo di personaggi a sostenerlo.

Mostrando Andy nei panni del capo dei pompieri che fa il discorso ricordando alle nuove reclute che “la Stazione 19 è un costrutto”, si è garantito ciò che è sempre stato al centro della caserma dei pompieri e Station 19 come show televisivo ha continuato a vivere, anche se i pompieri che hanno introdotto quell’approccio sono passati da tempo ad altri lidi. Il discorso di Andy aveva un duplice obiettivo: dire ai nuovi membri dell’equipaggio che cosa rappresentavano entrando a far parte di quella caserma, ma anche ricordare agli spettatori di Station 19 il messaggio al centro di sette stagioni della fiction sui pompieri.

Station 19 ha offerto una fine adeguata ai suoi protagonisti

La stagione 7 diStation 19 ha preparato il lieto fine dei suoi protagonisti fin dalla prima stagione, ma l’episodio 10 della stagione 7 è stato particolarmente adatto a completare il lavoro. In effetti, mostrandoli in crisi,il finale di serie di Station 19si è concentrato sul dramma stressante che ha sempre caratterizzato la serie, ma ha anche dato la possibilità di vedere come i personaggi volevano che fosse il loro futuro, a cosa stavano lavorando e come vedevano il resto della loro famiglia di Station 19 sempre presente per loro, qualunque fosse la pietra miliare che celebravano.

Vic, Travis e Ben che lasciano la Station 19 relativamente presto è triste, ma significa anche che hanno trovato la loro vera vocazione o che hanno finalmente affrontato ciò che li tratteneva dal crescere. Il presente di Maya comprendeva già la famiglia, ma il suo futuro la vedeva tornare come capitano della Stazione 19, proprio come il flashforward alla fine dimostrava che il commento di Ben sul fatto che Andy fosse “il sogno più sfrenato di suo padre” era giusto, poiché l’ascesa di Andy tra i ranghi dell’SFD era ciò per cui la Station 19 aveva sempre costruito, rendendo il finale di Station 19 il più appropriato perché la conclusione delle storie dei suoi personaggi corrispondeva pienamente ai loro viaggi nella serie.