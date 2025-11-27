Il finale della terza stagione di Tulsa King ti fa riflettere sul futuro della serie di Taylor Sheridan

Il finale della terza stagione di Tulsa King ha rotto una tradizione dei crime drama di Taylor Sheridan e mette in discussione il futuro della serie. Il finale della terza stagione di Tulsa King è stato abbastanza simile ai finali delle stagioni precedenti. Dwight ha eliminato il suo principale antagonista (in questa stagione era Jeremiah Dunmire) in un grande scontro a fuoco, ha portato a termine il piano a cui stava lavorando e l’intero cast di Tulsa King ha festeggiato al Bred2Buck.

È stato un altro lieto fine per Dwight e la sua banda, ma il finale della terza stagione di Tulsa King ha avuto una differenza importante rispetto ai finali delle ultime due stagioni. Ovviamente c’erano piccole differenze, come il tradimento di Samuel L. Jackson nei panni di Russell Lee Washington Jr. e Cole Dunmire nei confronti di suo padre, ma un cambiamento potrebbe avere importanti implicazioni per la stagione 4 di Tulsa King.

La stagione 3 di Tulsa King non si è conclusa con un cliffhanger

A differenza del finale delle stagioni 1 e 2 di Tulsa King, la stagione 3 di Tulsa King non si è conclusa con un cliffhanger. Nella prima stagione di Tulsa King, Dwight è stato arrestato dopo che Stacy Beale lo ha accusato di aver corrotto un agente federale, e la seconda stagione ha dovuto affrontare il suo processo. Nella seconda stagione, Dwight è stato rapito dall’agente Musso, e la terza stagione ha dovuto approfondire il loro lavoro per catturare Dexter Deacon.

Ma nella terza stagione di Tulsa King non ci sono colpi di scena all’ultimo momento. Dwight uccide Jeremiah Dunmire, ottiene la sua licenza federale per la vendita di alcolici e la stagione si conclude con lui che si diverte al Bred2Buck. Non c’è nessun grande mistero da risolvere nella quarta stagione di Tulsa King come nelle ultime due stagioni, e non è nemmeno chiaro dove andrà a parare la storia della serie da questo punto in poi.

Nel finale della terza stagione di Tulsa King ci sono stati alcuni accenni a storie future. Cal Thresher è ora governatore e sembra voler allontanare Dwight dalla sua vita. Probabilmente anche Bill Bevilaqua vuole che Dwight paghi per averlo fatto rapire, mentre l’agente Musso è convinto che Dwight gli sia ancora debitore. Tuttavia, il finale della terza stagione di Tulsa King avrebbe funzionato come finale di serie, a differenza degli episodi finali delle ultime due stagioni.

Non preoccupatevi, Tulsa King continuerà nonostante il finale definitivo della terza stagione

Fortunatamente, nonostante la fine definitiva della terza stagione di Tulsa King, lo show continuerà. La quarta stagione di Tulsa King è già stata confermata, e c’è anche lo spin-off NOLA King con Samuel L. Jackson in lavorazione. La storia di Dwight e la sua continua conquista di Tulsa continueranno chiaramente, e c’è anche la possibilità che si unisca alle forze dell’impero criminale di Lee in Louisiana.

Anche se chiaramente c’è ancora un futuro per Tulsa King, non è così certo come lo era in passato. Questi finali sospesi ci hanno dato una buona indicazione di ciò che sarebbe successo nella serie. L’arresto di Dwight ha preparato il terreno per il processo, mentre il suo rapimento ha anticipato l’ingresso di Musso nella serie. La quarta stagione di Tulsa King non ha una trama simile e la sua storia è quasi un mistero completo a questo punto.

È anche strano che Tulsa King abbandoni la sua tradizione di finali sospesi, quando sappiamo per certo che tutti i nodi verranno al pettine nelle nuove stagioni. Non c’era alcuna garanzia che Tulsa King sarebbe stato rinnovato per una seconda stagione quando la prima stagione si è conclusa con un finale sospeso, ma ora che c’è una garanzia, la serie si è allontanata da essa. È possibile che gli sceneggiatori di Tulsa King si siano semplicemente stancati di creare trame tra una stagione e l’altra che poi avrebbero dovuto risolvere in seguito.