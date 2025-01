Subteran, la spiegazione del finale: Cami è viva o morta?

L’originale rumeno di Netflix Subteran è in realtà un thriller criminale piuttosto divertente. Certo, ha una trama prevedibile e temi comuni che abbiamo già visto un milione di volte, ma sicuramente ti tiene impegnato dall’inizio alla fine. Il 6-parter racconta la storia di Cami, una madre che assiste all’omicidio del suo fidanzato, un agente di polizia, durante una videochiamata. Segue una serie di eventi sfortunati per Cami, in cui suo figlio Matei viene rapito dall’organizzazione criminale che ha ucciso il suo ragazzo.

Nel penultimo episodio di Subteran, Tili e Dracu rapiscono Matei mentre Cami si aggrappa al portatile con tutti i soldi del padre di Tili. Nicolae viene a sapere che la sua figlia preferita, Crisi, è morta e che Dracu e Tili lo sanno già. Ma fa finta di niente e si fa accompagnare da Dracu all’obitorio per vedere il corpo carbonizzato della figlia. Ora Dracu e Tili devono capire come sfuggire all’omone. Soprattutto, la grande transazione con Lars deve avvenire proprio quando Nicolae riceve la notizia, quindi sarà in grado di pagare l’uomo o non otterrà la sua droga? Scopriamolo nel finale di Subteran.

Cami sa che Galescu è uno dei cattivi?

All’inizio dell’episodio 6 di Subteran, Cami si trova nella stanza degli interrogatori con il procuratore Galescu. Sa già che è uno degli uomini di Nicolae perché ha visto la lista. Tuttavia, Galescu sa che i poliziotti crederanno alla sua parola piuttosto che a quella di lei, perché è un procuratore con un’ottima reputazione e può farla passare per una fidanzata pazza che ha ucciso il suo ragazzo. Fortunatamente, un ragazzo di nome Vasile assiste alla conversazione e si rivela essere dalla parte di Cami.

Tuttavia, Cami ha poco tempo e quando Vasile cerca di dirle che le crede, lo picchia e scappa da sola. Galescu emette subito un mandato di cattura per impedirle di andare lontano, ma lei riesce a salire su un taxi per andare a salvare suo figlio nella sala da ballo di Nicolae, dove dovrebbe avvenire la transazione. Lì, un Nicolae furioso schiaffeggia Matei dopo avergli detto che sua madre ha ucciso sua figlia.

Lars arriva con la droga di Nicolae e Dracu la controlla. Tutto è a posto, tranne che il ragazzo non ha i soldi di Lars perché Cami li ha chiusi fuori dal portatile. Cami arriva finalmente sul posto e chiede di riavere suo figlio. Una volta riavuto il figlio, sblocca il portafoglio di criptovaluta in modo che Nicolae possa pagare Lars. Gli permette di effettuare il pagamento, ma continua a bloccare i loro soldi. Questo è il suo unico modo per proteggere il figlio. Nel frattempo, Bones e Cornel, che è un ex-procuratore, escono di prigione e arrivano sul posto. Fanno anche in modo che il detective Tatu li raggiunga lì perché non è un poliziotto corrotto. Quando la transazione è conclusa e Lars se ne va, il trio si prepara a salvare Cami e Matei.

Cami dice a Nicolae che sono pari perché lui ha ucciso Luca e lei ha ucciso Crisi (accidenti), ma poiché lei ha accesso a tutti i loro soldi, lui non può toccarla. Appena conclusa la transazione, Cami svuota nuovamente i conti di Nicolae, che non ha altra scelta se non quella di lasciar andare lei e suo figlio. Allo stesso tempo, Galescu arriva sul posto con tutte le forze, ma non vuole entrare perché a quanto pare li metterebbe in pericolo; non importa se c’è un bambino innocente lì dentro.

Cosa succede a Nicolae in Subteran?

In Subteran Nicolae si rende conto che la figlia vuole solo gli 8 milioni di euro sul conto e se ne andrà con Dracu. Ha passato tutta la vita a crescere il ragazzo come se fosse suo figlio, ma lo ha tradito. I sentimenti di Tili sono feriti, perché a suo padre è sempre importato solo dell’altra figlia. Tutto ciò che voleva da lei era un tirapiedi che facesse il lavoro sporco. Ora, se Tili uccide Nicolae, può salire sul “trono” e prendere tutto per sé. Suo padre ha comunque fatto tutto il lavoro, quindi lei gli punta la pistola contro. In quel momento si sentono le sirene e, nel mezzo del caos, Tili finisce per sparare accidentalmente a suo padre. Anche in questo caso, Tili e Dracu riescono a rapire il bambino e Cami, Bones, Cornel e Tatu si ritrovano alla stazione di polizia. Questa volta Cornel spiega a Galescu che sta cercando Tanase da dieci anni perché ha ucciso il suo partner, cioè il padre di Cami. Galescu li lascia andare, compresa Cami, perché suo figlio è ancora rapito. La donna accenna a Tatu sul fatto che il nome di Galescu sia sulla lista, ma questo porta solo all’arresto dell’uomo per cospirazione e uso illegale della forza di polizia. Questo perché non ha informato Galescu quando ha fatto in modo che la squadra si presentasse alla sala da ballo.

Galescu è un opportunista, quindi se non ottiene soldi da Tanase, sarà felice di prenderli da sua figlia. Parla con Tili e lei dice che possono fare affari come al solito se lui si assicura che Nicolae non torni a casa. Se muore, per lei è un bene, ma alla fine vive e Galescu gli dice che dovrà andare in prigione per omicidio (le prove raccolte da Bones) e per corruzione di poliziotti. Ora, il motivo per cui Tili gli chiede di lasciare andare Cami e gli altri è che vuole i suoi soldi da Cami. Dice a Cami e Bones di incontrare lei e Dracu da soli.

Cosa succede a Matei?

Tili si stanca delle sciocchezze di Cami e dice che le farà saltare le cervella anche se non le darà i soldi. Naturalmente, questo non è vero: Cami la affronta, il che permette a Bones di affrontare Dracu e i due si azzuffano. Cami dice a Matei di scappare, ma Tili dice a Dracu di sparargli. Bones blocca il colpo, ma quando mira a Cami, Tili gli spara, perché Cami non può morire. Ora, non è confermato se Dracu sia morto o meno, ma è stato colpito allo stomaco e ha perso conoscenza. È possibile che Tili sia da sola, ma almeno ha 8 milioni di euro in criptovalute a suo nome. In ogni caso, dopo che Tili ha avuto i suoi soldi, Cami le dice che sul portatile c’era anche una lista di VIP da corrompere, a cui ora ha accesso. Se non accede ogni giorno al conto, la lista finisce all’Europol. Naturalmente, sarebbe negativo per Tili continuare a lavorare come al solito, quindi finché Cami è viva, è a posto. In questo modo Matei e Cami sono al sicuro e Tili dice loro di stare lontani da loro per sempre. Bones lascia Cami e Matei a casa e si reca in ospedale. A casa, Matei chiede a Cami chi fosse la “donna spaventosa” e Cami gli dice che è solo una donna che ne ha passate tante. Cami gli promette che Tili non li disturberà più e che non deve avere paura di nulla. Lui le dice che gli manca Luca e lei risponde che anche lui le manca. È un momento molto dolce. Sebbene Cami abbia salvato la sua famiglia da un pericolo immediato, ci sarà sicuramente un momento in cui Tili tornerà a cercarla. Ha un bersaglio sulla schiena per aver ucciso la figlia di Nicolae e per aver saputo della lista delle tangenti.

Nel finale di Subteran, Galescu diventa il grande eroe che dice alla stampa che la polizia ha sconfitto il crimine organizzato. Sembra che Bones sia tornato a essere un poliziotto, cioè che sia riuscito a ripulire il suo nome grazie a tutto quello che è successo. Inoltre, alla conferenza stampa siede accanto a Vasile, il che significa che in futuro potrebbe esserci una collaborazione tra i due. Forse Vasile vorrà vendicarsi della morte di Luca. Galescu consegna a Tili la mano che Bones aveva conservato come prova contro Nicolae per assicurarsi che rimanga in prigione. La puntata si conclude con la telecamera puntata su Bones, perché sappiamo che la sua storia è appena iniziata e che farà fuori Galescu. Alla fine, Cami ha ottenuto la sua immunità, ma probabilmente lavorerà di nuovo con Bones. Abbiamo anche visto una sorta di scintilla romantica tra i due, quindi è probabile che finiscano insieme se ci sarà un’altra stagione. Per il momento, però, Cami si riposa tranquillamente a casa con suo figlio, mentre Bones prepara un piano per eliminare Tili e Galescu e mostrare al mondo la verità: il crimine è ancora dilagante.