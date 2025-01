Superman: il film di James Gunn ha appena battuto un importante

L’attesa per Superman di James Gunn è alta e ora che il film dell’Universo DC ha battuto un importante record dell‘Uomo d’Acciaio, ha ottime possibilità di essere un successo al botteghino. Dopo aver iniziato con la serie animata Creature Commandos, che presentava un cameo di Superman, il DCU vedrà il suo primo film nel 2025, quando il film di James Gunn su Superman porterà il Clark Kent di David Corenswet, il Lex Luthor di Nicholas Hoult, la Lois Lane di Rachel Brosnahan e altri personaggi classici della DC nel canone del DCU. Superman ha una lunga storia nel live-action, che il film DCU onorerà.

Dopo un’interpretazione più cupa del personaggio nel DCEU, il Superman di Gunn punta a riportare la speranza nel personaggio, proprio come nell’iconico Uomo d’Acciaio di Christopher Reeve. L’ultimo attore a interpretare Clark Kent sul grande schermo è stato Henry Cavill. Pur essendo un fan del ruolo di Superman, non credo che il DCEU abbia fatto bene a lui, sia per quanto riguarda la storia che per quanto riguarda l’assenza di apparizioni per anni. Tuttavia, ho pensato che L’uomo d’acciaio, il suo debutto come Superman, avesse molti lati positivi e il Superman di Gunn, che batte il record impressionante del film, mi ha entusiasmato.

Il film su Superman di James Gunn ha battuto un record importante

Mi piace tutto del primo trailer del film DCU su Superman. Dopo aver visto per molto tempo solo foto e video del set, vedere come appare la visione di Gunn per l’Uomo d’Acciaio e gli altri personaggi DC è stato fantastico. Il trailer di Superman ha avuto un’accoglienza estremamente positiva, il che è stato un ottimo segno per i DC Studios. A mesi dall’uscita del film, il film del DCU sta già battendo enormi record. Innanzitutto, il trailer di Superman è diventato il più visto di sempre della DC/Warner Bros. grazie a 250 milioni di visualizzazioni e oltre 1 milione di post sui social in 24 ore.

Il film del DCU ha battuto il record del trailer di Superman, battendo quello di Man of Steel di Henry Cavill. Su YouTube, il trailer del film di Gunn su Superman ha totalizzato 51,3 milioni di visualizzazioni, contro i 51,1 milioni dell’Uomo d’acciaio di Henry Cavill. La parte più assurda di questa statistica è che Man of Steel ha avuto 11 anni per accumulare questi numeri, mentre il film di Superman di David Corenswet è riuscito a farlo in meno di un mese. Con questa disparità che rende il film del DCU il trailer di Superman da solo più visto di tutti i tempi, credo che Superman possa superare i 670,1 milioni di dollari di Man of Steel.

Il trailer record di Superman mi ricorda Deadpool e Wolverine

Dopo alcuni anni in cui il MCU ha rilasciato un mix di progetti grandiosi e deludenti, speravo che Deadpool & Wolverine fosse buono come sembrava. I Marvel Studios hanno fatto centro quando si è trattato di aumentare l’attesa per il film. I trailer diDeadpool & Wolverine non hanno rivelato tutte le sorprese che il film aveva in serbo, ma hanno mostrato abbastanza da farlo sembrare eccitante e, così facendo, hanno battuto importanti record. Con 365 milioni di visualizzazioni in 24 ore, il primo trailer di Deadpool & Wolverine è diventato il più visto di tutti i tempi.

Tra nuovi film e serie del MCU/DCU, l’inizio delle riprese di progetti attesi, notizie sul casting e altro ancora, il 2025 sarà un anno importante per i supereroi.

L’enorme numero di visualizzazioni si tradurrebbe in una storica corsa al botteghino per i film del MCU. Deadpool & Wolverine è ora il film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi. L’attesa costruita per il film con i suoi trailer ha portato a 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, con Deadpool & Wolverine che è il primo film Marvel a superare l’ambito traguardo di 1 miliardo di dollari dopo Spider-Man: No Way Home del 2021. Sebbene il trailer di Superman di Gunn abbia avuto 115 milioni di visualizzazioni in meno rispetto a Deadpool & Wolverine, il suo status all’interno della storia della DC mi fa credere che il film possa ripetere l’ultimo successo al botteghino della Marvel.