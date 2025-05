The Four Season: la spiegazione del finale della serie Netflix

I co-creatori della serie The Four Season, Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, hanno scritto gli otto episodi accoglienti e incisivi come una lettera d’amore alle relazioni di lunga durata, sia romantiche che platoniche. “A volte, quando si è alle prese con qualcosa che riguarda solo il proprio coniuge, si ha bisogno di un gruppo di amici che porti l’umorismo. Queste amicizie aiutano davvero i matrimoni”, ha detto Fey. “Il matrimonio è l’intero gruppo, credo, e loro sono lì per sostenersi a vicenda”.

La nuova serie Netflix è basata sul film di Alan Alda del 1981 e segue un gruppo di amici di una vita in vacanza insieme in ogni stagione dell’anno. All’inizio sono tre coppie: Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). Nick stupisce tutti divorziando da Anne e iniziando una nuova relazione con la più giovane Ginny (Erika Henningsen). Ci vuole un po’ di adattamento, ma il gruppo di amici resiste, anche se la configurazione prende una nuova forma.

Proprio quando le cose sembrano aver trovato un ritmo, con l’ex coppia che condivide la custodia delle vacanze con i suoi amici entro la vigilia di Capodanno, la tragedia colpisce. In un colpo di scena scioccante, Nick muore in un incidente d’auto alla fine del settimo episodio. Questo, ironicamente intitolato “Divertimento”, riprende mentre tutti lottano per organizzare la celebrazione della vita di Nick a casa. Ma questa non è l’unica notizia bomba lanciata nel finale che cambierà per sempre la vita di questo gruppo di amici. Ecco allora una completa spiegazione del finale di The Four Season.

Perché Nick muore nel finale di The Four Seasons?

Quando il team creativo ha pensato a come la serie avrebbe potuto reggersi da sola pur onorando il film originale, ha pensato: “Quali sono le cose che possono accadere a misura d’uomo?”, ha detto Fey a Tudum. “E la morte di qualcuno è qualcosa che, più si invecchia, più inizia a succedere”. Per Wigfield la fase della vita di mezza età è quella in cui si ha particolarmente bisogno delle vecchie amicizie che ci hanno visto superare i momenti più bui. “Sono le persone a cui ci si deve appoggiare quando le cose vanno male”, ha detto.

Hanno scelto Nick perché “in un certo senso, funziona. Il personaggio di Steve è quello che dice: “Vivo una volta sola, la vita è breve. Farò quello che voglio”. E aveva ragione”, ha detto Fey. Col senno di poi, i creativi concordano sul fatto che aveva ragione a fare la mossa che ha fatto nella sua vita, prima che fosse troppo tardi. Dopo la morte di Nick, è difficile per Anne organizzare una celebrazione della vita per un uomo che, come dice lei stessa, alla fine non la voleva nella sua. Tuttavia, è anche difficile per lei lasciare che Ginny aiuti a organizzare qualsiasi parte del funerale.

Il rapporto tra Anne e Ginny

“Credo che quello che stia cercando di fare sia soprattutto mantenere la convinzione che la sua relazione con Nick sia più importante di quella con Ginny. E alla fine della giornata, questo non ha importanza”, dice Kenney-Silver. Per proteggere la sua amica, Kate arriva persino a dire a Ginny che lei è stata solo una “parentesi” di otto mesi nell’arco dei 25 anni di vita insieme di Anne e Nick. Per Ginny è molto difficile sentirselo dire, perché nella sua mente l’affetto e l’amore per Nick erano reali e consistenti. Per gettare ulteriore sale sulle ferite di tutti, mentre è sul palco del funerale, Anne si rende conto di non conoscere più Nick.

Ma si rifiuta comunque di lasciar parlare Ginny e, quando tornano a casa, la ragazza ne ha abbastanza. “La sua morte dà a Ginny il coraggio di affrontarli”, dice Henningsen. In seguito Anne trova una Ginny inconsolabile, per la prima volta davvero addolorata. “È un dolore così puro che coglie Anne alla sprovvista”, ha detto Henningsen. La scena è profondamente scomoda per i personaggi, ma allo stesso tempo curativa. “Ho apprezzato molto girare quella scena con Kerri perché si percepisce che non sanno come consolarsi a vicenda. Cosa fai quando la fidanzata del tuo ex marito appena scomparso è seduta nel tuo giardino a singhiozzare per la sua perdita?”, ha detto Henningsen.

“Queste due persone sono così diverse e condividono l’amore per la stessa persona in modo totalmente diverso. Ma trovano un punto d’appoggio simile e questo permette loro di volgersi l’una verso l’altra invece di allontanarsi l’una dall’altra”. Anne riesce a confortare Ginny confermando che la sua relazione con Nick non è stata solo un incidente, e che il suo ex marito sembrava felice come non l’aveva mai visto. “Il suo terrore era che se la sua relazione con Ginny era reale, allora questo negava in qualche modo i suoi 25 anni con Nick”, dice Kenney-Silver. Anne “si rende però conto che entrambe le cose possono essere vere: che loro si amavano davvero e che lei ha avuto 25 anni reali con un figlio, con alti e bassi e tutte le cose che ne conseguono”.

Ginny si svela incinta nel finale

La ritrovata tregua porta Ginny a confidare ad Anne che, sorprendentemente, è incinta, anche se fuori dallo schermo. Nella scena finale della stagione, infatti, Ginny non partecipa al giro di bevute tra gli amici, cosa che tutti notano. Invece, si sottomette ad Anne in quanto padrona di casa. Con uno sguardo, Ginny dà ad Anne il permesso di confermare quello che tutti stanno pensando – che sì, è davvero incinta – prima che inizino a scorrere i titoli di coda. Secondo Henningsen aveva senso che fosse Anne a condividerlo, perché è anche il modo in cui Anne dice di essere d’accordo. “Se Anne non avesse dato lei stessa la notizia, ci saremmo trovati in una situazione del tipo: “Oh mio Dio, gli amici saranno incazzati, arrabbiati, confusi, o altro, nei confronti di Ginny?”.

“Invece, quando Anne lo dice, ci sembra un piccolo ramoscello d’ulivo: non solo me l’ha detto, ma ora lo dirò anche a voi, perché ho digerito l’informazione e ora anche voi dovete fare lo stesso”. “Abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di molto bello nel capire quanto fosse importante la relazione tra Ginny e Nick”, ha detto Fisher. “Che lei non era un caso isolato. Che non era solo una giovane cosa di cui a lui non importava nulla, e che avevano un amore e un legame davvero importanti”. La rivelazione aiuta anche “Anne a capire che il suo legame con Nick si stava logorando da anni. Il fatto che Ginny sia rimasta incinta ha mostrato la serietà di questa relazione e ci ha anche dato qualcosa di eccitante da aspettare con ansia”.

Kate e Jack risolvono la loro questione alla fine di The Four Seasons?

Nel corso degli ultimi episodi, anche Kate e Jack stanno attraversando uno dei loro periodi di crisi. “Kate è probabilmente un po’ autoritaria nella dinamica e Jack è probabilmente il cuore della coppia, l’empatico”, dice Fey. “Incontrano alcuni ostacoli lungo la strada nel corso della stagione, ma cercano sempre di lavorarci su. Cercano sempre di sistemare le cose”. Dopo la morte di Nick, la loro relazione viene letteralmente messa in crisi quando Kate cade in un lago ghiacciato nel finale e deve finalmente fidarsi completamente di Jack per riportarla in salvo.

Fin dal primo episodio, Kate era stata indulgente sull’idea di anima gemella, vedendo il matrimonio semplicemente come una scelta che si fa ogni giorno. Ma ora non lo vede solo come un lavoro e una dedizione. Quando Jack la avvolge in una coperta, una volta tornati a casa sani e salvi, lei gli dice che lui è la sua anima gemella, e che lo è sempre stato. Henningsen vede anche la morte di Nick come un campanello d’allarme per la coppia. “Fa capire a Kate e Jack che sì, la vita e il matrimonio sono difficili, ma siamo vivi nel farlo. A volte questo è il dono più grande, se solo riusciamo a riconoscerlo”, ha detto.

Claude e Danny trovano un equilibrio nella loro relazione?

Per tutta la stagione, Claude, il marito casalingo, cerca di prendersi cura di Danny, malato di cuore. “Ha molto tempo e molto amore da dare. Troppo”, ha detto Calvani. Per Domingo, questo è il problema principale dei personaggi, “perché ha molto tempo a disposizione e quindi si concentra su Danny”, ha detto. Prendiamo ad esempio il loro viaggio a Porto Rico. Claude rinnova il loro letto non appena Danny si sente un po’ a disagio dopo l’intervento al cuore. Ma Claude è terrorizzato quando vede Danny che cerca di sfogarsi facendo uso di coca con dei ventenni a una festa da ballo locale. È una linea sottile tra il preoccuparsi quanto basta e il mantenere le cose eccitanti nella loro relazione.

“C’è molto amore profondo, ma si trovano anche in un momento in cui iniziano a confrontarsi con le realtà e gli argomenti più pesanti che arrivano con l’età”, dice Domingo. “Come si fa ad affrontarli o ad evitarli? Come fa una coppia ad affrontarlo insieme e a vedere se i bisogni dell’altro sono soddisfatti? Si separeranno o si riuniranno?”. Quando arriviamo agli episodi “invernali”, Danny e Claude sono su un terreno solido, ma differiscono nelle loro reazioni alla morte di Nick. Claude va verso lo spirituale, sognando Nick come una farfalla che sarà sempre con loro. Danny vuole solo soffrire nella triste e tragica realtà che il suo amico se n’è andato. Entrambi i punti di vista sono validi e per Danny, Claude non è eccessivo nelle sue idee.

Il gruppo di amici si riunisce nel finale di The Four Season

Alla fine, tutti concludono la stagione con la cena a casa di Anne, crogiolandosi nella gratitudine di avere l’un l’altro dopo una perdita così grave. Con Ginny che siede sulla sedia di Nick fin dal primo episodio e indossa il maglione di Anne, Danny suggerisce addirittura di andare tutti in vacanza in onore di Nick l’anno prossimo. “È così facile, quando si conosce qualcuno da così tanto tempo – che si tratti del proprio coniuge o del proprio migliore amico – dare per scontato quel rapporto e dire: “Beh, è lì. È sempre lì, e non c’è niente di nuovo ed eccitante”, dice Wigfield.

Speravamo che la serie potesse portare a casa questo piccolo cambiamento di prospettiva: se guardate vostro marito o il vostro migliore amico sotto una certa luce, vi sentirete dire: “Oh, questa è la cosa più preziosa della mia vita”. E qualcosa a cui ci si dovrebbe aggrappare con entrambe le mani”. Aggiunge Fisher: “Oltre ad avere un coniuge che amate, che vi conosce e che è davvero parte della vostra famiglia, avete bisogno anche di un gruppo di vecchi amici che possano raccontare la storia della vostra vita e dove siete stati”.