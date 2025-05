Gal Gadot e Matthias Schoenaerts protagonisti del nuovo thriller di Niki Caro

Gal Gadot (Wonder Woman) e Matthias Schoenaerts (Ruggine e ossa) saranno i protagonisti di Ruin, un nuovo thriller basato sulla sceneggiatura di Kaz Firpo e Ryan Firpo (Eternals), che ha raggiunto il primo posto nella Black List nel 2017.

Diretto da Niki Caro, la regista di titoli come The Mother e Mulan, il film è ambientato tra le rovine della Germania del dopoguerra e segue una prigioniera di un campo di prigionia appena rilasciata (Gadot) costretta a stringere un’improbabile alleanza con un soldato tedesco (Schoenaerts) in una comune ricerca di vendetta su una squadra nazista delle SS.

Il film riporta Caro alla Seconda Guerra Mondiale dopo il suo lavoro su The Zookeeper’s Wife, un dramma sull’Olocausto per Focus Features, con Jessica Chastain. Marc Butan produrrà per MadRiver Pictures, insieme a Jaron Varsano e Gadot per Pilot Wave Motion Pictures, Caro. Gillian Hormel di Ludascripts e Mary Aloe di Aloe Entertainment saranno produttrici esecutive insieme ai Firpos, con Evan Powell che supervisionerà per MadRiver. The Veterans supervisiona i diritti internazionali e presenterà il progetto agli acquirenti a Cannes, con UTA Independent Film Group, WME Independent e CAA Media Finance che co-rappresentano i diritti statunitensi. La produzione inizierà all’inizio del prossimo anno.

Nota per aver recitato nei film di Wonder Woman, Gal Gadot ha appena terminato il ruolo della Regina Cattiva in Biancaneve della Disney ed è attualmente impegnata nella produzione di The Runner, un nuovo thriller d’azione per Amazon MGM. Prossimamente, si occuperà anche del film di Julian Schnabel Hand of Dante, le cui riprese si sono concluse lo scorso anno. È rappresentata da WME e Sloane, Offer, Weber & Dern.

Noto per aver recitato in film come Ruggine e ossa e The Mustang, Matthias Schoenaerts sta attualmente girando Supergirl: Woman of Tomorrow per Warner Bros. e DC Studios. Prossimamente lo vedremo protagonista in The Old Guard 2 per Netflix e in The Way of the Wind di Terrence Malick. È rappresentato da CAA.