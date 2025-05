Spider-Man: le 9 differenze più sorprendenti tra i fumetti e i film

Spider-Man è un’icona amata della cultura pop, e la sua ascesa alla fama è iniziata con un solo fumetto. Decenni fa, Stan Lee ha trasformato un adolescente coraggioso in uno dei più grandi eroi della Marvel, e la sua eredità continua ad espandersi. Naturalmente, il viaggio di Peter Parker nei panni di Spider-Man è cambiato nel corso degli anni. Spider-Man ha centinaia di fumetti all’attivo e negli ultimi decenni l’eroe ha trovato casa sul grande schermo. Quando si adattano i fumetti per il cinema, ovviamente, sono sempre necessarie alcune modifiche. E dato che Spider-Man è stato adattato per il grande schermo così tante volte, molte cose sono state cambiate rispetto alle origini del personaggio nei fumetti.

Mentre alcune modifiche apportate a Spider-Man per i film sono state fatte per risparmiare tempo o per assicurarsi che la trama non avesse troppi elementi in movimento, altre modifiche a Peter sono state apportate senza una vera ragione, quindi analizzeremo alcune delle modifiche più significative apportate a Spider-Man rispetto ai fumetti.

9 Tom Holland in Spider-Man: Far from Home . Foto di Jay Maidment – © 2019 CTMG, Inc. All rights reserved. I costumi di Spider-Man cambiano continuamente Il costume rosso e blu di Spider-Man è un simbolo riconoscibile, che ti piaccia o no l’eroe. Per questo, le versioni cinematografiche di Spider-Man lo hanno mostrato con il suo costume classico, ma con alcune piccole differenze. Infatti, i film hanno mostrato alcuni costumi diversi che Spider-Man ha indossato, in particolare il suo costume Iron Spider. Tuttavia, quello che abbiamo visto sullo schermo è solo una piccola parte dei costumi che Spider-Man ha indossato nei fumetti. Non abbiamo ancora visto la tuta della Future Foundation di Peter o la sua armatura MK III Spider-Man, ma la Marvel potrebbe ancora sorprenderci.

8 La carriera di wrestler di Spider-Man era diversa nei fumetti Chiunque abbia visto la trilogia originale di Sam Raimi Spider Man, conosce senza dubbio il modo in cui Spider-Man decide di mettere alla prova i suoi nuovi poteri. Peter partecipa a una competizione di wrestling come qualsiasi altro adolescente spericolato. Ciò che il film non mostra è che la maratona di wrestling in cui Spider-Man combatte non è la fine della sua carriera di wrestler. Nei fumetti, Spider-Man diventa una star della TV dopo che un produttore lo vede esibirsi sul ring. È grazie a questo programma televisivo che Peter Parker realizza il suo costume da Spider-Man e costruisce i lanciaragnatele. E, come avrete intuito, l’esperienza televisiva di Spider-Man non dura a lungo, poiché si rende conto che i suoi poteri sono più utili per aiutare New York City.

7 Il rapporto tra Spider-Man e Flash Thompson è complicato Flash Thompson, se ci si basa sui film, è presentato come un vero e proprio idiota. Mostrato come un bullo implacabile nei confronti di Peter Parker, Flash potrebbe essere considerato il nemico di Peter al liceo nei film. Sebbene anche i fumetti originali mostrino Flash come un bullo, il suo rapporto con Peter diventa incredibilmente sfumato man mano che i personaggi crescono. Dopo aver lasciato il liceo, nei fumetti Flash e Peter diventano amici intimi. I due arrivano al punto che Flash è considerato il migliore amico di Spider-Man. I film The Amazing Spider-Man accennano a questo rapporto, ma non lo rendono mai così evidente come nei fumetti.

6 Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Frame dalla serie, Cortesia di Disney+ La ragnatela di Spider-Man nei film è un gran casino Fin dall’inizio, nei fumetti, è chiaro che Peter Parker è in realtà il responsabile della creazione della sua ragnatela grazie alle sue conoscenze scientifiche. La ragnatela dell’eroe è in realtà un gadget ingegnoso di Spider-Man, quindi no, non è un suo potere. Nei film, a seconda di quale si guarda, vengono presentate versioni contrastanti sulla ragnatela di Spider-Man. In The Amazing Spider Man, l’eroe viene mostrato mentre crea i propri lanciaragnatele, proprio come nei fumetti. Allo stesso modo, anche lo Spider-Man di Tom Holland crea i propri lanciaragnatele, ma questi vengono potenziati grazie a Tony Stark. Tuttavia, nei film iconici di Sam Raimi Spider Man, la ragnatela di Spider-Man è qualcosa che Peter ha ricevuto in modo naturale, proprio come la sua capacità di arrampicarsi sui muri.

5 Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Frame dalla serie, Cortesia di Disney+ Spider-Man è molto più intelligente nei fumetti Peter Parker è un eroe molto intelligente e definirlo un genio della scienza è riduttivo. Sia i film che i fumetti mettono in evidenza questa caratteristica di Peter, ma i film ne sfiorano solo la superficie. Infatti, i fumetti mostrano un Peter ancora più intelligente, con un intelletto alla pari dei geni Marvel come Reed Richards e Tony Stark. Sebbene sia i lettori che gli spettatori possano discernere l’attitudine di Peter Parker per la scienza e i campi STEM in generale, i film non raccontano davvero tutta la storia delle immense capacità di Peter Parker in questi campi. La versione di Spider-Man interpretata da Tom Holland mostra un’affinità per la scienza, ma nemmeno il suo legame con il fondatore della Stark Industries riesce a trasmettere la portata del suo genio.

4 Andrew Garfield e Emma Stone in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Foto di Niko Tavernise – © 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. I fumetti di Spider-Man mostrano maggiormente il lato divertente di Peter Spider Man è considerato un eroe amichevole del quartiere, ma sa quando è il momento di diventare impertinente. In realtà, Peter Parker può essere un tipo dalla lingua lunga, e le sue battute nei fumetti hanno reso Spider-Man un eroe molto citato. Sia i film che i fumetti mostrano il lato dispettoso di Spider-Man; tuttavia, i fumetti danno sicuramente a Peter più spazio per mostrare la sua arguzia. Di conseguenza, l’umorismo di Spider-Man è più pronunciato nei fumetti. Ci possono essere qualche battuta qua e là nei film, ma i fumetti mostrano davvero l’ampiezza della prontezza di spirito di Spider-Man in un modo che i film non sono riusciti a fare. Questo è deludente per i fan dei fumetti che hanno un debole per l’umorismo impertinente di Spider-Man, e si spera che i film futuri mettano ancora più in mostra l’umorismo di Peter.

3 Spider-Man ha molti lavori… Molti Nei film, amano mostrare Peter Parker come studente e fotografo per il Daily Bugle. A volte è stato mostrato come fattorino di una pizzeria durante un weekend affollato, e questo non sorprende. Dato che i film tendono a mostrare Peter nei suoi anni più giovani, lo vediamo svolgere alcuni dei suoi primi lavori. Tuttavia, nei fumetti, abbiamo avuto l’opportunità di vedere Peter esplorare il mondo del lavoro da adulto. Una carriera di alto profilo che Peter ha ottenuto è quella di amministratore delegato della sua azienda, la Parker Industries, il che è piuttosto impressionante. Da ricercatore scientifico a insegnante di scienze e guardia del corpo, Peter ha svolto molti lavori al di fuori della sua attività di supereroe.

2 Il matrimonio di Spider-Man è un cambiamento agrodolce Mentre molti film di Spider-Man fino ad oggi si concentrano sull’adolescenza dell’eroe, abbiamo visto la vita sentimentale di Peter Parker maturare sullo schermo. Il tema del matrimonio viene affrontato in Spider-Man 3, quando Peter vuole chiedere a Mary Jane di sposarlo. I due non si fidanzano mai, ma questo è il momento in cui i film si avvicinano di più al matrimonio di Peter. Questa è una grande differenza rispetto ai fumetti, dove Peter Parker, nella continuity principale della Marvel, ha effettivamente sposato Mary Jane Watson. Purtroppo, la trama “One More Day” della Marvel avrebbe annullato il matrimonio, ma Peter ha comunque detto “Sì, lo voglio”. Inoltre, altri universi all’interno della Marvel hanno mostrato Spider-Man sposato con figli. Seguendo le orme del padre, i suoi figli Mayday e Annie sono tra i personaggi preferiti dell’universo Marvel. Ma fino ad oggi, abbiamo visto solo uno di questi bambini grazie alla serie “Spider-Verse” della Sony Animation.