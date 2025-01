Star Trek: Section 31, cast, storia, trailer e tutto quello che sappiamo sul primo film in streaming di Star Trek

La vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh è la protagonista di Star Trek: Section 31. Ecco tutto quello che sappiamo sul primo film made-for-streaming di Star Trek. Spinoff di Star Trek: Discovery, la Yeoh riprende il ruolo dell’Imperatore Philippa Georgiou, ex sovrana dell’Impero Terrestre dell’Universo dello Specchio che si è unita alla misteriosa Sezione 31 della Flotta Stellare nella seconda stagione di Star Trek: Discovery. Star Trek: Section 31 era originariamente previsto come show continuativo e nel gennaio 2019 è iniziato lo sviluppo di una serie Star Trek: Section 31, le cui riprese erano previste da maggio a novembre 2020.

Il personaggio di Yeoh, l’Imperatore Georgiou, è stato escluso dalla terza stagione di Star Trek: Discovery, per passare alla Sezione 31. Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha fermato la produzione della Sezione 31. La disponibilità della Yeoh ha avuto un impatto anche sulla Sezione 31, soprattutto quando ha vinto l’Oscar come miglior attrice per Everything Everywhere All At Once. Tuttavia, la Yeoh ha usato il suo peso agli Oscar per mettere in produzione Section 31, questa volta come lungometraggio da trasmettere su Paramount+.

La Section 31 non fa le cose in modo convenzionale, con grande dispiacere degli agenti più retti.

Con il film in streaming previsto per il gennaio 2025, le ultime notizie arrivano sotto forma di un trailer completo della Section 31. Il trailer presenta l’Imperatore Philippa Georgiou di Michelle Yeoh all’Alok di Omari Hardwick, che cerca di reclutarla nella sezione della Flotta Stellare. Desiderosa di unirsi alla lotta, Georgiou si allea con altri agenti per fermare una minaccia galattica che potrebbe costare la vita a milioni di persone. Tuttavia, la Sezione 31 non fa le cose in modo convenzionale, con grande disappunto degli ufficiali più retti.

Star Trek: Section 31, Data di uscita

Star Trek: Section 31 è stato finalmente inserito nel calendario dello streaming di Paramount+, ma non arriverà nel 2024. Il lungometraggio guidato da Michelle Yeoh è ora previsto per il 24 gennaio 2025. Questo arriva quasi cinque anni dopo l’annuncio del progetto, anche se una data di uscita è un buon segno che il film arriverà in tempo e senza ulteriori ritardi.

Il fatto che Star Trek: Section 31 non venga proiettato prima del 2025 ha senso, dato che Paramount+ non ha contenuti di Star Trek per il prossimo anno. L’unico altro progetto di Star Trek in corso di realizzazione è Star Trek: Strange New Worlds stagione 3, che sarà trasmesso su Paramount+ nel 2025. La prossima serie diStar Trek, Star Trek: Starfleet Academy, non inizierà le riprese prima dell’autunno 2024 per un’uscita potenziale nel 2026. Questo significa che molto dipende da Star Trek: Section 31 come primo film in streaming di Star Trek, ma i fan hanno già imparato a non sottovalutare l’Imperatore Georgiou di Michelle Yeoh.

Star Trek: Section 31 è il primo film in streaming di Star Trek

Star Trek: Section 31 è il primo film di Star Trekrealizzato per lo streaming su Paramount+. Section 31 è anche il primo film di Star Trek realizzato dopo la prima di Star Trek Beyond nelle sale nel 2016. Si dice anche che Section 31 sarà un tipo di storia di Star Trek molto diverso, il che è giusto visto che non c’è alcuna indicazione che sarà ambientato su un’astronave o una stazione spaziale della Flotta Stellare, e si addentrerà nella torbida storia dell’agenzia top secret di operazioni segrete della Federazione Unita dei Pianeti,

Se Star Trek: Section 31 sarà un successo per Paramount+, si aprirà la possibilità di un sequel che continui le avventure dell’Imperatore Georgiou. Il successo di Star Trek: Section 31 significa anche che il formato di due ore per Star Trek su Paramount+ diventa un’opzione praticabile per i progetti futuri. Nuovi concetti di Star Trek o forse altri Star Trek che i fan desiderano, come la continuazione di Star Trek: Picard , soprannominata Star Trek: Legacy, potrebbero diventare film made-for-streaming su Paramount+.

Dettagli sul cast di Star Trek: Section 31

Oltre a Michelle Yeoh (che interpreta Philippa Georgiou) nel cast di Star Trek: Section 31 ci sono Sam Richardson, Omari Hardwick, Kacey Rohl, Rob Kazinsky, Sven Ruygrok, Humberly Gonzalez, James Hiroyuki Liao, Joe Pingue, Miku Martineau e Augusto Bitter. Rohl interpreta la versione più giovane di Rachel Garrett, il futuro capitano condannato della USS Enterprise-C, interpretata da Tricia O’Neill nel classico di Star Trek: The Next Generation, “Yesterday’s Enterprise”.

Richardson interpreta il primo mutaforma cameloide visto dai tempi di Star Trek VI: The Undiscovered Country, mentre Humberly Gonzalez interpreta un Deltan (una razza vista in Star Trek: The Motion Picture). Rob Kazinsky non interpreterà un Borg, nonostante la tuta cibernetica del suo personaggio, ma non si conoscono altri dettagli. Miku Martineau è stata scelta per interpretare una versione più giovane di Georgiou.

Dettagli sulla storia di Star Trek: Section 31

Al momento non è chiaro come le cose si collegheranno, ma l’“era perduta” offre l’opportunità di colmare alcune lacune tra la TOS e TNG.

Come è giusto che sia, la storia di Star Trek: Section 31 è avvolta nel mistero. È stato però rivelato che almeno una parte della Sezione 31 si svolge nell ‘“era perduta” di Star Trek, all’inizio del 24° secolo, prima degli eventi di Star Trek: The Next Generation. La Sezione 31 comporta anche un viaggio nel tempo, poiché l’Imperatore Georgiou salta indietro di 800 anni dal 32° secolo di Star Trek: Discovery. Al momento non è chiaro come le cose si collegheranno, ma l’“era perduta” offre l’opportunità di colmare alcune lacune tra la TOS e TNG.

La sinossi ufficiale di Star Trek: Section 31 è la seguente:

In Star Trek: Section 31, l’imperatore Philippa Georgiou si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e affronta i peccati del suo passato.

Star Trek: Sezione 31 Trailer

Il primo teaser trailer di Star Trek: Section 31 è stato presentato in anteprima al San Diego Comic-Con 2024. Oltre ad evidenziare una maggiore azione rispetto a quella a cui i fan di Star Trek sono tipicamente abituati, il trailer di Section 31evoca anche un dilemma centrale, in quanto la squadra di spie dell’Imperatore Georgiou entra in conflitto con la moralità sostenuta dalla Flotta Stellare. Il trailer diSection 31 introduce l’intera squadra messa insieme da Georgiou, con l’apparizione dei personaggi principali. Mostra anche intriganti flashback del passato sanguinoso dell’Imperatore Georgiou, con la giovane Philippa interpretata da Miku Martineau.

A poche settimane dalla prima del film, la Paramount ha rilasciato un trailer completo di Star Trek: Section 31. Il trailer si apre con l’Imperatore Georgiou e il suo passato di sangue. L’emozionante trailer si apre con l’Imperatore Georgiou che viene reclutato per una missione della Sezione 31 che ha conseguenze galattiche. Insieme a un gruppo di altri agenti, Georgiou è disposta a salvare gli altri, ma lo farà alla maniera della Sezione 31. Oltre a mostrare l’eccezionale grafica e l’azione esplosiva del film, il trailer fornisce anche qualche indizio in più sulle varie razze aliene che appariranno nel film.