Tomorrow and I – episodio 1, la spiegazione del finale: Qual è il grande segreto di Noon?

La serie antologica tailandese di Netflix Tomorrow and I esplora una varietà di storie fantascientifiche uniche ambientate in una Thailandia cyberpunk afflitta da problemi sociali. La serie prende il via con il primo episodio, “Black Sheep”, che mette in luce i vantaggi e le insidie della tecnologia di clonazione e le sue implicazioni sulle relazioni umane future. La storia è raccontata attraverso gli occhi di un architetto di nome Nont, che cerca di riportare in vita la moglie appena deceduta attraverso tecniche di clonazione illegali e non testate, portandolo inavvertitamente a scoprire un segreto che gli cambierà la vita. Alla fine dell’episodio, il protagonista si trova di fronte alla difficile scelta di essere egoista o di optare per ciò che è meglio per lei nel lungo periodo. SPOILER IN ARRIVO.

Nont si rivolge a una scienza non provata sulla scia di una tragedia

Tomorrow and I – episodio 1 inizia con una tragedia: la morte di un’astronauta e ricercatrice medica, la dottoressa Noon. La sua scomparsa lascia il marito, Nont, in una situazione psicologicamente difficile. Due mesi dopo la sua morte, Nont consulta una serie di archivi virtuali per rivivere i suoi ricordi con lei. Mentre li sfoglia, si rende conto che il loro cane domestico, Harvey, è stato riportato in vita grazie a un processo di clonazione impiegato dalla società Sheep Happens. Nont incontra il loro ricercatore principale, il dottor Vee, che era anche un caro amico di Noon. I due discutono della possibilità di riportare in vita Noon attraverso la clonazione, cosa a cui Vee è assolutamente contraria. Tuttavia, il dottor Vee cerca di fare appello alla sua mentalità scientifica per far sembrare l’operazione un passo avanti nella sperimentazione della clonazione umana.

Anche se rimane riluttante sull’etica del processo in Tomorrow and I – episodio 1 Vee accetta di aiutare Nont, anche se sospetta delle sue motivazioni per resuscitare Noon. Come parte della prova, i due devono innanzitutto procurarsi il cervello di Noon, in quanto contiene tutti i suoi ricordi, essenziali per il processo di ricostruzione prima che possa iniziare la clonazione biologica. Tuttavia, ottenere il cervello si rivela una sfida a causa della forte opposizione della famiglia di Noon, in particolare del padre. Nont cerca di convincerli a partecipare all’impresa, ma il padre di Noon insiste sul fatto che la clonazione non è il modo giusto per riportarla in vita. Frustrato dalla sua ostinazione, Nont decide di prendere in mano la situazione introducendosi nell’obitorio dell’ospedale e rubando la testa della ragazza.

Successivamente, la consegna a Vee e le chiede di iniziare la clonazione, anche se lei esprime preoccupazione per la rapida degenerazione della sanità mentale di Nont. I due iniziano a setacciare i ricordi di Nont con l’aiuto del sistema di intelligenza artificiale. Poiché un cervello umano comporta una maggiore complessità, l’IA deve affrontare una serie di sfide per ricostruire i ricordi di Noon a causa di diverse contraddizioni nella sua storia. Vee esorta Nont a tornare a casa mentre lei stessa si occupa del lungo processo. Tuttavia, Nont riceve poco dopo una telefonata da Vee, che gli comunica che è emersa un’anomalia nella ricostruzione dei ricordi. Dopo essere tornato alla struttura, Nont scopre una verità sconvolgente sulla moglie, che scuote il tessuto stesso del loro rapporto e la sua determinazione a riportarla indietro.

Qual è l’identità di genere di Noon in Tomorrow and I – episodio 1?

Il grande colpo di scena di Tomorrow and I – episodio 1 riguarda l’identità di genere di Noon, che viene a galla mentre Vee e Nont lavorano alla ricalibrazione dei suoi ricordi. Come si scopre, Noon ha sofferto di dismorfia corporea fin dalla prima adolescenza, vedendosi più spesso come un ragazzo che come una ragazza. Tuttavia, a causa della visione tradizionale del padre e della madre, Noon ha dovuto reprimere i suoi sentimenti e vivere la sua vita in un tranquillo tormento. La sua sofferenza era così grande che il suo unico sollievo era dedicarsi alla scienza e lavorare alla sua ricerca, che l’aiutava ad affrontare le inadeguatezze della sua vita. Decise di vivere la sua vita secondo i valori della sua famiglia invece che secondo i suoi, sposando persino Nont per mantenere viva l’illusione della sua esistenza perfetta agli occhi di sua madre e di suo padre.

Quando viene a conoscenza dei suoi problemi con l’identità di genere, Nont crolla in agonia, sentendosi tradito dalla sua ex amante e dal segreto che non ha mai condiviso con lui. Si chiede persino se l’amore di lei per lui sia mai stato autentico o se sia frutto del suo tentativo di mantenere in vita l’inganno di un’apparenza felice. Inoltre, è costretto a chiedersi se sia il caso di riportarla indietro, dal momento che non corrisponde più alla sua reale identità di persona. La serie di dilemmi esistenziali è esacerbata dalla sua delusione, soprattutto dopo aver fatto di tutto per riportarla indietro, per poi rendersi conto che lei non era mai stata felice. Comprensibilmente, questo lo lascia sconvolto e si arrampica sui suoi bisogni egoistici, ai quali Vee interviene per porre rimedio.

La clonazione non va avanti? Ha successo?

Dopo aver appreso il desiderio di Noon di diventare un uomo, Nont quasi si rifiuta di riportarla indietro. Tuttavia, la sua migliore amica, Vee, fa capire alla protagonista che il fatto che Noon avesse problemi con la sua identità di genere non rendeva il suo rapporto con Nont meno autentico. Vee sottolinea che Noon si è sempre sentita a suo agio con Nont, più che con chiunque altro nella sua vita. In effetti, sentiva di essere libera da qualsiasi aspettativa e responsabilità mentre era sposata con Nont, il che era una prova del suo carattere e della sua apertura. Le parole di Vee si rivelano fondamentali per la decisione di Nont, soprattutto perché egli mostra un cambiamento dal suo atteggiamento egoista a uno più altruista. Così, quando la polizia arriva per arrestare Nont per aver rubato la testa di Noon, il primo chiama Vee e le dice di procedere con la clonazione e di riportare sua moglie come lei voleva.

In seguito in Tomorrow and I – episodio 1, Nont viene imprigionato per tre anni per aver profanato il corpo della moglie. Dopo il suo rilascio, riceve la visita della Noon clonata, che ora è un maschio. I due si abbracciano dopo anni di lontananza e mostrano lo stesso calore di un tempo. Noon rivela al protagonista di essersi creato una nuova identità come Nont e di lavorare per l’ISA. A causa dei rigidi controlli di sicurezza dell’Agenzia, Noon ha dovuto rivelare la verità sulla sua identità, perché l’avrebbero scoperta comunque. La sua vita sembra andare bene, soprattutto perché può continuare il suo lavoro di ricerca e allo stesso tempo realizzare il sogno di una vita di vivere come un uomo. Tuttavia, i suoi impegni professionali lasciano presagire notizie meno positive per la sua relazione con Nont.

Noon lascia la Terra? Cosa succede alla sua relazione con Nont?

Durante la conversazione fuori dalla prigione, Noon dice a Nont che l’ISA gli ha commissionato un programma di colonizzazione lunare. Poiché Noon ha sempre desiderato vivere sulla luna, come si evince dalla prima conversazione tra Noon e Nont alla mostra di architettura, il fatto di essere stato nominato membro del programma lunare rappresenta il culmine degli sforzi di tutta la sua vita. Purtroppo, ciò significa che la distanza dello spazio frammenterà ancora una volta il rapporto tra Noon e Nont. Dopo aver perso Noon una volta, il desiderio egoistico di Nont è quello di evitare che qualsiasi tipo di separazione si insinui tra loro. Tuttavia, il personaggio mostra ancora una volta la sua crescita accettando la scelta di Noon e incoraggiandolo a vivere i suoi sogni proprio come aveva fatto anni prima.

Gli ultimi momenti dell’episodio mostrano la vita di Noon qualche mese dopo, quando diventa un celebre scienziato impegnato in un talk show pubblico. Ha compiuto progressi rivoluzionari nel suo lavoro di stampa 3D degli organi, che salveranno molte vite in futuro. Nel frattempo in Tomorrow and I – episodio 1, sulla Terra, Nont guarda Noon con orgoglio mentre lui e Vee fanno una corsetta mattutina. Anche se la distanza tra Noon e Nont può essere impressionante, i due sono ancora vicini l’uno all’altro e sono pilastri di sostegno molto importanti nella vita dell’altro. Nell’ultima scena, la macchina da presa zooma sull’habitat di Noon sulla luna e sulle foto di Nont che tiene appese alla sua bacheca. Viene anche messo in evidenza il disegno della casa sulla luna, che ha ispirato Noon quando si sono incontrati per la prima volta.

