What If… ?, 3×06: tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

L’episodio 6 di questa terza stagione di What If … ? è la cosa migliore al posto di un vero e proprio sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli del 2021. Con Simu Liu nel ruolo dell’eroe cowboy “I Dieci Anelli” e Hailee Steinfeld nei panni della tiratrice Kate Bishop, alias Occhio di Falco, questo nuovo episodio ci porta in una realtà alternativa del MCU con ambientazione fissata all’anno 1872, presentando quindi un contesto western. Allo stesso modo, si inizia a preparare il grande finale di serie.

Non diversamente dal precedente episodio di What If…?, questo nuovo capitolo del multiverso MCU è un po’ più serio e concentrato rispetto ad alcuni dei capitoli più strambi di What If…? (ad esempio quello con Howard il Papero e l’uovo di Darcy Lewis). Per questo motivo, “E se… 1872?” presenta alcune sequenze d’azione molto belle e un emozionante cliffhanger alla fine. A tal fine, ecco la nostra analisi del sesto episodio della terza stagione di What If…?, con la spiegazione del finale e i maggiori easter egg e riferimenti presenti in esso.

Recap della trama di What If… ?, 3×05: E se… 1872?

Shang-Chi aka I Dieci Anelli e il suo partner tiratore scelto Occhio di Falco sconfiggono una banda guidata da John Walker nel 1872. Quest’ultimo indirizza poi il duo verso Point Pegasus mentre cercano di consegnare The Hood alla giustizia. L’Osservatore rivela che Xu Xialing è immigrata negli Stati Uniti, solo per trovare i suoi connazionali immigrati cinesi oppressi dal signore del crimine noto come Hood. Xu Xialing è scomparsa proprio dandogli la caccia, motivando Shang-Chi a dargli la caccia insieme a Kate Bishop (che ha perso i genitori a causa del signore del crimine). I Dieci Anelli e Occhio di Falco trovano un ragazzo di nome Jun-Fan la cui intera città è stata rapita da Hood su un “treno fantasma”.

Il mezzo si rivela essere un treno sospeso senza binari progettato da Tony Stark, pieno di munizioni e degli immigrati rapiti che sono tutti in trance ipnotica. A bordo ci sono Sonny Burch e una squadra al completo, che confermano di essere in combutta con The Hood. Burch accetta di portare I Dieci Anelli e Occhio di Falco dal signore del crimine. Hood si rivela essere Xu Xialing, che ha ucciso il signore del crimine originale e ne ha preso il mantello, costruendo un esercito per colpire e “liberare” il selvaggio West. Sonny si rivela però come colui che ha ucciso i genitori di Kate e la rinchiude nella stessa trance ipnotica, dopo aver rubato la loro fortuna per finanziare l’esercito di The Hood.

Jun-Fan suona però dieci volte una campana, rompendo la trance e permettendo a Occhio di Falco di sconfiggere Burch. Shang-Chi, invece, si rifiuta di combattere la sorella, costringendo Occhio di Falco a uccidere il nuovo Hood corrotto quando lei tenta di ucciderlo. Dopo aver aiutato gli immigrati cinesi a reinsediarsi, I Dieci Anelli e Occhio di Falco si allontanano verso il tramonto alla ricerca di altri pericoli e persone da aiutare. L’episodio si chiude però con L’Osservatore che viene catturato dall’Eminenza, dal Boia e dall’Incarnato per pagare i suoi frequenti interventi e la rottura del suo giuramento.

Come Shang-Chi ha sconfitto gli Hood e la spiegazione della loro identità

Il finale del sesto episodio della terza stagione di What If…? rivela quindi che Xu Xialing ha ucciso l’Hood originale prima di prendere il suo mantello – presumibilmente posseduto da un demone – come proprio. Cercando di radunare un esercito di immigrati contro l’Occidente per “renderlo ciò che gli era stato promesso”, Xialing non riesce a capire che sta schiavizzando gli innocenti e deformando le loro menti. Sfortunatamente, era troppo deformata e corrotta dal potere di The Hood per vedere in modo diverso, e così Occhio di Falco è costretta ad ucciderla, dopo che Shang-Chi si rifiuta di combatterla.

L’Osservatore conferma che la storia si conclude meglio di quanto avrebbe potuto, visto che lui stesso ha eliminato uno degli uomini di Burch che avrebbe ucciso Jun-Fan. Invece, Jun-Fan è vivo e contribuisce a salvare la situazione con Occhio di Falco e I Dieci Anelli. Tuttavia, questo si rivela un intervento di troppo per il trio di altri Osservatori visti nell’episodio precedente, che sono venuti ora a prendere Uatu per farlo rispondere finalmente delle tante volte che ha infranto il suo giuramento. Questa resa dei conti finale sarà probabilmente al centro degli ultimi due episodi di questa terza stagione di What If…?.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×06 di What If…?

Naturalmente anche in questo episodio ci sono alcuni riferimenti al MCU, easter eggs vari e apparizioni piuttosto folli. Ecco qui di seguito più importanti che abbiamo trovato: