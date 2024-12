What If… ?, 3×04: tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

Arrivato su Disney+ il giorno di Natale, il quarto episodio della terza stagione di What If…? è l’episodio natalizio del MCU più strano che ci sia mai stato e che probabilmente ci sarà mai. Dopo tutto, non c’è modo di essere più strani di Darcy Lewis (Kat Dennings) di Thor e WandaVision che depone un uovo dopo aver sposato Howard il Papero (Seth Green), il che mette in subbuglio l’intero universo. Di conseguenza, c’è un terreno molto strano da coprire, soprattutto con il finale assolutamente bizzarro dell’episodio.

Ambientato nella stessa linea temporale dell’episodio della stagione 1 con “Party Thor” in una realtà in cui il Dio del Tuono era figlio unico, l’episodio originale vedeva Darcy e Howard il Papero ricevere nachos a metà prezzo dopo una festa a Las Vegas. Ora è stato rivelato che il duo si è sposato a Las Vegas e che Darcy ha deposto il suo uovo in un giorno incredibilmente propizio nel MCU. Tenendo conto di ciò, ecco una sintesi di quello che accade nell’episodio 4 della stagione 3, dal suo finale ai più grandi easter eggs e riferimenti all’intero MCU.

Powered by

Recap della trama di What If… ?, 3×04: E se… Howard il papero avesse messo su famiglia?

All’indomani dell’episodio “Party Thor” della prima stagione di What If…?, si scopre che Darcy Lewis e Howard il Papero si sono sposati e hanno dato alla luce un uovo, tutto grazie al loro appuntamento con nachos a metà prezzo a Las Vegas (dove si sono poi anche sposati grazie ad un sosia di Elvis). Vivendo sulla Terra, dove gli esseri umani e gli alieni hanno trovato un modo per coesistere dopo le buffonate di Party Thor, i coniugi sono invitati a soggiornare sulla nave da crociera del Gran Maestro, anche se si rivela subito che si tratta di uno stratagemma per fargli mangiare il loro bambino non ancora nato.

Una volta che i Ravagers rubano l’uovo, Darcy e Howard apprendono dallo SHIELD che è opinione diffusa che il loro bambino abbia un potere e un significato cosmico, essendo nato nel giorno della Convergenza (persino Nick Fury e Phil Coulson temono cosa potrebbe accadere all’universo se l’uovo cadesse nelle mani sbagliate). Prendendo l’uovo da Yondu, Kaecilius e i suoi fanatici mettono in atto un rituale per trasformare il bambino in un corpo ospite per Dormammu, solo che Darcy e Howard interrompono la cerimonia seguiti a ruota dallo SHIELD e da una forza di Skrull.

Fuggendo con l’uovo, Darcy e Howard si nascondono su Jontunheim, che Loki sta cercando di trasformare in una stazione sciistica. Darcy e Howard finiscono poi per scappare dallo SHIELD e da diversi nemici del MCU che vogliono tutti l’uovo per sé, solo che l’uovo inizia a schiudersi, sprigionando una potente energia cosmica che distrugge diversi dei più grandi cattivi del MCU mentre il bambino ibrido viene alla luce. Lo SHIELD, alla fine, decide di fidarsi del fatto che Darcy e Howard siano in grado di prendersi cura da soli del loro potente bambino e li lascia vivere in pace.

Il quarto episodio della terza stagione si conclude con una rocambolesca rissa nel MCU

Il finale dell’episodio 4 della stagione 3 di What If…? sarà senza dubbio molto strano per la maggior parte dei fan del MCU. Con alcuni dei personaggi più pericolosi e potenti del MCU di tutti i tempi, vederli combattere per un uovo ibrido umano/anatra con tutta la serietà di un combattimento alla Looney Tunes è in realtà piuttosto surreale. Anche se si tratta di una realtà alternativa a quella del MCU principale, vedere lo SHIELD, i Ravagers, il Gran Maestro, gli Elfi Oscuri, Zeus, l’Ordine Nero e lo stesso Thanos tutti nello stesso posto e cercare di reclamare un uovo è sconsiderato e decisamente strano, un grande pasticcio da cui non si può fare a meno di essere divertiti ma anche mistificati.

La situazione si fa ancora più strana quando Darcy e Howard iniziano a cantare la ninna nanna scelta per il loro bambino, “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss. Questo spinge il bambino a schiudersi con un rilascio di energia cosmica massiccia, confermando che la sua nascita sulla Convergenza ha portato a un essere molto potente, che è più che all’altezza di tutti questi cattivi, come si vede dalla vaporizzazione di centinaia di nemici tra cui Kaecilius, Malekith e persino Thanos. Per questo motivo, Nick Fury decide di lasciare in pace la famigliola, invece di prendere in custodia il loro bambino per mantenere il mondo al sicuro, dando vita al più strano lieto fine di questo MCU.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×04 di What If…?

Naturalmente anche in questo episodio ci sono alcuni riferimenti al MCU, easter eggs vari e apparizioni piuttosto folli. Ecco qui di seguito più importanti che abbiamo trovato: