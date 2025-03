9-1-1: Ryan Guzman sembra confermare il ritorno di Eddie al 118

La star di 9-1-1 Ryan Guzman sembra confermare che Eddie Diaz tornerà in 118. La stagione 8 di 9-1-1, episodio 10, “Voci”, tratta in gran parte delle conseguenze del rapimento di Maddie per mano di un assassino perverso. Ma si conclude anche con un commovente addio tra Eddie (Guzman) e Buck (Oliver Stark), con il personaggio di Guzman che si trasferisce in Texas per ricongiungersi con suo figlio Christopher (Gavin McHugh).

In un’intervista post-episodio con The Wrap, Guzman sembra confermare che il soggiorno di Eddie in Texas è temporaneo. Ad un certo punto dell’intervista, dice: “Saremo in Texas per un po’. L’obiettivo finale è riportare Eddie al 118, ma vedremo cosa succederà”. L’attore lascia un po’ di dubbio nella sua risposta. Tuttavia, quando gli viene chiesto direttamente, Guzman non nega che Eddie cercherà di convincere Christopher a tornare a Los Angeles. Leggi la sua risposta qui sotto:

Questo sarà il più grande ostacolo per Eddie. Per quanto vorrebbe tornare al 118 e alla sua vita lì, sta affrontando questa nuova realtà. Far sì che suo figlio sradichi di nuovo le sue radici e lo ripianti di nuovo a Los Angeles sarà la cosa più difficile del mondo.

Cosa significa il trasferimento di Eddie in Texas per 9-1-1

Maddie è salva alla fine di “Voices”, diretto da Jennifer Lynch e scritto da Ted Griffin e Molly Savard. Resta da affrontare il pesante addio tra Buck ed Eddie. Buck non ha gestito il trasloco di Eddie nel migliore dei modi, cercando di sabotarlo nell’episodio 9 della stagione 8 di 9-1-1, ma alla fine ce la fa. Accetta di rilevare il contratto di locazione di Eddie, il che contribuisce a facilitare il trasloco.

Il modo in cui la scena è girata e la telecamera indugia sul volto di Buck, fa sembrare che stia dicendo addio a qualcosa di più di un semplice migliore amico. Ciò fornisce molte munizioni a coloro che credono che la coppia preferita dai fan, nota come Buddie, stia per diventare canonica. Eddie ha il suo percorso, cercando di riparare un rapporto con Christopher, che è stato danneggiato dalle bugie di Eddie nel finale della stagione 7 di 9-1-1. A quanto pare, il trasferimento in Texas è un cambiamento di ambientazione che dovrebbe facilitare importanti sviluppi per i personaggi di Guzman e Stark.