The Odyssey: rivelati i possibili personaggi di alcuni attori del cast

Le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan si stanno svolgendo in Grecia e per questo suo nuovo film – adattamento del poema epico di Omero. – il regista di Oppenheimer ha messo insieme uno dei cast più impressionanti visti da un po’ di tempo a questa parte. Sappiamo che Matt Damon sarà il protagonista Odisseo, ma i personaggi che il resto del cast stellare interpreterà sono stati ad ora tenuti nascosti. Una nuova indiscrezione, tuttavia, suggerisce alcuni dei personaggi che determinati membri del cast interpreteranno nel film.

Sebbene alcuni membri chiave del cast non siano elencati (Jon Bernthal, per esempio), il sito greco OneMan.com sostiene di aver fatto luce sugli eroi e i cattivi mitologici che buona parte degli altri attori interpreteranno. Secondo il sito, Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra. Al momento non ci sono conferme ufficiali, per cui bisognerà attendere maggiori dettagli.

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Sebbene questo sarebbe l’adattamento più ad alto budget del questo testo fino ad oggi, il poema è stato precedentemente adattato nel film del 1954 Ulisse, diretto da Mario Camerini e interpretato da Kirk Douglas, così come nella miniserie del 1997 L’Odissea, diretta da Andrei Konchalovsky e interpretata da Armand Assante. Gli ultimi libri dell’Odissea sono stati anche la fonte principale per The Return, di Uberto Pasolini, che è uscito in Italia all’inizio del 2025 e che vede protagonisti Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

