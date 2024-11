Agatha All Along: concept art rivela un design alternativo per il ruolo di Aubrey Plaza in “Rio Vidal”

L’artista Daniel Selon ha condiviso su Instagram alcuni dei suoi concept art per la Rio Vidal di Aubrey Plaza con l’abito indossato durante la lotta con Agatha Harkness (Kathryn Hahn) verso la fine della prima serie di Agatha All Along dei Marvel Studios.

Questo design non è lontano un milione di miglia dal costume che è arrivato sullo schermo, ma ci sono alcune sottili differenze, con il cappuccio tirato indietro per mostrare più capelli di Rio e la fascia leggermente più alta sul petto. L’aspetto finale rivela anche una maggiore quantità di costole del personaggio.

“Questo look doveva mantenere misteriosa l’identità di Rio e mostrarla come una forza formidabile (e anche sexy e potente) ”, scrive Selon. “Dovevamo credere che ciò che indossa potesse esistere nel mondo reale contemporaneo, ma anche accennare a un potere ultraterreno. Mi sono rivolta alla mia collaboratrice @imogeneann_art per realizzare questo progetto. Sapevamo che doveva avere un cappuccio di qualche tipo, rivelare un po’ le costole e includere il simbolo dell’infinito, come fanno tutti i suoi costumi. Doveva anche essere adatto agli stunt per il lavoro con i cavi che sarebbe stato necessario nelle coreografie di combattimento. Adoro il modo in cui questo costume si è rivelato e come ha aggiunto intensità alla nostra Madame parzialmente occultata in questa scena super carica. Penso che la sua entrata al rallentatore con questo costume sia davvero emozionante”.

“Questo costume è un esempio di come io dipinga qualcosa che vorrei indossare… se fossi una strega assassina ”, aggiunge Imogene Chayes. Ci sono sottili cenni alla sua successiva rivelazione come Strega Verde e, infine, alla Morte”. Daniel aveva parlato in precedenza di mettere in evidenza le sue costole come un dettaglio costante di tutti i suoi look, cosa che abbiamo fatto qui con i ritagli laterali”.

Guardate l’artwork qui sotto, insieme a quello che sembra essere il design finale di “Ghost Agatha”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Selon (@danielselon)

La nostra intervista alla showrunner di Agatha All Along

