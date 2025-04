Ahsoka – Stagione 2: Rosario Dawson annuncia l’inizio delle riprese con una foto dal set!

Dopo l’annuncio ufficiale nel corso della Star Wars Celebration del Giappone che Hayden Christensen sarebbe tornato al suo fianco per Ahsoka – Stagione 2, Rosario Dawson è pronta a indossare di nuovo il trucco e parrucco della potente jedi, come ha mostrato lei stessa in una foto che ha pubblicato su Instagram per annunciare l’inizio della lavorazione del secondo ciclo di episodi della serie Star Wars.

In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland all’inizio del mese, lo showrunner Dave Filoni aveva condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della seconda stagione di Ahsoka. “Sono molto impegnato anche in quella. L’ho scritta, e sono ancora l’unico sceneggiatore, e quindi mi sto divertendo a farlo, ma è una sfida, naturalmente, e lavorare su alcuni di questi archi è stata una sfida e assicurarsi che tutto questo venga fuori in un modo che penso sia eccitante per i fan”, ha detto.