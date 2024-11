La mummia – Il ritorno: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Quando si pensa ad un puro film d’avventura, probabilmente il primo titolo che viene in mente è uno di quelli appartenenti alla saga di Indiana Jones. Dopo di questi, però, c’è La mummia, il film realizzato nel 1999 dal regista Stephen Sommers. Oggi questo è considerato uno dei film d’avventura per eccellenza, per via delle sue location esotiche, del suo eroico protagonista, dei risvolti romantici e per il suo basarsi sulla cultura egiziana facendole acquisire rinnovata popolarità a livello mondiale. Il successo di quel film ha subito portato ad un sequel nel 2001 dal titolo La mummia – Il ritorno.

A dirigere il film vi è ancora una volta Sommers, il quale per il primo lungometraggio non volle realizzare un diretto remake del horror omonimo del 1932, ma bensì puntare sul dar forma ad un’epopea romantica di azione e avventura con solo alcuni elementi horror. Tutto ciò viene riproposto anche in La mummia – Il ritorno, che mantiene dunque una coerenza tanto con le location esotiche proposte dal primo film quanto anche nelle dinamiche che vedono gli eroi trovarsi a dover combattere di nuovo contro la stessa mummia.

Come il suo predecessore, La mummia – Il ritorno è stato un successo commerciale, nonostante abbia ricevuto recensioni contrastanti, ed ancora oggi è ricordato con grande entusiasmo dai fan del genere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a La mummia – Il ritorno. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle sue location. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La mummia – Il ritorno

Dieci anni dopo aver rimandato l’immortale mummia Imhotep nel mondo dei morti, Rick O’Connell e sua moglie Evelyn vivono a Londra con il loro figlioletto Alex. I due non hanno mai abbandonato la loro vecchia vita fatta di studi e scavi archeologici, sempre alla ricerca di reperti del passato e proprio durante un’esplorazione in un antico tempio a Tebe, trovano il misterioso bracciale di Anubi. Alex, infilandosi il bracciale all’insaputa dei genitori, ha una mistica visione dell’oasi di Ahm Sher e subito dopo un’oscura setta egiziana, che attacca la famiglia e rapisce il ragazzo.

Il culto, guidato dal curatore del British Museum e da una donna di nome Meela Nais, che è la reincarnazione dell’amore di Imhotep, Anck-su-namun, vuole far risorgere nuovamente l’antica mummia e usare il suo potere per sconfiggere il Re Scorpione, dandogli il comando dell’esercito di Anubi per conquistare il mondo. Rick e Evelyn, accompagnati dal pauroso fratello di Evelyn, Jonathan, e dal guerriero Ardeth Bay, intraprendono così questa nuova avventura, con l’obiettivo di salvare Alex prima che la mummia acquisti un potere illimitato.

Il cast di attori e le location del film

Grande protagonista del film è l’attore Brendan Fraser, qui nel ruolo per cui è ancora oggi maggiormente ricordato, l’avventuriero Rick O’Connell. Sul set di questo sequel, l’attore si è lacerato un disco vertebrale, si è incrinato una costola e si è infortunato alle ginocchia. Accanto a lui, nel ruolo di Evelyn, vi è nuovamente Rachel Weisz, mentre Patricia Velásquez riprende il ruolo di Anck-Su-Namun, amante di Imhotep. Le due attrici si sono allenate per cinque mesi per la loro scena di combattimento e hanno combattuto senza stuntman.

John Hannah riprende il ruolo del fratello di Evelyn, Jonathan, mentre l’attore Oded Fehr torna ad interpretare Ardeth Bay, discendente delle guardie del corpo del faraone. Freddie Boath interpreta Alex O’Connell, figlio dei due protagonisti, mentre Arnold Vosloo torna ad interpretare invece Imhotep. Con La mummia – Il ritorno fa il suo debutto nel mondo del cinema anche Dwayne Johnson, che interpreta la parte del Re Scorpione e riprenderà questo ruolo nel film spin-off Il re scorpione (2002).

Le riprese di questo sequel ebbero luogo fra il Marocco, l’Inghilterra, la Giordania e l’Egitto. Fra le principali location di questi Paesi si possono ricordare il British Museum di Londra; l’Heath and Reach, nel Bedfordshire (per le scene di Hamunaptra); l’University College di Londra (per le scene esterne del British Museum); il Royal Naval College; le Torri di Mentmore; e Petra (per le scene lungo la linea ferroviaria). Alcune scene sono poi state girate genericamente nella città di Londra ma anche all’interno dei Pinewood Studios e degli Shepperton Studios.

Il sequel e lo spin-off

Gli eventi de Il Re Scorpione si svolgono 5.001 anni prima di quelli de La Mummia e de La Mummia – Il ritorno, rivelando le origini di Mathayus e la sua ascesa al potere come Re Scorpione. Questo nome è un riferimento a un re storico del periodo protodinastico dell’Egitto, il Re Scorpione. Per quanto riguarda un sequel diretto di La mummia – Il ritorno, bisognerà aspettare 7 anni. Nel 2008 il regista Rob Cohen realizzò infatti La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, il terzo capitolo con un nuovo antagonista, Jet Li, che mantiene come protagonista Brendan Fraser ma cambia l’attrice che interpreta Evelyn, ruolo passato a Maria Bello.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di La mummia – Il ritorno grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision, Infinity+ e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 12 novembre alle ore 21:00 sul canale Italia 1.