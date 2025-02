Åremorden – Gli omicidi di Åre 2 si farà?, tutto quello che sappiamo

Il thriller poliziesco in lingua svedese Åremorden – Gli omicidi di Åre ha debuttato su Netflix il 6 febbraio, dando vita a una macabra serie di omicidi e alle relative indagini in una località sciistica svedese.

La serie è basata su una serie di romanzi dell’autrice Viveca Sten, e la prima stagione ha adattato gli eventi dei primi due libri della serie, Hidden in Snow e Hidden in Shadows.

La seconda stagione di Åremorden – Gli omicidi di Åre si farà?

Il pubblico sta chiedendo a gran voce la seconda stagione di Åremorden – Gli omicidi di Åre, con l’uscita della prima serie di episodi su Netflix.

Tutti i cinque episodi della prima stagione del dramma svedese sono ora disponibili in streaming sulla piattaforma, e raccontano la storia di due detective che indagano su una serie di macabri omicidi in una sonnolenta cittadina sciistica (pensate a Omicidio in una piccola città, ma su una montagna innevata).

Attualmente, la seconda stagione della serie in streaming non è ancora stata autorizzata. Tuttavia, questo non vuol dire che non accadrà mai. Åremorden – Gli omicidi di Åre è ancora così presto che è difficile dire con esattezza quanta richiesta ci sarà per una seconda stagione.

L’omonima serie di romanzi polizieschi di Viveca Sten è composta da cinque libri in totale, di cui il più recente, Hidden in Mercy, è stato pubblicato alla fine del 2024.

Dato che la prima stagione sembra aver adattato gran parte dei primi due libri della serie, c’è una grande quantità di storie da continuare a raccontare saltando negli eventi del terzo, quarto e quinto libro.

I dati alla base di un potenziale rinnovo di Åremorden – Gli omicidi di Åre

In definitiva, la realizzazione della seconda stagione di Åremorden – Gli omicidi di Åre dipenderà dall’accoglienza della prima stagione. È ancora troppo presto per dire quale impatto avrà la serie a livello globale, ma i primi segnali sono promettenti.

La serie è riuscita a sfondare nella rinomata Top 10 di Netflix in diverse regioni chiave, il che rappresenta un solido indicatore per il rinnovo (almeno all’inizio).

Nei suoi primi due giorni di presenza sul servizio, Åremorden – Gli omicidi di Åre ha raggiunto il quarto posto nella Top 10 delle serie televisive statunitensi e ha occupato il primo posto in regioni come Austria, Canada, Belgio e Germania, solo per citarne alcune (via FlixPatrol).

Sebbene la serie abbia ancora un po’ di strada da fare prima di essere considerata un vero e proprio successo, questo è un solido inizio. Se Åremorden – Gli omicidi di Åre riuscirà a mantenere questo tipo di slancio positivo, sarà difficile opporsi a un rinnovo della seconda stagione.

Purtroppo, una risposta per i fan è ancora lontana. Si presume che Netflix farà un passo indietro e vedrà l’andamento della serie nelle prossime settimane (e forse mesi) prima di prendere una decisione.