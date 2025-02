Åremorden – Gli omicidi di Åre: lo straziante show di Netflix è basato su una storia vera?

Åremorden – Gli omicidi di Åre è il nuovissimo poliziesco scandinavo su Netflix, nel caso in cui non ne avessi avuto abbastanza con La Prova all’inizio di questo mese. Come per La Prova, potresti chiederti se anche Åremorden – Gli omicidi di Åre sia basato su una storia vera.

La trama è incentrata su una giovane agente di polizia di nome Hannah Ahlander, che è stata sospesa dal lavoro e lasciata dal suo partner. Decide di lasciare Stoccolma e andare a stare nella casa delle vacanze di sua sorella ad Åre, una piccola e bellissima cittadina dove si svolge la storia.

Naturalmente, come in ogni dramma poliziesco, una giovane donna scompare e l’agente sospeso non può NON abboccare all’amo. Inizia a indagare sulla situazione e ad aiutare la stazione di polizia locale a corto di personale. Ma di chi può davvero fidarsi? Dun dun dun!

C’è un omicidio basato su una storia vera?

È interessante notare che Åremorden – Gli omicidi di Åre non è basato su una storia vera, ma su una serie di due libri di un’autrice svedese di best seller, Viveca Sten. I libri si chiamano Hidden in Snow e Hidden in the Shadows.

Se avete notato, anche gli episodi sono divisi in due parti, la prima si chiama Hidden in Snow e la seconda Hidden in the Shadows. È un cenno alla serie di libri originali su cui si basa la serie ed è un’ottima guida se state leggendo insieme.

I romanzi dietro a Åremorden – Gli omicidi di Åre

Åremorden – Gli omicidi di Åre non è basato su una storia vera, ma sulla serie di libri The Åre Murders di Viveca Sten. Viveca è l’autrice dell’acclamata serie Sandham Murders, che le è valsa il titolo di bestseller n. 1. La serie degli Omicidi di Åre è composta da due libri, Nascosto nella neve e Nascosto nell’ombra. I libri, così come lo show, trattano delle indagini condotte da Hanna Ahlander, che è alle prese con i suoi problemi personali e professionali mentre cerca di risolvere i misteri. Questa particolare stagione dello show è incentrata sul libro Nascosto nella neve, dove il punto centrale della trama è la scomparsa di un’adolescente.

La trama della serie è ancora più interessante in quanto il crimine è raro nella località sciistica, che di solito è associata alle vacanze e all’allegria. La Svezia è nota da tempo per essere un luogo sicuro con bassi tassi di criminalità, tuttavia nel recente passato si sono verificati casi di violenza di gruppo che hanno portato a tassi di criminalità elevati.

Il paese sta attualmente affrontando un problema legato all’immigrazione, con omicidi in pieno giorno e sparatorie di massa. Per quanto riguarda le persone scomparse, sono stati segnalati rapimenti di bambini musulmani, sponsorizzati dallo Stato. Tuttavia, il primo ministro Ulf Kristersson ha definito queste notizie una campagna di disinformazione.

La maggior parte di questi incidenti si sono verificati a Stoccolma e nelle zone circostanti e nelle principali aree metropolitane, mentre Åre è rimasta solitamente al di fuori dell’influenza di tali crimini.