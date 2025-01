Charlie Cox sulla seconda stagione di Daredevil: Rinascita, “Un regalo che continua a sorprendermi”

Il lavoro del diavolo non è mai finito! Mentre Matt Murdock (Charlie Cox) e Kingpin (Vincent D’Onofrio) fanno il loro attesissimo ingresso nel MCU con Daredevil: Rinascita, la serie non si fa attendere per un altro capitolo. I Marvel Studios hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per la prossima serie che debutterà a marzo, ed è tutto ciò che i fan stavano aspettando. E ora i fan hanno un’altra buona notizia: Cox ha recentemente condiviso che la seconda stagione si sta già preparando per le riprese.

Durante una recente apparizione con la co-star Wilson Bethel, che interpreta Bullseye, al FAN EXPO di San Francisco, l’attore ha confermato che le riprese della prossima stagione della serie Daredevil inizieranno questa primavera, come riporta ComicBook. L’attore ha condiviso la sua eccitazione per la prossima serie: “Sono passati così tanti anni dall’ultima volta che abbiamo pubblicato un contenuto di Daredevil. Sono davvero entusiasta”, ha dichiarato Cox. Confermando ulteriormente,

“Quando pubblicheremo [Born Again] il 4 marzo, saremo già impegnati nelle riprese della seconda stagione. Quindi è un regalo che continua a dare, davvero”.

Cosa aspettarsi da Daredevil: Rinascita

La risposta è semplice: sangue, molto sangue, e un’emozionante politica newyorkese, quando il diavolo di Hell’s Kitchen e il sindaco Fisk si scontreranno nella prossima serie. È un incontro che i fan aspettano da quando la terza stagione di Daredevil è stata cancellata senza tanti complimenti. Ma i fan non lo vedranno troppo presto, poiché Cox ha recentemente rivelato in una nuova intervista che la serie si è volutamente trattenuta dall’incontrare faccia a faccia i due personaggi, spiegando,

“Credo che si debba fare molta attenzione a quando e come si portano queste due persone nella stessa stanza, perché dobbiamo sentire che quando si incontrano è una forza inarrestabile che incontra un oggetto inamovibile. Deve sembrare che possa esplodere e che esploderà. Più ci fate incontrare senza conseguenze, meno quell’illusione può mantenersi”.

Daredevil: Rinascita ha subito una significativa revisione creativa, dai cambiamenti nella storia e nell’ambientazione all’aggiunta di personaggi preferiti dai fan, la serie si è allontanata molto dalle sue idee originali, e per bene. Oltre a Cox nel ruolo di Matt Murdock e D’Onofrio in quello di Kingpin, la serie riporterà volti noti come Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll in quello di Karen Page, Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle e molti altri. Altri membri del cast confermati sono Margarita Levieva, Sandrine Holt e Lou Taylor Pucci.

Daredevil: Rinascita debutta il 4 marzo su Disney+. Nel frattempo, è possibile vedere in streaming le prime tre stagioni di Daredevil su Disney+.