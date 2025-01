Daredevil: Rinascita, un riferimento a Luke Cage nel trailer!

I Marvel Studios hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di Daredevil: Rinascita, e oltre a darci un’idea dell’Uomo Senza Paura e dei suoi vari alleati e nemici (qui una gallery con tutti gli easter eggs del video), il teaser includeva il primo cenno diretto del Marvel Cinematic Universe a Luke Cage.

Insieme alle altre serie Netflix Marvel Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, Defenders e l’originale Daredevil, Luke Cage era tecnicamente ambientato nel Marvel Cinematic Universe al momento della sua uscita, ma in seguito abbiamo scoperto che Kevin Feige non era mai stato del tutto d’accordo con l’integrazione di questi progetti nell’MCU vero e proprio, e l’avvento di Marvel Television e del servizio di streaming Disney+ suggeriva che gli show non facessero ufficialmente parte dell’Universo 616 principale, o almeno così pensavamo.

Poi, Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) sono apparsi in progetti cinematografici e televisivi dell’MCU, con Frank Castle (Jon Bernthal) pronto a debuttare in Rinascita. Si è parlato di Jessica Jones (Krysten Ritter) che sarebbe stata (re)introdotta in futuro, ma non abbiamo sentito nulla su Danny Rand (Finn Jones) o Luke Cage (Mike Colter).

Ora, i fan con l’occhio d’aquila hanno notato che un cartellone pubblicitario per Harlem’s Paradise può essere visto circa 28 secondi dopo l’inizio del trailer durante un raduno di Capodanno a Times Square, dove il sindaco Fisk si rivolge alla folla. “Harlem’s Paradise è il luogo in cui hip-hop, funk, jazz e rock and roll tornano tutti alla nave madre. È una festa, gente.” Questo club è stato un luogo chiave nelle due stagioni di Luke Cage come base operativa per la famiglia criminale Stokes. Nell’episodio finale della serie, la proprietà dell’Harlem’s Paradise era passata a Cage dopo la morte di Mariah Dillard.

Questo cartellone pubblicitario potrebbe essere stato semplicemente incluso come Easter egg e non significa necessariamente che Colter riprenderà il ruolo, ma sembrerebbe confermare che il Power Man è là fuori, da qualche parte!

In Daredevil: Rinascita, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Rinascita

La serie è interpretata da Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Matt Murdock e Wilson Fisk si affrontano ancora una volta nella nuova serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, che in Italia debutterà il 5 marzo alle ore 3:00 del mattino (ora italiana) su Disney+.