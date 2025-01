Phoebe Dynevor “sta ancora aspettando la chiamata” per tornare in Bridgerton

Le riprese della quarta stagione di Bridgerton sono attualmente in corso. La quarta stagione della serie di successo di Netflix dedicata all’epoca della Reggenza adatterà il terzo libro della serie Bridgerton di Julia Quinn: Un’offerta da un gentiluomo. Il libro è incentrato sul secondo fratello dei Bridgerton, Benedict, interpretato da Luke Thompson. Al fianco di Thompson, in questa stagione, c’è Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek, nella trama ispirata a Cenerentola. Mentre le riprese proseguono, sappiamo che la maggior parte del clan Bridgerton dovrebbe essere presente proprio accanto a Ha e Thompson, compreso Jonathan Bailey di Wicked nel ruolo del visconte Anthony Bridgerton. E cos’è un visconte senza la sua viscontessa? Simone Ashley tornerà nel ruolo della viscontessa Kate Sharma Bridgerton. C’è un importante membro della famiglia che è stato notevolmente assente dalla terza puntata dello show, ed è il Diamante della Stagione, Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor. In un’intervista a The Direct, la Dyenvor ha dichiarato di essere “ancora in attesa di quella chiamata” per tornare nei panni della Duchessa di Hastings.

Dice: “Voglio dire, non mi hanno ancora chiamato. E credo che stiano girando la quarta stagione proprio adesso”. Le riprese della quarta stagione sono iniziate lo scorso autunno e, dopo circa quattro mesi e mezzo di riprese, è possibile che la Duchessa di Hastings non torni a Mayfair. Nel 2023 i fan hanno appreso con dolore che Dynevor non sarebbe tornato per la terza stagione, basata sul quarto libro: Romancing Mister Bridgerton. Sebbene il ruolo di Daphne nei libri diminuisca con il passare dei libri, la sua partenza non significa necessariamente che debba essere rispecchiata in una serie televisiva che si è già presa una serie di libertà creative nell’adattamento.

Daphne ha dato inizio a tutto e questo dovrebbe avere un peso sufficiente per il ritorno di Phoebe Dynevor

Nella prima stagione, basata sul libro che racconta la storia d’amore di Daphne: La Dynevor recitava accanto a Simon Basset, il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page. Dopo la prima stagione, Page ha lasciato lo show, ma da allora ha dato la sua approvazione per il cambio di cast di Simon, in modo che il Duca e la Duchessa potessero rimanere una parte importante della storia come desideravano gli sceneggiatori di Shondaland. Anche se questo non è stato fatto, ci sono ancora molte opportunità (presumibilmente altre 4 stagioni se continueranno con lo schema libro-stagione) per riportare sia Daphne che Simon nella narrazione.

Con Anthony e Kate che stanno mettendo su famiglia e Daphne che ha almeno il secondo figlio, e Colin e Penelope con il loro figlio, ci sono molti momenti, forse con Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) (che avrebbe bisogno di una serie prequel tutta sua), in cui i nipoti vengono coperti solo per essere salvati dai rispettivi genitori. Tutte e tre le stagioni di Bridgerton sono disponibili in streaming su Netflix.