Daredevil: Rinascita, svelato quando inizieranno le riprese della stagione 2

Daredevil: Rinascita debutterà finalmente a marzo su Disney+ dopo una serie di contrattempi, revisioni e ritardi di produzione, e sembra che la Marvel Television stia perdendo pochissimo tempo per tornare nelle strade malfamate di Hell’s Kitchen e dare il via alla seconda stagione. Secondo alcune voci, la produzione della seconda stagione della serie revival della Marvel dovrebbe iniziare a fine febbraio e la star Charlie Cox – durante una recente apparizione al Fan Expo – ha confermato che in ogni caso le telecamere inizieranno a girare prima che la prima stagione arrivi su Disney+.

A Cox è stato anche chiesto di parlare del suo attuale ruolo di Uomo senza Paura e se i fan possono aspettarsi di vederlo interpretare il personaggio per gli anni a venire. L’attore si è naturalmente detto felice se potesse continuare a vestire i panni di Daredvil il più a lungo possibile. “Si stanno preparando a pubblicare un fumetto in cui Matt Murdock ha sessant’anni, quindi ho pensato: ‘Oh, ok, fantastico, quindi abbiamo un po’ di tempo’”, ha affermato a riguardo. Si è poi parlato dei primi piani per una terza stagione dello show, ma sembra che lo studio stia aspettando di vedere come va la prima serie di episodi prima di dare il via libera.

Powered by

CORRELATE:

Il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

La serie è interpretata da Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Matt Murdock e Wilson Fisk si affrontano ancora una volta nella nuova serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, che in Italia debutterà il 5 marzo alle ore 3:00 del mattino (ora italiana) su Disney+.