Chicago Fire 13: lo showrunner sull’imminente evento crossover “Si stanno prendendo grandi decisioni”:

L’epico evento crossover di One Chicago mette a dura prova la coppia Stella e Severide, beniamini dei fan di Chicago Fire. La stagione 13 di Chicago Fire ha continuato a proporre forti archi narrativi e di personaggi, e l’episodio crossover di mercoledì non ha fatto eccezione. Stella e Severide sono stati ancora una volta al centro dell’attenzione: gli eventi hanno cospirato per separare la coppia sposata e Stella si è trovata in pericolo di vita dopo che un’esplosione di gas l’ha vista intrappolata sottoterra su un treno, con comunicazioni limitate. Severide e la caserma dei pompieri 51 sono riusciti a raggiungere il treno appena in tempo, ma questo ha certamente contribuito a mettere le cose in prospettiva per la coppia.

Secondo TVLine, la showrunner Andrea Newman rivela che gli eventi dell’episodio potrebbero essere un momento importante per Stella e Severide, e cambiare il modo in cui la coppia affronta la propria relazione. L’episodio, inoltre, riporta a galla una questione che era stata affrontata per la prima volta tra i due nella season premiere, oltre ad aiutare la coppia a rivalutare le proprie priorità. La Newman continua suggerendo che Stella e Severide devono ora capire dove si trovano come coppia. Di seguito riportiamo i suoi commenti completi sull’argomento:

“Si sono fatti la promessa di non separarsi di nuovo e di non stare lontani il più possibile, e poi questo episodio li ha divisi. Andando avanti, si tratta di capire dove si trovano come coppia, e le conversazioni sulla famiglia vengono davvero fuori.

È qualcosa con cui devono fare i conti in futuro, e vengono prese decisioni importanti. Penso che tra gli eventi del crossover e la persona del suo passato che si fa avanti e parla del suo passato in un modo in cui non ci aveva mai pensato prima, questo avrà un impatto sul modo in cui lei vede il suo rapporto con Severide e come vede l’idea di famiglia in futuro”.

Cosa significa per il futuro di Stella e Severide

Il fatto che Stella e Severide abbiano già accettato di passare meno tempo lontani l’uno dall’altra nella stagione 13 di Chicago Fire significa che quest’ultimo sviluppo è destinato a causare molta angoscia per entrambi. I due hanno già discusso di lasciare la città, con Severide che vuole aspettare un momento migliore. La frase pronunciata da Severide alla moglie, “Andiamocene da qui”, suggerisce che si è avvicinato al suo modo di pensare. In effetti, l ‘esperienza di quasi morte di Stella potrebbe portare entrambi a riconsiderare ciò che vogliono dalla loro carriera e dalla loro relazione, decidendo di mettere se stessi al primo posto.

Non è chiaro quale sarà l’impatto sulla coppia, ma potrebbe spingere uno dei due, o entrambi, a prendere in considerazione un cambiamento di carriera.

All’inizio della stagione, Stella aveva detto al marito di voler avere un bambino, e gli eventi del crossover hanno probabilmente cementato ulteriormente questa decisione. Gli eventi della stagione 13, episodio 9, di Chicago Fire sembrano aver spianato la strada a un arco di gravidanza di Stella, e la sua esperienza di quasi morte nel crossover potrebbe spingere lei e Severide a cercare subito una famiglia. Questo sarà probabilmente un punto di svolta per il loro futuro e metterà le cose più a fuoco per entrambi i personaggi a lungo termine, il che potrebbe portare a grandi cambiamenti di vita e forse anche a una discreta quantità di attriti.