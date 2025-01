Ginny & Georgia: confermata la data di uscita della terza stagione

È stata confermata la data di uscita della terza stagione di Ginny & Georgia. La dramedy ha debuttato su Netflix nel febbraio 2021, con Brianne Howey e Antonia Gentry nei panni della coppia figlia-madre Georgia e Ginny Miller. La storia inizia concentrandosi su Georgia, l’adolescente Ginny Miller e il figlio di nove anni di Georgia, Austin (Diesel La Torraca), mentre si trasferiscono nella città fittizia di Wellsbury, nel Massachusetts, in cerca di un nuovo inizio dopo la morte del marito di Georgia. Il cast di Ginny & Georgia comprende Felix Mallard, Katelyn Wells, Jennifer Robertson, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas, Chelsea Clark e Nathan Mitchell.

Il dramma familiare, con echi di Gilmore Girls, si è rivelato un grande successo per Netflix. La seconda stagione è stata nella Top 10 della classifica Nielsen degli streaming per otto settimane dopo la prima. Forte della sua popolarità, la terza stagione di Ginny & Georgia è stata rinnovata insieme alla quarta. Sebbene l’annuncio sia stato fatto quasi due anni fa, il debutto dei nuovi episodi è stato influenzato dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che si sono protratti per gran parte del 2023. Ma l’attesa è quasi finita.

La terza stagione di Ginny & Georgia uscirà in estate

Nell’ambito dell’evento Next on Netflix, è stata confermata la finestra di uscita di diversi show. Stranger Things e Cobra Kai termineranno nel corso dell’anno, così come il thriller romantico di Penn Badgley YOU. Altri titoli importanti, tra cui l’attesa stagione 2 di Wednesday e gli episodi finali di Squid Game, usciranno nel 2025. Ginny & Georgia fa parte di questa lista e rappresenta il primo aggiornamento importante per il dramma familiare dopo diversi mesi.

Netflix ha rivelato che laterza stagione di Ginny & Georgia uscirà il 5 giugno. Ciò significa che la saga familiare ha avuto un intervallo di ben due anni, con la seconda stagione che uscirà in binge drop nel gennaio 2023. Gli spettatori della serie hanno molto da recuperare, soprattutto per quanto riguarda i cliffhanger più importanti e i nuovi membri del cast.

Cosa significa la terza stagione di Ginny & Georgia per lo show

Lo sviluppo più importante da ricordare del finale della seconda stagione di Ginny & Georgia è che Georgia viene arrestata per l’omicidio di Tom Fuller (Vincent Legault). La trama è l’apice di un tema ricorrente che rende l’originale Netflix molto diverso da Gilmore Girls. Georgia ha la tendenza a fare di tutto per proteggere le persone a cui tiene. Questa tendenza riaffiora nel finale della seconda stagione, quando soffoca il comatoso Tom per aiutare la sua ex rivale Cynthia (Sabrina Grdevich) ad andare avanti.

È già abbastanza grave che Austin, il più giovane di Georgia, veda accidentalmente l’omicidio. Georgia viene infine arrestata durante il suo matrimonio con Paul (Porter). La prossima puntata riprenderà questo filo conduttore. Secondo la sinossi, questo lascia Ginny in una posizione poco invidiabile, in quanto decide se può davvero stare al fianco di Georgia in questo momento difficile. Anche questo è stato un filo conduttore ricorrente del drama, in quanto diversi individui ed eventi hanno cercato di mettere zizzania tra madre e figlia.

Tutto questo si svilupperà mentre la serie darà il benvenuto a nuovi volti. Ty Doran interpreterà un compagno di classe nel corso di poesia di Ginny. Noah Lamanna, invece, interpreta Tris, descritto come un intelligente skateboarder e amico intimo di Marcus (Mallard) e Silver (Wells). Quest’ultimo duo è tra quelli che ritornano nell’ensemble, mentre il cast principale dovrebbe riprendere i propri ruoli al momento.