Daredevil: Born Again, foto dal set svela che Ayelet Zurer tornerà nei panni di Vanessa Fisk

Sembra che la decisione di richiamare Vanessa Fisk per Daredevil: Born Again sia stata ripresa durante la revisione creativa, dato che una nuova foto dal set rivela che Ayelet Zurer riprenderà il ruolo...

Nel caso in cui ci fossero ancora dubbi sul fatto che l’importante revisione creativa di Daredevil: Born Again, attuato durante gli scioperi, ha sostanzialmente rinnovato il revival Disney+ come “stagione 4” dello show di Netflix, oggi abbiamo la conferma che un altro personaggio di supporto della serie originale sarà ora interpretato dallo stesso attore dopo essere stato inizialmente rimpiazzato.

Lo scorso marzo abbiamo saputo che l’attrice di Better Call Saul e Mr. Robot, Sandrine Holt, aveva ottenuto il ruolo di Vanessa Fisk in Born Again, ma una nuova foto dal set ha rivelato che Ayelet Zurer (Man of Steel) tornerà a vestire i panni dell’amata moglie di Kingpin (Vincent D’Onofrio).

Zurer ha condiviso un articolo sul suo recasting poco dopo la diffusione della notizia, aggiungendo la didascalia: “Triste non partecipare. Ma sarò sempre la più grande fan di Vincent D’Onofrio“. Guardate la foto qui sotto dal set di Daredevil: Born Again.

📸 | Ayelet Zurer reprises her role as Vanessa Mariana alongside Vincent D’onofrio filming Daredevil: Born Again via: stevesandsnyc pic.twitter.com/kkaRON5A2c — Daredevil: Born Again Behind the Scenes (@DDBAbts) April 7, 2024



Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.