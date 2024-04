Dune: Messiah è ufficialmente in sviluppo, mentre Denis Villeneuve firma per un nuovo progetto

La Warner Bros. Discovery avrebbe ingaggiato il regista Denis Villeneuve per adattare il libro di saggistica Nuclear War: A Scenario di Annie Jacobsen, candidata al Premio Pulitzer. L’articolo di Deadline conferma ufficialmente che la Warner Bros. Discovery vuole che Denis Villeneuve finisca la sua trilogia di Dune prima di occuparsi di Nuclear War, e che Dune: Messiah è ora in fase di sviluppo.

In Dune: Messiah, Paul Atreides è ora l’Imperatore e l’esercito Fremen è impegnato in una guerra santa che ha distrutto miliardi di vite in tutta la galassia. Nel frattempo, le Tre Grandi Case, i Tleilaxu, la Gilda Spaziale e i Bene Gesserit, progettano di eliminare Paul perché temono i suoi poteri di chiaroveggenza.

Allo stesso tempo, Paul sfrutta le sue capacità per navigare in un futuro sempre più pericoloso, al fine di preservare il proprio futuro e quello del suo impero.

In attesa dei numeri ufficiali degli incassi di questo fine settimana, che arriveranno più tardi, va detto che Dune: Parte Due ha raggiunto i 626 milioni di dollari a livello globale nel fine settimana precedente e, ad oggi, è il film che ha incassato di più nel 2024. Gli analisti del botteghino prevedono che il film supererà i 700 milioni di dollari a livello globale prima di terminare la sua corsa nelle sale.

Secondo The Hollywood Reporter, Dune: Parte Due aveva un obiettivo di pareggio per gli incassi di 500 milioni di dollari. In passato Villeneuve ha dichiarato con ritrosia che non farà un terzo film se non supererà il secondo, ma visti i risultati del film al botteghino e il clamore suscitato, un terzo film è sempre sembrato inevitabile.

Quello che c’è da sapere su Dune – Parte Due?

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vediamo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Denis Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert ed è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024. Il secondo capitolo continua la storia di Dune – Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari.